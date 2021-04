Fussball Frauen des FC Appenzell spielen Achtelfinal des Schweizer Cups: Zu Gast ist der SC Balerna Am Samstag empfangen die Erstligistinnen des FC Appenzell den Ligakonkurrenten SC Balerna zum Cup-Achtelfinal. Damit endet für die Fussballerinnen eine monatelange Zeit ohne Ernstkämpfe. Die Zuschauer müssen noch länger ohne Fussball aus unteren Ligen auskommen. Mea McGhee 02.04.2021, 16.00 Uhr

Fussball Frauen Cup Deredningen gegen Basel Hans Peter Schläfli / Solothurner Zeitung

Am Samstag um 19.30 Uhr treten die Erstligistinnen des FC Appenzell auf dem heimischen Sportplatz Wühre zum ersten Wettspiel seit dem 28.Oktober an. Dabei geht es gegen den SC Balerna gleich um alles oder nichts, handelt es sich doch um ein Cupspiel. Das Team von Trainer Juan Isler hat sich auf dem Weg in den Achtelfinal gegen die Zweitligisten Romanshorn (3:0) und Renens (2:1) durchgesetzt. Ligakonkurrent Balerna besiegte die Kickers Luzern (3. Liga, 6:0) und den FC Walperswil aus der NLB mit 3:1.