Appenzeller Fussballteams starten zur Rückrunde

Fussball Die fussballlose Zeit für die Teams aus dem Appenzellerland endet: Die Trainer nennen zum Rückrundenstart ihre Ziele Dieses Wochenende starten viele Fussballvereine aus dem Appenzellerland in die Rückrunde. Die meisten Teams zeigen sich zufrieden mit ihren bisherigen Vorbereitungen. Wie die Ziele der Trainer aussehen und bei welcher Mannschaft welche Kaderveränderungen vorgenommen wurden, zeigt diese Vorschau. Viviana Troccoli und Mea McGhee Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Ab diesem Wochenende gibt es auf den Fussballplätzen im Appenzellerland wieder packende Zweikämpfe zu sehen. Bild: Donato Caspari

Von Aufstiegswünschen hin zu «in der vorderen Hälfte mitspielen» bis zu «den jetzigen Platz verteidigen» – die ersten Mannschaften der Ausserrhoder und Innerrhoder Fussballvereine streben vielfältige Ziele an. Um diese letztlich zu erreichen, braucht es die nötige Motivation und Vorbereitung. Eine Übersicht.

FC Herisau: Seit elf Spielen ungeschlagen

Domenico Troccoli, Trainer des FC Herisau. Bild: PD

Zweitligist FC Herisau hat seinen ersten Ernstkampf des Frühlings bereits absolviert und dabei seine Erfolgsserie auf elf Spiele ohne Niederlage ausgebaut. Nach dem 5:3-Sieg nach Verlängerung im Cup gegen Ligakonkurrent Abtwil-Engelburg geht es nun am Samstag in der Meisterschaft mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Ems weiter. Die Bündner liegen knapp über dem Strich. Aufsteiger Herisau ist mit einem Punkt Rückstand erster Verfolger von Leader Mels.

FC Appenzell: «Mit erfolgreichen Resultaten starten»

Alexandro Isler, Trainer des FC Appenzell. Bild: PD

Mit 12 Punkten und im Gleichstand mit dem FC Gossau 2 und dem FC Wittenbach findet sich die Mannschaft von Alexandro Isler nach der Vorrunde auf dem 9. Platz der 3.-Liga-Gruppe 3 wieder. Laut Trainer Isler fühlt sich das Team nach den Testspielen bereit für die Rückrunde. «Es wäre schön, mit ein paar erfolgreichen Resultaten starten zu können, damit wir nicht in den Abstiegskampf geraten», so der Trainer. Junge Spieler würden schrittweise an die erste Mannschaft herangeführt, ein Spieler trat aus gesundheitlichen Gründen zurück. «Wir planen von Spiel zu Spiel», sagt Isler. Am Freitag gastieren die Appenzeller beim FC Zuzwil.

FC Teufen: Auf einen Spitzenplatz vorstossen

Diese Woche konnte die erste Mannschaft des FC Teufen im Trainingslager im Südtirol Energie und Kraft tanken, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Die Vorbereitungen konnten laut Trainer Michael Knechtle mehr oder weniger wie geplant durchgeführt werden. «Aus allen Testspielen nehmen wir positive Aspekte mit und konnten herausfinden, wo es sich zu steigern gilt», so der Trainer des Drittligisten. Den Kader verlassen hat Said Sleman, die Rückrunde in der zweiten Mannschaft bestreiten werden Andre Sick und Stefanos Palangas. Nachdem sie in der Vorrunde den vierten Platz mit 20 Punkten erkämpft haben, wollen die Teufner es nun unter die besten drei schaffen. «Bei einem erfolgreichen Start ist vieles möglich», so Knechtle. Ob dies gelingt, wird sich am Dienstag, 29. März, um 20.15 Uhr auf dem Sportplatz Göbsimühle in Bühler gegen den FC Rorschach Goldach 2 zeigen.

FC Heiden: Sechs neue Spieler integriert

Yusuf Koru, Trainer des FC Heiden. Bild: PD

Das Team hat in der Vorrunde nur wenig Konstanz zeigen können. Verletzungen, Sperren oder Absenzen führten dazu, dass an Matchtagen sowohl Nachwuchsspieler als auch Akteure der zweiten Mannschaft oder gar der Senioren sich auf dem Spielfeld wiederfanden. Dennoch erkämpften sich die Heidler mit Trainer Yusuf Koru 17 Punkte und somit den dritten Rang der 4.-Liga-Gruppe 3. Den Kader hat der 42-Jährige mit sechs Neuen aufgestockt: Rijad Abazi, Lotrim Hajrullahu, Michael Müller, Faith Yildrim, Cédric Tscherne und Qendrim Kelmendi. «Unsere neuen Spieler haben sich super integriert und sind bereits fester Bestandteil des Teams», so der Trainer. Florian Reich wechselt in die zweite Mannschaft, Danilo de Cristofaro schliesst sich den Senioren an und Maxime Lanter verlässt den Verein. Seinen Tabellenplatz möchte das Team von Koru verteidigen. Ob die Heidler diesem Ziel nachgehen können, zeigt sich am Freitag, 1. April, auswärts gegen den FC Montlingen 2.

