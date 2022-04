Rüte und Schwende wollen fusionieren

Fusion Neuer Bezirk Schwende-Rüte: Warum es zum ersten Mal im Appenzellerland mit einer Fusion klappen könnte Es wäre die erste Fusion seit 150 Jahren. Dank guter Kommunikation könnte der neue Bezirk Schwende-Rüte bald Wirklichkeit werden. Das letzte Wort wird die Landsgemeinde haben. Selina Schmid Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Die Fusion von Schwende und Rüte würde unter anderem Grenzprobleme bereinigen. Bild: Martina Basista

Seit Jahren ist sie in Arbeit, am 28. April wird die Landsgemeinde das letzte Wort haben: die Fusion der Bezirke Schwende und Rüte. Es wäre die erste Fusion in Appenzell Innerrhoden seit Abschaffung der Rhoden 1872. Sagt das Stimmvolk an der Landsgemeinde Ja, findet eine Woche darauf die erste gemeinsame Bezirksgemeinde mit den ersten Wahlen statt. Der neue Bezirk Schwende-Rüte wäre mit gut 6000 Einwohnerinnen und Einwohnern und knapp 100 Quadratkilometern Fläche der grösste des Kantons.

2012 stand in Appenzell Innerrhoden das Thema der Bezirksfusionen zuletzt zur Abstimmung. Damals sollten alle fünf Bezirke des inneren Landesteils fusionieren, die Landsgemeinde lehnte das jedoch ab. Die Fusion von Rüte und Schwende dagegen scheint deutlich bessere Chancen zu haben. Die Bevölkerung der beiden Bezirke hatten 2019 in der Grundsatzabstimmung Ja gesagt. Der Zusammenschlussvertrag wurde vergangenes Jahr an der ausserordentlichen Urnenabstimmung in Schwende mit einer Zweidrittelmehrheit und in Rüte mit 52 Prozent Zustimmung angenommen.

Den Fusionsprozess angestossen hatte der Bezirksrat Rüte 2017. In einer Analyse zur Lage des Bezirks kam der Rat zum Schluss, dass eine Option für eine zukünftige Stärkung der kommunalen Ebene die Fusion mit Schwende wäre. Der Bezirksrat Schwende kam ein Jahr später zum gleichen Ergebnis, die Bevölkerung beider Bezirke stimmte 2019 in einer Grundsatzabstimmung zu. Daraufhin setzten beide Bezirksräte den Zusammenschlussvertrag auf.

Bruno Huber, Bezirkshauptmann Rüte. Bild: Picasa

Vor dem Urnengang hatten die Bezirksräte beider Bezirke umfangreiche Abklärungen getroffen und setzten auf frühe und breite Kommunikation. Damit sollten den Stimmberechtigten eine sachliche Entscheidungsgrundlage und eine konkrete Vorstellung davon gegeben werden, wie ein fusionierter Bezirk aussehen könnte, wie es auf der eigens dafür konzipierten Website zu lesen ist. Der regierende Rütner Hauptmann Bruno Huber sagt:

«Wir pflegen eine offene Informationspolitik. Wir haben nichts zu verstecken und wollen die Fakten transparent zur Verfügung stellen.»

Einzelne Ratsmitglieder nehmen auf der Fusionswebsite Stellung. Etwa schreibt der ehemalige stillstehende Schwendener Hauptmann Ernst Waldburger: «Machen wir uns auf – auf den Weg in die Zukunft!» Der Rütner Bezirksrat Markus Stäger wird zitiert: «Die Bürgerinnen und Bürger der Bezirke Schwende und Rüte sind ähnlich und passen gut zusammen.» Und: «Handeln wir mutig und vorausschauend.»

Bezirksverwaltung soll ausgebaut werden

Das grösste Problem der Bezirke sei, dass das Milizsystem an seine Grenzen stosse, sagt Bruno Huber. Die Belastung öffentlicher Ämter sei durch höhere Erwartungen der Einwohnerinnen und Einwohner und geänderte Rahmenbedingungen gestiegen. Der Bezirksrat sah sich gezwungen, mehr zu verwalten, als zu gestalten. Auch seien weniger Menschen bereit, diese Aufgabe in der Freizeit zu übernehmen. Huber erinnert sich an Bezirksgemeinden in Schwende und Schlatt-Haslen, an welchen zu Beginn noch keine Kandidatin oder Kandidat für eine Vakanz zur Verfügung stand. Teilweise wurden Bezirksräte in Abwesenheit gewählt und aufgrund des Amtszwangs mussten sie das Amt antreten. In Rüte sei das in den letzten Jahren zwar nicht geschehen, so Huber. Die Suche nach geeigneten Personen gestalte sich aber aufwendig.

