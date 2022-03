Herisaus Cuppartie gegen AbtwiL ging in die Verlängerung

Fussball 3:0, 3:3, 5:3 – ein spezieller Weg im Cup-Viertelfinal der 2. Liga Zwei Einwechselspieler entscheiden Herisaus Cuppartie gegen Abtwil-Engelburg in der Verlängerung. Lukas Pfiffner 20.03.2022, 19.23 Uhr

Herisaus Mittelfeldspieler Thomas Zigerlig (Mitte) kann mit letztem Einsatz einen Angriff unterbinden. Bild: Lukas Pfiffner

Die über 100 Zuschauerinnen und Zuschauer durften die Frühlingssonne gestern Nachmittag noch etwas länger geniessen. Für die Spieler des FC Herisau war es allerdings ein zweifelhaftes Vergnügen, in die Verlängerung gehen zu müssen: Im Cup-Viertelfinal der 2. Liga hatte der Gastgeber auf dem Kunstrasen im Kreckel nämlich nach einer Stunde mit drei Toren geführt.

Gemessen an den Spielanteilen und am Umstand, dass Abtwil-Engelburg einen weiten Freistossball in der 14. Minute an den Pfosten prallen sah und Herisaus Torhüter Rosenfelder kurz darauf spektakulär klären musste, war das 3:0 allerdings schon sehr hoch. Der nachsetzende Joel Kurzbauer traf sechs Minuten vor der Pause zum 1:0. Joel Ehrbar verwertete eine Hereingabe von Marvin Müller (49.) zum 2:0 und freute sich über einen prächtigen Weitschuss aus über 20 Metern, der das 3:0 bedeutete (67.). Mit 35 Toren war Herisau schon in den elf Meisterschaftsspielen des Herbstes äusserst erfolgreich gewesen. In der Defensive liess der Tabellenzweite am Sonntag aber mehr zu, als für eine ungefährdete Fortsetzung des Nachmittags erlaubt gewesen wäre.

Immer wieder Abtwils Nef

Zum Haupt-Protagonisten der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein Spieler von Abtwil-Engelburg: Reto Nef traf mit einem Weitschuss (69.) zum 3:1 und mit einem Ablenker (73.) zum 3:2. Er setzte einen Freistossball an die Latte (77.), wurde acht Minuten später von Thomas Zigerlig im Strafraum gefoult und verwertete den Penalty sicher zum 3:3. Die Gäste sahen ihre gute Moral belohnt und schienen durchaus in der Lage, den Match zu ihren Gunsten entscheiden zu können. Schon Mitte Oktober hatten sie im Meisterschaftsspiel bei Herisau ein 2:2 erreicht. Die Einheimischen waren im Mittelfeld vorübergehend nicht mehr aufmerksam genug, und bei Konteransätzen zeigten sie sich nicht geschickt.

Charaktertest bestanden

«Jetzt holen wir alles aus uns heraus, was wir noch haben», forderte Herisaus Trainer Domenico Troccoli vor der Verlängerung, als sich seine Mannschaft im Kreis versammelte. Diese hätte aufgrund der Geschehnisse komplett auseinanderfallen können. Aber sie zeigte Charakter und reagierte. Der zentral freigespielte Junior Danso Casado behielt die Nerven und freute sich über das 4:3 (92.), Marco Schmid gelang das 5:3 (105.). Beide waren in der Schlussphase der regulären Spielzeit eingewechselt worden. Die Torfolge war also bemerkenswert – wie die Tatsache, dass gefühlt bei jeder zweiten Befreiungsaktion und bei jedem dritten Abschluss auf beiden Seiten der Ball über die Umzäunung auf den Parkplatz, die Finnenbahn oder den Spielplatz flog.

Sprung in die Hauptrunde winkt

Zuvor hatte Herisau im Cup gegen Bronschhofen im Penaltyschiessen gesiegt und in der Zwischenrunde 3:0 bei Schluein-Ilanz. Ein gewonnener Cup-Viertelfinal: Das klingt fast so, wie wenn der Einzug ins Berner Wankdorf unmittelbar bevorstehen würde; der gestrige Erfolg ist vorerst aber einmal eine Ehrenmeldung und ein Selbstvertrauen gebender Erfolg im Hinblick auf den Wiedereinstieg in die Meisterschaft (am kommenden Sonntag in Ems). Der Cup-Halbfinal wird über Ostern gespielt, der Final am 22. Mai. Der Cupsieger der regionalen 2. Liga ist dann für die Hauptrunde der kommenden Saison qualifiziert.