Neuer Präsident für den Appenzeller Tierschutzverein

Hauptversammlung Führungswechsel beim Tierschutzverein: Roberto Di Falco wird neuer Präsident Roberto Di Falco löst Christian Nufer als Präsident des Appenzeller Tierschutzvereins ab. Brigitta Rieser wird zum Ehrenmitglied ernannt. Vreni Peterer 24.04.2022, 20.54 Uhr

Der scheidende Präsident Christian Nufer (links) übergibt seinem Nachfolger Roberto Di Falco symbolisch den Schlüssel zum Erfolg. Brigitta Rieser (Mitte) trat nach 23 Jahren aus dem Vorstand zurück und erhielt die Ehrenmitgliedschaft.

Trotz Coronapandemie konnten die Tierschutzinspektorinnen und Tierschutzinspektoren des Appenzeller Tierschutzvereins im Jahr 2021 ihr Engagement zu Gunsten der Tiere im vollen Umfang weiterführen. Das heisst am Telefon beraten, Abklärungen treffen, ausrücken, Lösungen suchen, Tiere zum Tierarzt, in eine Tierstation oder ins Tierheim bringen. «Bei Verstössen gegen das geltende Tierschutzgesetz wurde zuerst das Gespräch gesucht, informiert und wenn notwendig Meldung an die Behörden gemacht. In vielen Fällen haben wir vermitteln und helfen können», führte Vereinspräsident Christian Nufer an der Hauptversammlung am Samstagnachmittag in Herisau aus.

Speziell erwähnte der Präsident die Igelpflegestation, die im Sommer 2020 im Walter-Zoo Gossau in Betrieb genommen wurde. Hier werden pfle­ge­bedürftige Igel nach telefo­ni­scher Voranmeldung auf­ge­nommen und behandelt, bis sie wieder gesund genug sind, um sie dem Finder zur Wiederauswilderung zurückzugeben. Im letzten Jahr wurden hier 409 Igel aus der Region behandelt. Der Appenzeller Tierschutzverein hat beim Aufbau dieser Pflegestation mitgeholfen und sie mit einer Spende unterstützt.

Solide Finanzlage

Mit einem Reingewinn von 24 000 Franken im Jahr 2021 und einem Vermögen in der Höhe von rund 400000 Franken sei die finanzielle Lage sehr gut und solid, um die Aufgaben auch in Zukunft zu bewältigen, so Christian Nufer. Auch im letzten Jahr habe der Verein verschiedene Spenden und Zuwendungen erhalten. «Wir sind sehr dankbar dafür und unterstützen damit weiterhin die Kastration von Katzen und Bauernhofhunden und Zahlungen an unterstützungsbedürftige Tieroperationen und Tierheimaufenthalte», führte der Präsident aus.

Der Vorstand habe sich im Verlaufe des letzten Jahres mit der Weiterentwicklung des Vereins beschäftigt. Junge, motivierte Leute seien mit Ideen und frischem Elan bereit, noch mehr Verantwortung zu übernehmen und sich zu engagieren. Diesen Schwung gelte es zu nutzen, um einen Generationenwechsel einzuläuten, so Christian Nufer, der seine Demission eingereicht hatte. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall seines Vorgängers hatte Nufer vor sechs Jahren praktisch vom einen Tag auf den anderen das Präsidium übernommen. Dafür wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Ein weiteres Ehrenmitglied

Zum neuen Präsidenten gewählt wurde das bisherige Vorstandsmitglied Roberto Di Falco aus Bühler. Der 48-jährige selbstständige Grafiker habe sich als Tierschutzinspektor gut eingearbeitet, besitze besondere Kenntnisse der Nutztierhaltung und verfüge über entsprechende Weiterbildungen, so der scheidende Präsident. «Man muss rechtzeitig loslassen, um aufhören zu können.»

Nach vier Jahren trat Christine Müller (Amriswil) aus dem Vorstand zurück. Als Nachfolgerin stellte sich Sara Roderer aus St.Gallen zur Verfügung. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Sozialbereich wisse sie, dass sich hinter dem Tierleid oft auch menschliches Leid verberge, das mit einer Überforderung der Situation einhergehen könne. «Im Hinblick auf solche Situationen erachte ich es als wichtig, dass der Tierschutzverein bei der Bevölkerung insbesondere als Unterstützung wahrgenommen wird», hielt Sara Roderer bei ihrer Vorstellung fest. Nach 23-jähriger Vorstandstätigkeit und als Tierschutzinspektorin trat auch Brigitta Rieser aus St.Gallen zurück. Die Lücke, die sie im Vorstand hinterlasse, werde nur schwer zu füllen sein, so Christian Nufer. Für ihre aussergewöhnliche Leistung wurde auch Brigitta Rieser die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Eine Nachfolge wurde am Samstag nicht gewählt, im Saal sassen jedoch vier Personen, die sich vorstellen könnten, das Amt zu übernehmen.

Der Tierschutzinspektorin Nadia Peloli aus Rehetobel wurde für die zehnjährige Tätigkeit im Vorstand gedankt.