Als Zeichen für Solidarität ertönt in Heiden die Friedensglocke

Friedensglocke Solidarität zeigen: Mit Glockenklängen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen Mit dem Läuten der Peace-Bell gedenkt das Henry-Dunant-Museum im August jeweils dem Atombombenabwurf in Nagasaki. Am Mittwoch setzen die Verantwortlichen in Heiden nun ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Viviana Troccoli 01.03.2022, 17.00 Uhr

Gegen den Krieg und für den Frieden: Am Dienstagabend ertönt das Glockenläuten des Nagasaki-Peace-Bell in Heiden. Bild: PD

Der Krieg in der Ukraine lässt die Welt nach Atem ringen. Auch die hiesige Bevölkerung im Appenzellerland ist zutiefst erschüttert. Das Henry-Dunant-Museum in Heiden möchte nun ein Zeichen setzen: Für den Frieden und gegen den Einsatz von Atombomben wird am Mittwochabend die Nagasaki-Peace-Bell in ganz Heiden zu hören sein.

Für den Frieden und gegen Atombombeneinsatz

Marlis Hörler Böhi, Präsidentin des Museums und des SRK Kantonalverband AR/AI, sagt auf Anfrage:

Marlis Hörler-Böhi, Präsidentin des Henry-Dunant-Museums und des SRK Kantonalverbandes AR/AI. Bild: PD

«Wir können zeigen, dass wir solidarisch sind und besorgt darüber, was gerade passiert.»

Mit dem Läuten der Friedensglocke möchte man laut Hörler Böhi der hiesigen Bevölkerung zu verstehen geben, dass die Sorge um einen Atombombeneinsatz von Putin gross und man mit dem Vorgehen Russlands nicht einverstanden sei. Eine weitere Tragödie wie bei den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki in Japan – auf welche die Peace-Bell zurückführt – müsse verhindert werden. Darauf möchte die Friedensglocke hinweisen.

Die Friedensglocke beim Henry-Dunant-Museum ertönt am Mittwochabend, 18 Uhr. Heidens Gemeindepräsident, Gallus Pfister, wird vor Ort sein und ein Appell an die Bevölkerung richten. Er möchte betonen, dass der Ukrainer Bevölkerung geholfen und den Kriegsgeflüchteten auch in der Schweiz Zuflucht gewährt werden solle. Pfister sagt: «Ich werde mich auch weiterhin gegen den Einsatz von Atomwaffen und dafür einsetzen, dass die Gemeinde den Frieden im Sinne von Henry Dunant unterstützt.»

Anwesend sein werden auch Urs-Peter Frey, stellvertretend für den IPPNW Internationale Ärztinnen und Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, und Ruedi Tobler, Präsident des Schweizerischen Friedensrats.

Regelmässiges Läuten sorgt für mehr Aufmerksamkeit

Ob die Friedensglocke auch weitere Male im Verlaufe des Krieges noch zu hören sein wird, ist gemäss Hörler Böhi in Abklärung. Es sei aber gut möglich, meint sie. «Mit einmal Läuten ist noch nicht viel passiert», erklärt die Präsidentin des Museums. Durch regelmässiges Läuten der Nagasaki-Peace-Bell würde die Aufmerksamkeit erweitert werden und das sei das Ziel. Wer für die Opfer in der Ukraine spenden wolle, könne die Aufrufe des Schweizerischen Roten Kreuz oder der Glückskette berücksichtigen, erklärt Hörler Böhi.