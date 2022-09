Freiwilliger Einsatz Sie kämpfen gegen Diktatoren und satanistische Verschwörungstheorien: Zwei Ostschweizerinnen für den Prix Courage nominiert Jedes Jahr vergibt die Zeitschrift «Beobachter» den Prix Courage. Nun stehen die diesjährigen Nominierten fest. Unter ihnen befindet sich Natallia Hersche, die gegen den belarussischen Präsidenten demonstrierte und dafür ins Gefängnis kam, und Gabriella Hagger, die ihre Tochter in Littenheid an eine Verschwörungstheorie verlor. 16.09.2022, 10.22 Uhr

Der Prix Courage ehrt Menschen, die durch ihre Dienste an der Gesellschaft aufgefallen sind. Am Freitag gab der Beobachter nun die Nominierten des 26. Preises bekannt. Unter ihnen sind zwei Ostschweizerinnen: Natallia Hersche und Gabriella Hagger.

Natallia Hersche: Einsatz gegen Machthaber Alexander Lukaschenko

Bekanntheit erlangte die schweizerisch-belarussische Aktivistin durch ihre Teilnahme an einem Marsch gegen die Wahlfälschung durch den Machthaber Alexander Lukaschenko im Herbst 2020 in Belarus. Dabei wurde Hersche verhaftet und zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Während der Untersuchungshaft wurde die politische Gefangene mit Schlafentzug gequält. Ausserdem wurde sie in der Gefängniskolonie, in welche sie nach dem Urteil gebracht wurde, – aufgrund ihrer Weigerung, Uniformen zu nähen – während 40 Tagen in eine unbeheizte, kleine Zelle in Einzelhaft gesteckt.

Die Demokratieaktivistin hätte, um die Haftzeit zu verkürzen, um eine Begnadigung bitten können. Sie entschied sich dagegen, weil sie nichts verbrochen habe und kam dank Schweizer Diplomatie nach 17 Monaten wieder frei.

Natallia Hersche kam 2007 in die Schweiz und heiratete einen Appenzeller. Als ihr Partner verstarb, zog sie nach St.Gallen. Heute lebt sie im Thurgau.

Gabriella Hagger: Sie verlor ihre Tochter an Verschwörungstheorien

Die Familie von Gabriella Hagger in Herisau wurde durch eine Verschwörungstheorie zerstört. Nachdem ihre Tochter unter anderem in der Thurgauer Klinik Littenheid wegen psychischer Probleme behandelt wurde, glaubte sie, ihr Vater hätte sie als Kind rituell missbraucht.

In einer Therapie waren bei der psychisch belasteten jungen Frau die vermeintlichen Erinnerungen satanistischer Rituale aufgekommen. Obwohl ein Gericht die Eltern entlastete, treffen sie bis heute auf Misstrauen.

Dieser Umstand belastete Hagger sehr, woraufhin sie begann, zum Thema zu recherchieren. Dabei stiess sie auf die Verschwörungstheorie «Satanic Panic», deren Fachleute, die daran glauben, dass Satanisten Kinder missbrauchen und die Psyche ihrer Opfer mutwillig aufspalten. So gab gar ein Oberarzt der Klinik Littenheid in einem Beitrag von SRF Dok zu, daran zu glauben, dass Satanisten in der Schweiz rituell Menschen opfern, foltern und ihr Blut trinken. Nach dem Ausstrahlen der Sendung wurde der Oberarzt freigestellt.

Hagger klärt nun hartnäckig über die gefährliche Ideologie auf. Sie berät Angehörige, spricht mit Medienschaffenden und Behörden und stellt damit sicher, dass das Thema gesellschaftlich und wissenschaftlich diskutiert wird.

Die restlichen Nominierten

Ob eine der Ostschweizerinnen den mit 15'000 Franken dotierten Hauptpreis gewinnen wird, entscheidet zu gleichen Teilen die Leserschaft des «Beobachters» sowie eine Jury. Abstimmen kann man ab sofort auf der Website der Zeitschrift.

Zu den weiteren Nominierten gehören die Maturandin Aileen Lakatos, die sich gegen sexuelle Übergriffe bei Film und Theater stark macht, Seelsorger Meinrad Furrer, der sich gegen Diskriminierung in der Kirche einsetzt, und Daniel Juzi, der 21 Angehörige eines fliegenden Hilfswerks aus Afghanistan evakuierte.

Eine Auszeichnung wurde bereits vergeben: die des Lifetime Awards. Erhalten hat ihn in diesem Jahr die Menschenrechtsaktivistin Anni Lanz, die seit bald 40 Jahren für Menschen auf der Flucht kämpft. (pd/aye)