Was dem FC Urnäsch das Spiel gegen den FCSG bedeutet

Fussball «Wir sind überwältigt, dass der Traum in Erfüllung geht»: Was dem Amateurverein FC Urnäsch das Spiel gegen den FC St. Gallen bedeutet Der Hinterländer Fussballverein hat den «Traum-Mätsch» gegen die Espen gewonnen. Am 19. Juni wird der TV-Sender blue Sport das Spiel live übertragen. Die Vorfreude beim Viertligisten ist gross. Nun beginnen die Vorbereitungen. Jesko Calderara 07.03.2022, 18.02 Uhr

Mit seinem Bewerbungsvideo konnte der FC Urnäsch Jury und Publikum überzeugen. Bild: PD

Einmal gegen eine Profimannschaft zu spielen: Davon träumt wohl so mancher Amateurfussballer. Für die Spieler des FC Urnäsch wird dies schon bald Realität. Der Viertligist hat den «Traum-Mätsch» des TV-Senders «blue Sport» gegen den FC St. Gallen gewonnen. Das Spiel David gegen Goliath wird live im Fernsehen zu sehen sein. Im Vorfeld dieser aussergewöhnlichen Affiche wird zudem eine mehrteilige Doku über die Vorbereitungen gedreht.

Der Sieger des Wettbewerbs wurde am Sonntag vor der Partie FC St. Gallen gegen Sion auf «blue Sport» verkündet. Die Urnäscher Kicker versammelten sich in der Clubbeiz, um gemeinsam die Bekanntgabe der Entscheidung zu verfolgen. «Danach brachen alle Dämme», sagt Mittelfeldspieler und Aktuar Martin Stijakovic. Davon zeugt auch ein Video, das in der Halbzeitpause des Super-League-Spiels gezeigt wurde.

Grosse Freude im Dorf

Einen Tag später ist die Freude über diesen besonderen Sieg abseits des Rasens beim FC Urnäsch noch immer gross.

«Wir sind überwältigt, dass der Traum, gegen den FCSG zu spielen, nun in Erfüllung geht»

, sagt Stijakovic. Das Ganze sei etwas surreal. Für die Region werde dieser Event ein unvergessliches Erlebnis, verspricht er. Über die sozialen Medien hat Stijakovic zahlreiche freudige Reaktionen aus dem Dorf erhalten. Solche wird es wohl auch am kommenden Freitag an der Hauptversammlung des Fussballvereins geben.

Urnäsch setzte sich im Final gegen sechs Mitbewerber durch, aus der Ostschweiz war noch der FC Zuzwil dabei. In einem knapp zweiminütigen Bewerbungsclip, in dem unter anderem die Stimme des einheimischen Schauspielers Philipp Langenegger zu hören ist, stellte sich der Hinterländer Fussballverein dem Publikum vor. Damit konnte er offenbar beim Online-Voting punkten. Die Platzierung beim Wettbewerb zu einer Hälfte auf den Stimmen im Online-Voting und zur anderen Hälfte auf jenen der Jury bestehend aus FCSG-Präsident Matthias Hüppi, Claudia Lässer, Chief Product Officer blue Sport, sowie Tobias Wedermann, Sportchef und Redaktionsleiter «20 Minuten».

Lokale Verankerung als Pluspunkt

Den Ausschlag für den Sieg des FC Urnäsch gaben zwei Punkte.

«Die Jury war einerseits begeistert vom äusserst originellen und kreativen Bewerbungsvideo des FC Urnäsch»

, sagt Olivia Willi, Pressesprecherin der Blue Entertainment AG. Andererseits sei die Tradition des Vereins sowie die lokale Verankerung in der Ostschweiz ein wichtiger Ausschlagspunkt gewesen.

Auf diesem Aspekt beruhten auch die Urnäscher Hoffnungen im Vorfeld der sonntäglichen Entscheidung. Die Ungewissheit, ob es für den Sieg reicht, sei gross gewesen, sagt der Aktuar. «Jurymitglied Matthias Hüppi hat jedoch angedeutet, dass er die Region stärken will.» Dies hat Urnäsch letztlich geholfen.

OK wird aufgestockt

Der FC St. Gallen mit Trainer Peter Zeidler wird am 19. Juni auf dem Sportplatz Feld in Urnäsch gastieren. Das Interesse an diesem Match dürfte gross sein, zumal es im Appenzellerland viele grün-weisse Fans gibt. Wie viele Zuschauer beim «Traum-Mätsch» zugelassen sein werden, ist wie vieles anderes noch offen. Die Verantwortlichen des Viertligisten erwarten in den nächsten Tagen von den Fernsehmachern genauere Infos zum Event. Noch im März soll mit den Aufnahmen der Doku begonnen werden, die ab Juni auf blue Zoom ausgestrahlt wird.

Das OK, dem bis anhin nebst Martin Stijakovic Präsident Philipp Brandenberger und dessen Frau Tanja angehören, soll nun personell aufgestockt werden. In den nächsten Wochen und Monaten wird das Fest geplant. Dabei kann man in Urnäsch auch auf die Erfahrung von früheren Grossanlässen zurückgreifen. So wurde beispielsweise anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums ein Spiel gegen die Schweizer Legenden ausgetragen.

Noch unklar ist, ob sich die Urnäscher Fussballer mit Zusatztrainings auf Zigi, Görtler und Quintilla vorbereiten werden. «Wir sind und bleiben Amateure», sagt Stijakovic. Der Spass soll beim «Traum-Mätsch» im Vordergrund stehen.