Gemeinsam hätten die Bezirke eine gute Grösse, damit eine geschäftsführende Verwaltung eingeführt werden kann, so die Meinung beider Räte. Der Zusammenschlussvertrag sieht vor, die Verwaltung auf 200 bis 250 Stellenprozente zu erweitern. Der neue siebenköpfige Bezirksrat bekäme dadurch den Rücken frei, müsse selbst weniger Büroarbeiten erledigen und könne sich auch auf strategische Aufgaben fokussieren. Die Rütner Verwaltung besteht bisher aus einem Angestellten in Vollzeit, Schwende hat eine Angestellte in Teilzeit.

Bruno Huber ist überzeugt, dass sich durch die Fusion Qualitätsgewinne ergeben. Fusionen in anderen Kantonen hätten gezeigt, dass die Einwohnenden auf bessere Dienstleistungen zählen können. Ein Teil der ehrenamtlichen Arbeit würde der erweiterten Verwaltung übertragen, was höhere Kosten verursacht.

Eine Fusion der Bezirke würde einige Grenzprobleme, vor allem im Dorf Weissbad, bereinigen. Für die Schwendner Bevölkerung käme die Fusion zudem günstiger: Ihr Steuerfuss würde von 27 auf 23 Steuerpunkte fallen. Rüte dagegen müsste zumindest vorerst ein Anstieg um 3 Punkte hinnehmen. Aus Sicht von Schwende gebe es gemäss der Website keine Gründe für die Ablehnung, allerdings könnte ein Teil der Einwohnenden einen Identifikationsverlust befürchten.

Manche Institutionen der Bezirke würden getrennt bleiben. Etwa hatten die Feuerwehrkorps sich vor einigen Jahren mit einem Zusammenschluss auseinandergesetzt und diesen abgelehnt. Bruno Huber sagt, dass die Feuerwehrkorps bereits jetzt gut zusammenarbeiten. Auch bezüglich der grossen Fläche von Schwende und Rüte sei es nicht nachteilig, zwei Korps zu haben. Ob sie in Zukunft fusionieren wollen, sei Sache der jeweiligen Korps, so Huber. Das Gleiche gelte für die Schul- und Kirchgemeinden, deren Grenzen nicht jenen der Bezirke entsprechen.

Mehr Kandidierende als Ämter

Bruno Huber ist zuversichtlich, dass die Landsgemeinde der Fusion zustimmen wird. Er wurde bereits von der Arbeitnehmervereinigung (AVA) und vom kantonalen Gewerbeverband (KGV) als regierender Hauptmann des Bezirks Schwende-Rüte nominiert. Sollte er an der Bezirksgemeinde am 1. Mai gewählt werden, möchte er dafür sorgen, dass die Fusion mit demselben Tempo und der gleichen Dynamik wie bisher weitergeht.

«Im organisatorischen Bereich gibt es viel zu tun, etwa muss die Verwaltung aufgebaut werden. Das soll alles reibungslos funktionieren.»

Für die ersten Jahre soll der neue Bezirksrat sieben Mitglieder haben. Eine gute Durchmischung beider Bezirke wäre ideal, wird aber keine Voraussetzung sein. Der KGV hat unter anderem Sepp Manser als stillstehenden Hauptmann, Sandra Wild als Bezirksrätin und Bruno Hehli als Bezirksrat nominiert. Die AVA derweil schlägt Nicklaus Mock, Markus Stäger und Albert Manser für das Gremium vor. Auch Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission und des Bezirksgerichts sowie eine Vermittlerin oder ein Vermittler müssen gewählt werden. Bruno Huber erwartet zudem eine oder zwei weitere Nominierungen für den Bezirksrat vom Bauernverband. Damit kommen mehr Kandidierende zusammen, als es Ratsmitglieder braucht. Bruno Huber findet das erfreulich: «Es ist schön, wenn wir eine Auswahl haben.»

Der Bezirksrat würde am 1. Mai an der Bezirksgemeinde Schwende-Rüte in der Turnhalle Gringel in Appenzell gewählt werden. Man hatte sich dafür entschieden, da zusammen von einer Anzahl Stimmberechtigter ausgegangen werden muss, welche die Kapazitäten der weiteren Räume in den Bezirken sprengen würde. Noch hat aber die Landsgemeinde das letzte Wort. Würde das Volk Nein sagen, wäre der Wählerwille zu akzeptieren, sagt Bruno Huber. Die Bezirke Schwende und Rüte blieben dann eigenständig.

