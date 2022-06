Fussball Vier Tore in sechs Länderspielen: Herisauer FCSG-Talent glänzt in der U16-Nati Jason Parente aus Herisau gehört der Schweizer U-16-Fussballauswahl an. Die bisherige Bilanz fällt mit vier Toren in sechs Länderspielen aus 326 Einsatzminuten sehr gut aus. Das Talent hat grosse Ziele: die erste Mannschaft des FCSG. Lukas Pfiffner 02.06.2022, 11.59 Uhr

Jason Parente posiert mit dem Shirt, dessen Aufdruck an sein Debüt mit der U-16-Nationalmannschaft erinnert. Bilder: Lukas Pfiffner

Der Herisauer Jason Parente war vier Jahre und ein paar Monate alt, als er an einem Turnier in Rorschacherberg teilnahm. Weil es sich um einen Anlass für fünf- bis siebenjährige Fussballer handelte, holte man zur Sicherheit die Erlaubnis der Organisatoren ein. «Er hat mit einem scharfen Schuss ein Riesentor geschossen, das über den Lautsprecher speziell ausgerufen wurde.» So erzählt das Daniel Fitze, seit Jahrzehnten Nachwuchstrainer im FC Herisau.

Unterdessen ist Parente Junioren-Nationalspieler. «Das halbe Leben habe ich im FC St.Gallen verbracht», erzählt er und lacht. Am 10. Juni feiert er den 16. Geburtstag. Mit acht Jahren durfte er an einem Sichtungsturnier des FCSG teilnehmen und wurde als geeignet eingestuft für «höhere Aufgaben».

Der Bruder in Winterthur

Sein Doppel-Vorname Jason Lee könnte jener eines Titelhelden in einem amerikanischen Western sein. Dabei ist er Italiener; der Antrag auf den Schweizer Pass läuft. «Meine Frau und ich haben auch für seine Brüder keine typisch italienische Namen gewählt», erzählt Vater Giulio. Etienne gehört der U-21 des FC Winterthur an, Marvin spielte im FC Herisau, hat aber wegen des Studiums aufgehört. Jason besucht aktuell noch die Sekundarschule Herisau.

Dank Koordination durch die Verantwortlichen der Sportschule Appenzellerland sind die trainingsbedingten Absenzen in der Schule nicht allzu zahlreich. Und er darf auf das Verständnis von Schulleitung und Lehrpersonen zählen – zum Beispiel, wenn es um Reisen mit der Junioren-Nationalmannschaft geht. «Ich versuche das Wichtigste von dem, was ich verpasst habe, nachzuarbeiten.»

Ein geschickter Ballverteiler

Ball am Fuss, Blick zu den Mitspielern: Jason Parente behauptet sich im U-18-Spiel gegen zwei Genfer.

Der 1,80 m grosse und 63 kg schwere Parente spielt in der Saison 2021/22 häufiger bei der U-18 von FCO (Future Champs Ostschweiz) St.Gallen/Wil als bei der U-16. «Mit meiner Spielweise und dem Spielverständnis komme ich auch bei den Älteren zurecht.» Am vergangenen Samstag tritt Parente für die U-18 im Gründenmoos beim Playoff-Viertelfinal-Hinspiel gegen Servette im linken offensiven Mittelfeld in Aktion. Er ist schnell, mit und ohne Ball, er verteilt die Bälle geschickt und oft direkt. Das Juniorenteam erinnert mit dem Pressing an die erste Mannschaft. Auch Parente hat viel zu laufen. St.Gallen/Wil führt zur Pause mit zwei Toren; das Schlussresultat von 3:0 stellt eine vielversprechende Basis für das Rückspiel dar.

Die Einsicht: «Besser lösen»

Zum Debüt für das U-16-Nationalteam hat er ein Shirt mit einem speziellen Aufdruck erhalten. In Novara war das. Ausgerechnet gegen Italien. «Mein Herz war gespalten», sagt der Vater, der mit der Mutter und einem der Brüder vor Ort war. Die Bilanz der sechs Länderspiele liest sich mit vier Toren und 326 Einsatzminuten sehr gut. Kürzlich gelangen ihm am Turnier im schwedischen Arasum beim 7:0 gegen Irland drei Treffer. Gegen Island verlor die Schweiz darauf 0:4. Und gegen Schweden traf er zum zwischenzeitlichen 2:1, ehe er vom Platz gestellt wurde. «Ich hätte das besser lösen können», gibt sich Parente selbstkritisch. In solche Situationen komme er als hängende Spitze selten: Bei einem Konter habe er ein Notbremsefoul begangen.

Auf den Fussball setzen

Die Antwort auf die Frage, woran er noch besonders zu arbeiten hat, kommt schnell. «Ich bin ein Linksfuss. Rechts habe ich mich schon verbessert, aber es muss noch mehr gehen.» Bis zu sieben Trainings absolviert er pro Woche – meist vier mit dem Club, drei im athletischen Bereich mit der Sportschule. Nach den Ferien schliesst er sich der «United School of Sports» an und wird eine kaufmännische Ausbildung beginnen. Eine berufliche Basis zu legen, ist für ihn wie für den Vater bei aller fussballerischen Begeisterung und Begabung wichtig. «Es ist schon mein Ziel, nach der Lehre in der ersten Mannschaft Fuss zu fassen und auf den Fussball zu setzen.»