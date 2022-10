Fussball Weit entfernt von der Tabellenführung: FC Teufen verliert gegen Wittenbach deutlich Teufen verliert den 3.-Liga-Spitzenkampf gegen Wittenbach 0:5. Der Trainer spricht von einem «Olma-Spiel». Man sei mit dem Kopf nicht bei der Sache gewesen. Das nächste Spiel gegen Brühl 2 steht darum unter schlechten Vorzeichen: noch ein Spiel während der Olma-Zeit. Lukas Pfiffner 17.10.2022, 17.00 Uhr

Wittenbachs Patrick Brülisauer (in Weiss) zieht an Verteidiger Alessandro D'Aloia vorbei. Bild: Lukas Pfiffner

«Der Siebner?», fragt der Schiedsrichter. «Nein, der Neuner. Der andere Brülisauer», bekommt der Spielleiter zu hören, als er sich in Teufen nach einem Wittenbacher Torschützen erkundigt. Die Nummer sieben trägt Captain Luca Brülisauer, die Nummer neun Patrick Brülisauer. Wittenbach hat das schiesswütigste Brüderpaar der Region auf den Sportplatz Landhaus mitgebracht. Es fällt auch an diesem Sonntag auf, die Gäste haben aber noch mehr zu bieten.

Der Herbst sieht in rascher Folge unerwartete Spitzenkämpfe der 3.-Liga-Gruppe 2. Staad gewinnt gegen Teufen, Wittenbach gegen Staad, Brühl gegen Staad. Da wäre es hübsch, käme Teufen zu einem Sieg gegen Wittenbach – es würde die Tabellenführung vom Gast übernehmen. Selbstverständlich ist das nicht: Die beiden haben die vergangene Meisterschaft punktgleich auf den Plätzen neun und acht abgeschlossen.

Bessere personelle Situation

In der vergangenen Saison hat Teufen 55 Gegentore in 22 Spielen kassiert. Bis am Sonntagmittag sind es nur elf in sieben Partien. Die Verteidiger seien mehr oder weniger die gleichen wie 2021/22, sagt Trainer Michael Knechtle. «Aber mit Alessandro D’Aloia steht einer zur Verfügung, der während eines Jahres praktisch immer verletzt war. Und wir sind breiter aufgestellt.» Teufen hat die ersten Heimspiele alle gewonnen; mit 3:1, 5:2, 4:1 und 4:2. Allgemein verlaufen die Spiele der Gruppe spektakulär. In den 47 Partien fallen im Durchschnitt über fünf Tore. Das Team aus dem Appenzeller Mittelland hilft bisher vor allem mit dem willkommeneren Aspekt der Statistiken mit, den geschossenen Treffern. Nun kommt der Defensivtest gegen Wittenbach gerade richtig.

Sieben Tore, zwölf Tore

Die Startphase verläuft ausgeglichen, beide Teams versuchen munter nach vorne zu spielen. Die Gäste schaffen es eher, aus den Zweikämpfen im Mittelfeld rasch in die Abschlusszone zu kommen. Nach zwölf Minuten wuchtet Luca Brülisauer den Ball zum 0:1 ins Netz. Er spielt auf der linken Seite leicht zurückhängend. In der 15. und 39. Minute ist Teufens Abwehr indisponiert; Lukas Hungerbühlers Freistoss bedeutet das 0:2, Ciro Marinos Einschieber das 0:3. Und Patrick Brülisauer ist in der Spitze permanent gefährlich. Sein Bruder bedient ihn nach einer Stunde, er vollendet zum 0:4. Mit sieben respektive zwölf Meisterschaftstoren stehen die Brülisauers zu Buch, als sie nach 64 respektive 73 Minuten Feierabend haben. Der eingewechselte Eisenring darf sich beim 0:5 feiern lassen. Auf Seite der Einheimischen vergibt Claudio Fässler die grösste Chance; bedient worden ist er vom auffälligsten Teufner, dem nimmermüden Roman Ehrbar.

Die Resultate der übrigen Appenzeller Teams Die 1.-Liga-Frauen des FC Bühler verloren 1:2 in Balerna. Jene des FC Appenzell mussten in Eschenbach ohne Ersatzspielerinnen auskommen und wurden 0:6 deklassiert. In der 2. Liga der Männer holte Herisau gegen Au-Berneck beim 2:2 einen Punkt. Der 3.-Ligist Appenzell trennte sich auswärts von Aufsteiger Fortuna mit einem 3:3. In der 4. Liga gewann Speicher bei den Reserven des FC Steinach 3:2. Eine Klasse tiefer setzte sich die Gruppierung Teufen-Bühler gegen Appenzells dritte Mannschaft 3:1 durch. (pf)

«Die haben andere Ziele»

Der Gast spielt reif und kommt zu einem diskussionslosen Erfolg. «Es war ein deutliches Zeichen. Wir gehören offenbar nicht oben hin», bilanziert Michael Knechtle. Sicher sei Wittenbach eine gute Mannschaft, aber man sei selber schuld. «Wir waren mit dem Kopf nicht da. Ein Olma-Spiel halt …» Nun liegt die Olma von Wittenbach aus noch vier Kilometer näher als von Teufen aus, die Gäste sind aber mit höherer Konzentration am Werk. «Die haben eben andere Ziele als wir.» Wittenbach führt die Tabelle mit dem Punktemaximum an und kann am Donnerstag im Nachtragsspiel bei Niederwil den nächsten Beweis antreten, die Prioritäten beim Fussball zu haben. Knechtle möchte nicht von einem Rückfall in vergangene Zeiten sprechen. «Die erste Halbzeit war phasenweise gut. Aber mit seinem Umschaltspiel hat uns Wittenbach vor Probleme gestellt. Die Zuordnung hat zum Teil nicht gestimmt.» Teufen ist am Sonntag bei Brühl 2 zu Gast. «Also noch ein Olma-Spiel», meint der Trainer achselzuckend.