Fussball Sechs Tore und manch Unerwartetes: FC Herisau mit Unentschieden gegen den FC Winkeln Herisauer Remis in Winkeln: Der Spielleiter ist gehörlos, der Cornerspezialist ein athletischer Verteidiger. Lukas Pfiffner 11.04.2022, 11.59 Uhr

Der Herisauer Danso Djana (rechts aussen) freut sich über sein Tor, nachdem Marko Susic (Nr. 15) den Corner geschlagen hat. Bild: Lukas Pfiffner

Flexibilität ist gefragt an diesem Samstag. Statt um 16.30 Uhr beginnt die 2.-Liga-Partie des FC Herisau in Winkeln erst um 17 Uhr. Statt auf Natur- wird auf Kunstrasen gespielt. Bei der Platzwahl kann Captain Nikola Gavrilovic nicht sagen, ob er sich für Kopf oder Zahl entscheidet – er muss es mit dem Finger zeigen. Der Schiedsrichter ist gehörlos.

Tuncay Niederberger gibt wortlos den Tarif durch, arbeitet intensiv mit Handzeichen. Seine Assistenten an der Linie achten mehr als sonst auf verbale Aussetzer von Spielern oder Betreuern. «Hey Schiri, das war schon das dritte Mal!», schreit einer nach einem Foul. Der Assistent kommentiert gelassen: «Er hört dich nicht.» Nicht allen Spielern fällt es leicht, sich auf das Spiel zu konzentrieren und auf das Lamentieren zu verzichten. Einmal missglückt Gavrilovic eine Abwehraktion – sein Ball gerät zu Torhüter Pascal Grubenmann. Zur allgemeinen Überraschung pfeift Niederberger einen indirekten Freistoss. Der Herisauer versucht zu erklären, dass dies keine Rückgabe gewesen sei. Bald gibt er auf – der Winkler Freistoss verpufft.

Kein guter Herisauer Start

Herisaus Start ist unkonzentriert und hektisch. Trainer Domenico Troccoli wundert sich.

«Wenn schon, müsste sich unser Spiel vom Mittwoch erst gegen Schluss in einer Müdigkeit negativ auswirken.»

Die St.Galler überfordern den Gast zeitweise. Im Anschluss an einen Ballverlust von Thomas Zigerlig fällt das verdiente 1:0. Joel Ehrbar, mit zehn Toren Drittplatzierter der Torschützenliste der Gruppe 1, sitzt bis kurz vor der Pause auf der Ersatzbank, er war während ein paar Tagen krank. Mit David Bischof (Schulprüfungen) und Remo Wanner (verletzt) fehlen die zwei nächstbesten Herisauer Skorer, die zusammen zwölf Tore erzielt haben. Andere müssen in die Bresche springen. Zum Beispiel Jonas Thönig: Er lenkt nach 28 Minuten einen Freistoss zum Ausgleich ins Netz.

Das Derby verläuft intensiv, Niederberger zeigt neunmal die gelbe Karte. Die Ausserrhoder steigern sich. Marko Susic ist einer der Routiniers. Sein Cousin Zoran hat einst ebenfalls für Herisau gespielt. Im Gegensatz zu ihm ist Marko nicht als Kreativkopf im Mittelfeld tätig, sondern in der Abwehr. Athletische Verteidiger wie er sind in aller Regel bei eigenen Eckbällen vor dem gegnerischen Tor anzutreffen in der Absicht, ein Kopftor zu erzielen. Aber, hoppla, kurz nach der Pause begibt sich Susic zur Ausführung von Cornern nach rechts. «Nach Orhan Uemits Ausscheiden war ich der letzte Linksfuss im Team. Deshalb trat ich die Eckbälle.» Und wie. Zuerst inszeniert er mit Marvin Müller eine kurze Ausführung – Danso Djana kann mit dem Kopf abschliessen. Vier Minuten später bringt Susic den Ball hoch und weit vor das Tor – Kaan Yildirim trifft zum 1:3. Susic freut sich:

«Wir haben zwei Eckballvarianten; beide haben geklappt.»

Am Mittwoch Cupeinsatz

Der Zweitorevorsprung reicht aber nicht zum Erfolg. Nach 68 Minuten gelingt Yanic Ammann nach einem Abpraller der Anschlusstreffer. Und kurz darauf stürzt Torhüter Grubenmann in Ruben Almeida; Fabian Steinemann verwandelt den Penalty zum 3:3. Womit doch nicht nur Unerwartetes passiert: Herisau erhält zum vierten Mal in Folge drei Tore. Dabei hat es auch 16 geschossen. «Wer vorne bleiben möchte, sollte weniger zulassen. Es kann nicht sein, dass immer vier Tore nötig sind zum Gewinnen», sagt der Trainer. Die Enttäuschung ist den Herisauern am Schluss anzumerken. Susic relativiert: «Aufgrund der ersten halben Stunde ist das Unentschieden gerecht.» Passiert beim FCH weiterhin vorne viel und hinten viel? Die nächste Probe steht schon am Mittwoch auf dem Programm. Um 20 Uhr beginnt in Bütschwil der Cup-Halbfinal der 2. Liga gegen Wattwil Bunt.

Die Resultate der übrigen Appenzeller Mannschaften In der 1. Liga der Frauen holte Appenzell mit einem 3:3 bei Balerna einen Punkt, während das Heimspiel Bühlers gegen Staad nicht stattfinden konnte. In der 3. Liga der Männer verloren sowohl Appenzell (1:4 in Wittenbach) als auch Teufen (1:2 bei der zweiten Mannschaft Brühls). Urnäsch unterlag auswärts der zweiten Mannschaft Herisaus 0:2. Die anderen Spiele der ersten Mannschaften wurden wegen der schwierigen Platzverhältnisse verschoben. (pf)