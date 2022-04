Simeon Herb wird neuer Bergwirt auf dem Kronberg

Führungswechsel Frischer Wind am Kronberg: Ein Jungwirt mischt die Gastronomie im Innerrhoder Ausflugsgebiet auf Die beiden Restaurants im beliebten Ausflugsgebiet stehen unter neuer Leitung. Simeon Herb möchte das gastronomische Konzept auf dem Berg sanft ändern. Karin Erni Jetzt kommentieren 11.04.2022, 17.00 Uhr

Simeon Herb beim Talbetrieb, wo sich auch der Zipline-Park befindet. Bild: Karin Erni

Nach dem Abgang von Johann Signer vor fünf Jahren gab es bei der Leitung der «Kronberg»-Gastronomie mehrere Wechsel. Der neue Stelleninhaber Simeon Herb möchte diese Serie beenden und dem Betrieb mit den zwei Restaurants länger treu bleiben als seine Vorgänger. «Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden, sowohl im Team wie auch von der einheimischen Bevölkerung», sagt der gebürtige St.Galler, der aktuell in Bühler lebt.

Erfahrung als Geschäftsführer

Mit seinen 30 Jahren hat Simeon Herb schon einiges geleistet. Nach der Lehre bildete er sich zum Chefkoch und anschliessend zum diplomierten Gastrounternehmer weiter. Auch das langjährige Engagement als Küchenchef in der Schweizer Armee habe ihn geprägt, sagt Herb. Die letzten sechs Jahre war er als Geschäftsführer in der Plackerei Flawil tätig. Diese fungiert tagsüber als Betriebskantine der Firma Büchi Labortechnik. Am Abend und am Wochenende finden in den Räumlichkeiten Events und Feiern statt. «Unser Motto war ‹Alles hausgemacht›. Ausser Pommes frites und Teigwaren haben wir nichts Fertiges gekauft», so der Gastronom.

In der Küche steht Simeon Herb bei seiner neuen Tätigkeit nicht mehr so oft. «Wenn viel los ist, helfe ich, wo nötig, aus und werde auch im Service anzutreffen sein. Ich bin gerne nahe am Gast und habe ein offenes Ohr für Rückmeldungen und Anregungen.» Als Vorgesetzter von 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es im Büro viel Administratives zu erledigen. Im Gegensatz zu anderen Gastrobetrieben habe der «Kronberg» nicht mit Personalmangel zu kämpfen, so Herb.

«Bei uns bewerben sich immer genügend Interessenten.»

Über sein Team äussert er sich nur lobend: «Wir haben einen guten Mix aus langjährigen Mitarbeiterinnen, aber auch einige motivierte Berufseinsteiger.»

Sonntagsbrunch als Renner

Nach der revisionsbedingten Pause startet das Berggasthaus an Ostern mit einer neuen Speisekarte in die Sommersaison. Die Veränderungen erfolgten aber dosiert, sagt Simeon Herb. «Die Klassiker wie die Appenzeller Siedwurst mit Chäshörnli bleiben natürlich auf der Karte. Aber wir haben das Bewährte durch einige neue Gerichte ergänzt.» Diese sollen auch modernen Ernährungsgewohnheiten gerecht werden und kämen frischer und leichter daher, sagt er.

«Unser Ziel ist es, Traditionelles und Modernes zu verbinden.»

So habe man eine eigene Hauswurst kreiert, sagt Herb. «Die gibt es exklusiv bei uns.» Aber es wurde auch an Gäste gedacht, die sich vegan ernähren oder an Nahrungsintoleranzen leiden. Fleisch, Eier, Milchprodukte und Brot werden von einheimischen Lieferanten bezogen. Gut aufgenommen worden sei der Brunch, den es jeden Sonntag auf dem Gipfel gibt, so der Gastronom. «Wir sind eigentlich immer ausgebucht.»

Im Talrestaurant gebe es keine Veränderungen. «Dort sind wir vor allem auf Familien mit Kindern ausgerichtet. In Planung sei eine zusätzliche Verpflegungsmöglichkeit auf dem Gelände, so Herb. «Damit liessen sich die Spitzen bei Grossandrang etwas entschärfen.»

