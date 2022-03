Serena Li Puma spielte erstmals im A-Nationalteam

Fussball «Nach anfänglicher Nervosität konnte ich meine Leistung abrufen»: Wie die Herisauerin Serena Li Puma ihr Début im A-Nationalteam erlebte Die Stürmerin spielt mit dem FC St.Gallen-Staad eine erfolgreiche Saison. Zuletzt bestritt sie ihre ersten beiden A-Länderspiele. Die 18-Jährige über die Saisonziele, die Gründe für den Aufschwung und ihren grossen Traum. Jesko Calderara Aktualisiert 14.03.2022, 18.58 Uhr

Die Herisauerin Serena Li Puma spielte gegen Österreich und Nordirland ihre ersten 90 Minuten im Dress des A-Nationalteams. Bild: Toto Marti/Blick/freshfocus)

Kürzlich weilte das A-Nationalteam der Frauen für ein zehntägiges Trainingslager im spanischen Marbella. Erstmals mit dabei im Kreis der besten Fussballerinnen der Schweiz: Serena Li Puma. Die Herisauerin kam in den beiden Testspielen gegen Nordirland und Österreich zum Einsatz. Gegen den Nachbarn setzte es für die Schweizerinnen eine 0:3-Niederlage ab, die Partie gegen Nordirland endete 2:2. Mit ihrem Début zeigt sich die Flügelstürmerin des FC St.Gallen-Staad dennoch zufrieden. «Nach anfänglicher Nervosität und einigen Fehlern konnte ich meine Leistung abrufen», sagt sie.

Li Puma spielte in den beiden Testpartien je eine Halbzeit lang. Ihr Aufgebot verdiente sich die 18-Jährige durch überzeugende Auftritte im U19-Nationalteam, wo sie in der laufenden EM-Qualifikation bereits zwei Tore erzielte. Im vergangenen November lud Nationaltrainer Nils Nielsen eine Auswahl an potenziellen Kandidatinnen für sein Team nach Biel ein – darunter auch Li Puma. Anlaufschwierigkeiten in der neuen Umgebung hatte sie keine. Ihre Mitspielerinnen hätten sie gut aufgenommen, sagt die Herisauerin. Fussballerisch nahm sie jedoch im Vergleich zur nationalen Meisterschaft einen Klassenunterschied wahr. «Vor allem im Spiel gegen Österreich war dieser spürbar.»

U19-Nationalteam kämpft um EM-Ticket

In welcher Auswahl Li Puma künftig auflaufen wird, ist offen. Gut möglich aber, dass sie weiterhin für das U19-Team spielen wird.

«Es ist wichtig, dass ich zu Spielzeit komme.»

Gerade für sie als junge Spielerin sei dies von grosser Bedeutung.

Das U19-Nationalteam wird auf Li Puma in der momentanen Verfassung wohl nur unschwer verzichten wollen, zumal im April die zweite Qualifikationsrunde zur EM ansteht. In Italien trifft die Schweiz auf den Gastgeber, Bosnien-Herzegowina und Ungarn. Setzen sich die Schweizerinnen durch, reisen sie im Sommer an die Europameisterschaft nach Tschechien.

Lob für die neue Trainerin

Gut läuft es für Serena Li Puma im Augenblick auch im Club. Zwar schied der FC St.Gallen-Staad unlängst gegen Yverdon im Cup aus, in der Meisterschaft steht er trotz der jüngsten Niederlage umso besser da. Nach der 13. Runde belegen die Ostschweizerinnen, bei denen mit Géraldine Ess (Herisau) und Victoria Bischof (Teufen) zwei weitere Appenzellerinnen spielen, in der Tabelle der Women’s Super League den vierten Platz. Am vergangenen Samstag verlor der FC St.Gallen-Staad den Spitzenkampf gegen den Leader FC Zürich mit 1:3. Eine Runde zuvor, beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Basel, erzielte Li Puma den Führungstreffer.

Einen grossen Anteil am St. Galler Höhenflug hat ihrer Ansicht nach nebst den Verstärkungen Trainerin Marisa Wunderlin, die Anfang Saison Marco Zwyssig ablöste. Die Spielerin lobt die individuellen und vielfältigen Trainingseinheiten:

«Der neue Staff hat viel frischen Wind ins Team gebracht.»

Wunderlin ist auch Assistenztrainerin des Nationalteams.

Traum vom Transfer ins Ausland

Die schnelle und aufsässige Flügelspielerin, die einst bei den Junioren des FC Herisau spielte, hat in dieser Saison einen Schritt nach vorne gemacht. «Meine Leistungen sind konstanter geworden», sagt Li Puma. Dafür betreibt sie einen hohen Aufwand. Wöchentlich stehen vier Trainings mit St.Gallen-Staad auf ihrem Programm, dazu kommen zwei Einheiten mit einer Nachwuchsmannschaft von Future Champs Ostschweiz sowie eine im Kraftraum. Für Letzteres nutzte sie in der Vergangenheit regelmässig das Angebot der Sportlerschule Appenzellerland.

Li Puma ist die erste Sportschülerin an der Wirtschaftsmittelschule der Kanti Trogen. Zurzeit macht sie von Montag bis Donnerstag ein Praktikum beim Ausserrhoder Bildungsdepartement, am Freitag drückt sie die Schulbank. 2023 wird die 18-Jährige ihre Ausbildung abschliessen. «Dies hat für mich Priorität.» Für den weiteren Saisonverlauf zeigt sie sich zuversichtlich. Als Ziele nennt Li Puma eine Klassierung unter den Top 3 für eine gute Ausgangslage in den Playoffs, zudem will sie sich im Nationalteam sowie im Klub weiter etablieren. Nach Ende ihrer Ausbildung könnte sich Li Puma vorstellen, einmal ganz auf die Karte Fussball zu setzen. Auch wenn der Stellenwert des Frauenfussballs in der Schweiz steigt, wäre dies wohl nur bei einem Wechsel ins Ausland möglich. Die Stürmerin betont:

«Ich bin noch jung und will mich nicht zu sehr unter Druck setzen.»