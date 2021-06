Public-Viewings der Euro 2020 im Appenzellerland

Fussball-EM Public Viewings im Appenzellerland: Hier können Fans gemeinsam Fussball schauen und feiern Grosse Public Viewings, wie man sie von früheren Fussballmeisterschaften kennt, wird es an der diesjährigen Euro nicht geben. Im Appenzellerland finden aber einige kleinere Veranstaltungen statt. Karin Erni 10.06.2021, 12.00 Uhr

Schweizer Fussballfans schauen das Spiel der Nationalmannschaft gegen Serbien am Freitag, 22. Juni 2018. Urs Flueeler / KEYSTONE

An dieser Europameisterschaft gibt es nicht viele Gelegenheiten, Fussballspiele öffentlich anzuschauen. Wegen der Coronamassnahmen dürfen die Gäste in Innenräumen nur an Vierertischen und mit Abstand platziert werden. Essen und Trinken im Stehen ist verboten. Das ist für die Betreiber wenig lohnend. Wir haben uns im Appenzellerland umgeschaut und dennoch einige Public Viewings gefunden.

Rehetobel hat ein Fussballzelt bis zu den Sommerferien

Als wohl einziger Sportverein hat jener von Rehetobel das Risiko auf sich genommen, ein Festzelt aufzustellen. In früheren Jahren seien die Public Viewings jeweils eine gute Einnahmequelle für den Verein gewesen, sagt Präsident Thomas Kellenberger. «Dieses Jahr können in dem rund 100 Personen fassenden Zelt aufgrund der Abstandsregeln lediglich etwa die Hälfte platziert werden. Es gilt daher, first come, first serve.» Die Mitglieder des Vereins betreuen die Festwirtschaft und den Grill. Es werden die Wochenendspiele und jene der Schweizer Mannschaft gezeigt. Auf die Übertragung der letzten Finalspiele, die in die Schulferien fallen, werde verzichtet, sagt Kellenberger. «In früheren Jahren hat sich gezeigt, dass in der Ferienzeit kaum noch Besucher kommen.»

In einem Zelt für 36 Personen zeigt das Schwimmbad Heiden alle Spiele der Schweizer. Jenes gegen Italien findet sogar auf Grossleinwand für 100 Personen statt. Verpflegung gibt es über das Restaurant Baditurm. Reservieren ist obligatorisch.

Die bekannten Sportbars machen mit

Eine feste Grösse in Sachen Public Viewing ist die Amadeus-Bar in Herisau. Hier stehen im Garten 90 und im Innern 70 Sitzplätze zur Verfügung. Die Spiele werden auf Grossleinwand übertragen. Sie können aber auch auf diversen TV-Geräten angeschaut werden. Er spüre noch keine EM-Euphorie, sagt Betreiber Stefan Kull. «Wir hoffen trotzdem, dass wir ein volles Haus bekommen. Das Bedürfnis nach Ausgang ist bei den Leuten jedenfalls da.»

Die Stau-Bar in Gais bietet ebenfalls ein gemeinschaftliches Fussballerlebnis an. Auf der 3x2 Meter grossen LED-Wand im Freien würden fast sämtliche Spiele übertragen, sagt Betreiber Lars Holderegger. «In früheren Jahren sind wir jeweils selbst zu den Spielen vor Ort gereist. Wir hoffen nun, dass in der Bar eine gute Stimmung aufkommt und wir die Emotionen gemeinsam geniessen können.» Das Publikumsinteresse hänge vom Abschneiden der Schweizer Mannschaft ab, vermutet Holderegger. Die Stau-Bar verfügt draussen über 50 überdachte Sitzplätze, im Inneren kann das Geschehen auf weiteren Geräten verfolgt werden. Als erstes Schweizer Spiel wird am Samstag um 15 Uhr jenes gegen Wales gezeigt.

Auch Paddy Schai will im Pub Appenzell sein bewährtes Public Viewing auf der gedeckten Terrasse anbieten. Bei Grossandrang stehen auch in der Bar TV-Geräte zur Verfügung. Gezeigt werden alle Spiele. Das Pub ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn geöffnet.