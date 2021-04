Fussball Cup-Sensation bleibt aus: Die Frauen des FC Appenzell verlieren gegen GC Die Innerrhoder Erstligistinnen gewinnen die zweite Halbzeit und unterliegen im Cup-Viertelfinal den GC-Frauen nur 1:3. Lukas Pfiffner 25.04.2021, 21.06 Uhr

Die Appenzellerinnen um Captain Adriana Hörler (rechts) leisten Widerstand – hier gegen Sara Krisztin (Nummer 10). Bild: PF

Anna Luisa Frei ist die Torhüterin des FC Appenzell und macht an diesem Sonntagnachmittag dem Schriftzug auf ihrem Trikot keinerlei Ehre. «Wurst» steht oberhalb der Rückennummer 20. Der Spitzname stamme aus ihrer Anfangszeit bei den Innerrhoderinnen, nachdem sie aus Arbon gekommen sei, erzählt sie nach dem Cup-Viertelfinal.

Die 27-Jährige liegt erschöpft am Boden und berichtet davon, wie sie die Psychospiele liebe, wenn eine gegnerische Spielerin allein auf sie zukomme. Und das passiert gegen den favorisierten Grasshopper-Club aus der höchsten Liga immer wieder. «Ich warte jeweils, bis die Spielerin einen Schritt macht, und dann greife ich ein.» Was einfach tönt, ist in Wirklichkeit höhere Goalieschule. Mindestens ein halbes Dutzend Mal gelingt Frei dies. Auf ihrem Einlauf-Trikot steht übrigens «Anna die Beste». Sie habe etwas Anderes gewählt als einfach «Null-acht-fünfzehn», berichtet sie. Auch ihre Leistung ist alles andere als das. Die Zürcherinnen vergeben mehrere grosse Möglichkeiten. Sie scheitern immer wieder, und mehrere Bälle fliegen aus aussichtsreichster Position am Tor vorbei. Nach einer Viertelstunde führt der Gast trotzdem schon 2:0, kurz vor der Pause fällt das dritte GC-Tor.

Die Frage nach dem Häuschen

Die Zürcherinnen bleiben feldüberlegen und haben viel mehr Ballbesitz, sie machen aber erstaunlich wenig daraus. Es läuft die Schlussphase, als sich GC-Trainer Sascha Müller beim Funktionär des FC Appenzell vorsorglich danach erkundigt, was denn das Speakerhäuschen kosten würde. «Für den Fall, dass ich mit dem Fuss dreinschlage.» Selbstverständlich denkt der ehemalige Spieler des FC St.Gallen und des FC Herisau nicht ernsthaft daran, die Infrastruktur auf dem Sportplatz Schaies zu demolieren. Ganz weicht der Humor nicht von ihm, obwohl seine Frauen eine schlechte zweite Halbzeit zeigen. Er appelliert an die Geduld, treibt das Team bald lauter an.

Immer wieder weist Müller die Spielerinnen darauf hin, mit weiten, diagonalen Bällen oder mit Vorstössen aus der zweiten Reihe hinter die Abwehrreihe der Innerrhoderinnen zu kommen. Aber diese setzen die Ideen ungenügend um. «Natürlich war das Weiterkommen nie in Gefahr, aber wir müssen schon andere Ansprüche haben. Die Überlegenheit sollte im Resultat Niederschlag finden», meint Müller nach der Partie.

Die Antwort Innerrhodens

Erfolgserlebnisse haben nach der Pause vor allem die Einheimischen, mit gewonnenen Zweikämpfen, mit wirksamem Positionsspiel – und mit einem herrlichen Treffer: Nach 48 Minuten holt Nadine Fässler 20 Meter vor dem Tor mit hartnäckigem Nachsetzen einen Freistoss heraus. Chiara Lardelli platziert den Ball zum 1:3 in die hohe Ecke. Ein paar Knirpse stehen hinter dem Tor und jubeln mit Glockenklang. Sie sind quasi die Innerrhoder Antwort auf die Grasshoppers-Kolonie von rund 20 Anhängern, die mit einer Trommel und einem Transparent angereist ist und einen zweifelhaften Offsidepfiff schon zu einem lautstarken Ereignis macht.

Innerhalb der Umzäunung sind keine Zuschauer zugelassen – rund 100 Personen halten sich ausserhalb des Gitters entlang der Strasse auf. Müller bringt nach einer Stunde gleichzeitig vier Neue. «Auch kein Zeichen, dass er zufrieden ist», bemerkt jemand auf der Appenzeller Bank. Die Innerrhoder Erstligistinnen zeigen weiter einen beachtlichen Kampf, betreiben einen grossen Aufwand und wirken taktisch auf der Höhe. Sehr oft lassen sie die bald frustrierten Zürcherinnen ins Offside laufen. Trainer Juan Isler spricht nochmals Mut zu, als die ersten Krampferscheinungen eintreten. «Es geht nicht mehr lange.» Die Ersatzspielerinnen bejubeln auch kurz vor Schluss Befreiungsschläge, ihre Kolleginnen auf dem Feld werfen sich in die letzten Hereingaben. Appenzell schafft es tatsächlich, die zweite Halbzeit für sich zu entscheiden. Der Speaker vermerkt über den Lautsprecher: «Es war ein schöner Nachmittag, fast so schön wie die Landsgemeinde gewesen wäre.» Und die GC-Anhänger singen: «Finale, oh-oh.»