FC Speicher: Um die vorderen Ränge mitspielen

Christian Huber, Trainer des FC Speicher. Bild: Mea McGhee

Mit 13 Punkten auf dem vierten Rang zeigt sich der Viertligist FC Speicher nach der Vorrunde. Die Vorbereitungen auf die Rückrunde verliefen dank des neuen Kunstrasens auch im Winter draussen, was sich laut Trainer Christian Huber «vor allem konditionell und auch fussballerisch in den Vorbereitungsspielen zeigte». Die Trainings in der Winterkälte hätten zu einem guten Teamspirit beigetragen. Ein Trainingslager hat der Verein nicht durchgeführt, dies wolle man in den nächsten Jahren aber wieder tun. Der Kader musste während der Winterpause zwei temporäre Abgänge hinnehmen. Jedoch sind zwei Spieler, die in der Vorrunde verletzt ausgefallen sind, wieder an Bord. Laut Huber würde sich die Mannschaft langsam finden – nach mehreren Abgängen in den letzten beiden Saisons. «Die Jungs sind hoch motiviert», so der Trainer. «Wir möchten in der Rückrunde nochmals angreifen und um die vorderen Plätze mitspielen», fügt er hinzu. Das erste Rückrundenspiel findet am Montag, 4. April, auswärts gegen den FC Teufen-Bühler 2 statt.

FC Urnäsch: «Frech auftreten und attraktiv spielen»

Georg Gülünay, Trainer des FC Urnäsch. Bild: PD

Georg Gülünay, Trainer der Viertligisten des FC Urnäsch, zeigt sich mit den bisherigen Trainings- und Vorbereitungseinheiten zufrieden. Der Kader des Viertligisten blieb unverändert und er sagt, sie seien gut im Fahrplan, was das Erreichen der Ziele angeht: «Wir wollen in jedem Spiel frech auftreten und attraktiven Fussball spielen.» Ob sie sich in dieser Meisterschaft in der vorderen Hälfte der Tabelle wiederfinden, zeigt sich bereits am Samstag, 2. April, um 17.30 Uhr auf dem heimischen Sportplatz Feld. Zu Gast ist dann Schlusslicht FC Appenzell 2.

FC Teufen-Bühler 2: Start mit dem Derby gegen Speicher

«Die Vorbereitung verlief ein wenig stockend und stolpernd», so Dimitri Waldburger, Trainer des FC Teufen-Bühler 2. Die Zertifikatspflicht stellte eine grosse Herausforderung für den Trainingsbetrieb dar, der Frühling und die warmen Aussentemperaturen liessen dann die Freude bei den Spielern steigen. Das Team wurde mit drei Spielern ergänzt und zwei Langzeitverletzte seien wieder einsatzbereit. Nur ein Abgang wurde verzeichnet. Der Trainer sagt: «Das Minimalziel ist ganz klar der Nichtabstieg.» Die Mannschaft von Dimitri Waldburger und Spielertrainer Luca Pieli befindet sich nach der Hälfte der Saison im Abstiegskampf. Trotzdem sei ein Rang in der vorderen Tabellenhälfte realistisch, so Waldburger. Wie sie sich beweisen werden, zeigt sich am Meisterschaftsspiel am 4. April um 20 Uhr auf dem Sportplatz Göbsimühle in Bühler. Gegner wird der FC Speicher sein.

FC Appenzell Frauen: «Nichts mit dem Abstieg zu tun haben»

Juan Isler, Trainer der Erstligistinnen des FC Appenzell. Bild: Mea McGhee

Die Vorbereitung verlief bei den Erstligistinnen des FC Appenzell trotz teils wenig Spielerinnen im Training gemäss Trainer Juan Isler gut. Eine Spielerin ist zum Team gestossen, das bei Saisonhälfte auf dem sechsten Rang der Gruppe 2 liegt. Jene Juniorinnen, die nächste Saison aufgrund ihres Alters zu den Aktiven wechseln müssen, trainieren seit der Winterpause einmal pro Woche mit dem 1.-Liga-Team. Juan Isler sagt: «Wir nehmen Spiel für Spiel. Was wir sicher anstreben, ist mindestens den jetzigen Platz zu halten, damit wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben.» Bis jetzt sei man im Fahrplan. «Wo wir nachjustieren müssen, werden wir nach zwei bis drei Spielen wissen», sagt der Trainer. Die Innerrhoderinnen spielen am Sonntag auswärts gegen das Schlusslicht FFC Südost Zürich.

FC Bühler Frauen: Start mit einem Sechs-Punkte-Spiel

Antonio Romano, Trainer der Erstligistinnen des FC Bühler. Bild. PD

Für die Erstligistinnen des FC Bühler beginnt die Rückrunde am Sonntag mit einem Sechs-Punkte-Spiel. Gar vom wichtigsten Spiel der Rückrunde spricht Trainer Antonio Romano. Denn auf dem Sportplatz Göbsimühle ist um 12 Uhr der FC Kloten zu Gast. Die Zürcherinnen liegen unter dem Strich der Gruppe 2 und haben vier Punkte Rückstand auf das achtplatzierte Bühler. Die Vorbereitung verlief bei den Bühlerinnen nicht wie gewünscht. Aufgrund zahlreicher Corona-Erkrankungen fehlten in den Trainings viele Spielerinnen, nur vier von sechs geplanten Testspielen konnten ausgetragen werden.

