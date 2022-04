Fussball «Macht euch nicht zu viele Hoffnungen»: FCSG-Präsident Matthias Hüppi besucht «Traum-Mätsch»-Gegner Urnäsch Für den «Traum-Mätsch» des Sportsenders Blue fordert der Viertligist Urnäsch den FC St.Gallen heraus. Ein Filmteam begleitet die Ausserrhoder auf dem Weg zum Spiel am 19. Juni. Am Wochenende war nun FCSG-Präsident Matthias Hüppi Gast im Appenzellerland. Lukas Pfiffner Jetzt kommentieren 25.04.2022, 11.59 Uhr

FCSG-Präsident Matthias Hüppi wird auf Sportplatz Feld von «Blue Sport» interviewt. Bilder: pf

Dort, wo im Urnäscher «Feld» Wachsraum und FC-Beizli zusammenkommen, heisst es auf einer Tafel: «Bäärestarch und weltoffe». Da passt es, dass am Samstag auf dem Parkplatz Autos mit Zürcher Kennzeichen zu sehen sind: Ein Team von «Blue Sport» filmt vor, während und nach dem 4.-Liga-Spiel gegen Fortuna. Die Aufnahmen bilden Teil einer Doku, die im Hinblick auf den «Traum-Mätsch» gegen den FC St.Gallen produziert wird.

Schiedsrichter Mile Milic pfeift seit 30 Jahren und wundert sich. «Zum ersten Mal ist das Fernsehen an meinem Spiel.» Der TV-Techniker hört von einem einheimischen Funktionär: «Ich sehe dich fast häufiger als meine Frau.» Einige würden gar nicht mehr ins Training kommen, wenn keine Kamera dabei sei, scherzt Trainer Georg Gülünay. «Blue» begleitet in diesen Wochen Spieler und Funktionäre, filmt im Trainingslager, an der Teamsitzung, beim Schuhebinden und Schuheputzen, beim Auswechseln und beim Torjubel.

«Die Gegend kenne ich»

Matthias Hüppi verfolgt das Geschehen zwischen den Urnäscher Funktionären Thomas und Jakob Gülünay.

Zur Kontaktnahme ist Matthias Hüppi angereist. «Achtung!», weist Thomas Gülünay (Chef des Organisationskomitees) den FCSG-Präsidenten auf einen Hundedreck hin. «Die Gegend hier kenne ich, zum Beispiel vom Wandern. Auf dem Fussballplatz war ich noch nie», erzählt Hüppi und rühmt die Qualität des Rasens. Man sei organisatorisch auf gutem Weg – auch wenn wegen des Fernsehens an viele Dinge zu denken sei, berichtet Gülünay. Hüppi bestätigt:

«Das Ganze ist ultrakompliziert und aufwendig. Ich weiss das aus 38 Jahren. Aber es muss wohl sein.»

Er tritt kurz vor Anpfiff zur Mannschaft, wünscht Glück gegen den Tabellenführer und warnt für den 19. Juni: «Macht euch nicht zu viele Hoffnungen: Unsere meisten Spieler bleiben ...» Der FCSG wird in jener Woche in der Region unterwegs sein. «Der Match bildet den krönenden Abschluss. Wir freuen uns darauf.»

Ein Handyfoto für Hüppi

Für die Doku ist «Blue» auch bei der Pausenansprache von Trainer Georg Gülünay hautnah dabei.

Hüppi sitzt nicht auf den Holzbänklein, sondern verfolgt das Geschehen stehend. Zum Spiel gegen St.Gallen werden 3000 Leute erwartet, auf der Hangseite ist eine Tribüne vorgesehen. Diesmal sind zwei Dutzend Personen anwesend – und eine Ziege: Sie guckt über einen Hügelgrat. «Logenplatz», kommentiert Hüppi und hält die idyllische Szene mit dem Handy bildlich fest. Der Aggressivleader sei in den Ferien, bekommt er zu hören. Der 17er (Martin Stijakovic) sei Mediensprecher und Aussenristspezialist. Philipp Brandenberger, der mitspielende Präsident, und Domenik Bieg, der Captain, fallen mit den Rückennummern 93 und 94 auf.

Wer FC Urnäsch sagt, denkt unter anderen an die Gülünays und Brandenbergers: Der Sender widmet sich in der Doku auch den beiden Clans. Urnäsch startet stark, führt durch Davide Vicenzo Marzoa und einen Penalty Biegs 2:0. «Es ist alles offen», sagt Hüppi. Er meint nicht die Partie des FC Urnäsch, der durch Josias Oertle auf 3:0 erhöht, sondern den Cupfinal gegen Lugano.

Stürmertraining mit Petric

«Weiter so!», ruft St.Gallens Präsident den Urnäschern bei der Pausenbesprechung im Freien zu. Nachher steht er dem Kamerateam Rede und Antwort und verabschiedet sich; das St.Galler Abschlusstraining steht auf dem Programm. «Da möchte ich dabei sein. Wir haben vor dem Spiel hier noch andere Ziele …»

Kurz nach der Pause vergibt Oertle eine grosse Chance. Vielleicht ist es doch gut, hat sich der ehemalige Profi Mladen Petric («Blue»-Experte) für ein Stürmertraining angekündigt – natürlich in Begleitung einer Kamera. Die Gäste kommen auf ein Tor heran, ehe Dominik Wild mit einem platzierten Weitschuss das 4:2 gelingt: ein Traumtor zwei Monate vor dem «Traummätsch». Frage an Trainer Georg Gülünay: Wie schwierig ist es, den Kopf bei den Alltagsaufgaben zu behalten? «Es haben alle begriffen, dass aktuell die Meisterschaft wichtig ist.» Spürt er Zurückhaltung in Training oder Spiel, um Verletzungen zu vermeiden und gegen St.Gallen dabei zu sein? Dafür sei der «Traummätsch» wohl noch gar weit weg, also: «Nein.»

