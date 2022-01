Freiheitsindex 2021 Neuer Vergleich zeigt: Ausserrhoden ist der freiheitlichste Kanton der Schweiz – Innerrhoden liegt nur auf Rang 25 Die Appenzeller Kantone schneiden im Freiheitsindex der Denkfabrik Avenir Suisse höchst unterschiedlich ab. Berücksichtigt wurden 30 Indikatoren – von der Steuerbelastung über die Kirchensteuer für Firmen bis zum Tanzverbot. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

Appenzell Ausserrhoden hat im Freiheitsindex das Fürstentum Liechtenstein überholt und liegt neu auf Platz 1. Bild: Martina Basista

Appenzell Ausserrhoden ist der freiheitlichste Kanton der Schweiz. Dies zeigt eine neue Analyse des liberalen Thinktanks Avenir Suisse. Nach Platz 2 im Vorjahr macht Ausserrhoden im Freiheitsindex einen Platz gut und löst das Fürstentum Liechtenstein an der Spitze ab – sehr zur Freude von Landammann Dölf Biasotto. Der Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft sagt:

Dölf Biasotto ist Ausserrhoder Landammann und Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft. Bild: Keystone

«Dieser Rang zeigt die Bemühungen des Kantons, eine effiziente und effektive Verwaltung zu leben und die Staatsquote tief zu halten.»

Avenir Suisse erhebt seit 2009 anhand von 30 ökonomischen wie auch zivilen Indikatoren, wie liberal das Staatswesen in den Kantonen geregelt und wie es um die individuelle Freiheit der Bürgerinnen und Bürger bestellt ist. Untersucht werden zum Beispiel die Steuerlast, das Verhältnis von Staatsangestellten und Bevölkerungszahl, Bussenkataloge oder staatliche Monopole. Auf eine Gewichtung der Indikatoren haben die beiden Autoren Mario Bonato und Samuel Rutz aber verzichtet.

Verbesserungen dank gesunder Kantonsfinanzen

Ausserrhoden hat zuletzt vor allem bei den ökonomischen Aspekten Verbesserungen erzielt. So hat sich im interkantonalen Vergleich unter anderem die Staatsquote verbessert. Sprich: Der Anteil des staatlichen Sektors an der gesamten Volkswirtschaft ist zurückgegangen, was nach Bewertung von Avenir Suisse einer höheren individuellen Wirtschaftsfreiheit gleichkommt. Positiv entwickelt haben sich gemäss Freiheitsindex auch die Bonität des Kantons, die Gesundheit der Kantonsfinanzen und der Grad der Dezentralisierung. Letzterer Punkt ist kaum messbar, daher wird als Annäherung der Anteil der Gemeindeausgaben an den Gesamtausgaben von Kanton und Gemeinden herangezogen. Kantone mit einem hohen Dezentralisierungsgrad schneiden im Ranking besser ab, da sie subsidiär handeln und der Bevölkerung mehr Freiheiten einräumen.

Für Dölf Biasotto sind die ökonomischen Faktoren eine Bestätigung dafür, dass «wir im Rahmen des Regierungsprogramms für die Wirtschaft gute Bedingungen schaffen». Auch die Verbesserung bei der Dauer der Baubewilligungen sei positiv. Da nimmt Ausserrhoden schweizweit den ersten Platz ein. «Dabei hat die Zahl der Baugesuche, die vom Kanton behandelt werden, massiv zugenommen und im Jahr 2021 ein historisches Höchstmass von ungefähr 1070 erreicht», sagt Biasotto.

Steuerbelastung als Schwachpunkt

Seinen Spitzenplatz verdankt Ausserrhoden verschiedenen gesetzlichen Regelungen, die im Sinne der liberalen Tradition des Kantons schlank und freiheitlich sind. Dazu gehören Bestimmungen in den Bereichen Kirchensteuern und Tanzverbot sowie die Schuldenbremse und die Ausgestaltung der Gastgewerbegebühren. Nach Ansicht der Autoren könnten diese Regelungen gar als Vorbild für andere Kantone dienen. Gerade das Beispiel Kirchensteuern zeigt, warum Ausserrhoden hier gut abschneidet. In 20 Kantonen sind Firmen kirchensteuerpflichtig, Ausserrhoden gehört zu den wenigen Ausnahmen. Im Freiheitsindex wird dies positiv bewertet, denn für Avenir Suisse stellen Kirchensteuern für juristische Personen «einen groben Eingriff in die weltanschauliche Neutralität» dar. Es handle sich um eine reine Zwangsabgabe, zumal eine Firma die Dienste der Kirche nicht beanspruchen könne.

Betrachtet man die langfristige Entwicklung, so fällt auf, dass Ausserrhoden in den letzten zehn Jahren vor allem beim Indikator «Gesundheit der Kantonsfinanzen» stark zulegen konnte. Vor einem Jahrzehnt belegte der Kanton bei diesem Kriterium noch Rang 21, heute gehören die stabilen Finanzen zu seinen Stärken. Nicht ganz so positiv sieht es bei der Steuerbelastung aus, wo sich Ausserrhoden immerhin einen Mittelfeldplatz erarbeiten konnte. Sie ist gemäss Bonato nebst der Staatsquote eine der Schwächen des Kantons. So ist die Steuerbelastung einer Durchschnittsfamilie im schweizweiten Vergleich relativ hoch. Der Landammann sieht noch weiteres Verbesserungspotenzial. Er verweist auf das Regierungsprogramm:

«Wir wollen zum bevorzugten Wohnkanton in der Ostschweiz werden und haben hierzu sehr viele Projekte in Vorbereitung und auch schon in Umsetzung.»

Herausforderungen zu bewältigen gäbe es bei den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung, bei Energie- und Umweltfragen, in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bis hin zum frei verfügbaren Einkommen, sagt Biasotto.

Staatsquote in Innerrhoden ist gestiegen

Die beiden Appenzeller Kantone liegen im Freiheitsindex weit auseinander. Im Gegensatz zu seinem Nachbarn an der Spitze verliert Innerrhoden neun Plätze und liegt nur noch auf dem 25. und somit zweitletzten Rang. Beigetragen zu diesem Niedergang habe unter anderem eine überdurchschnittliche Erhöhung der Staatsquote und des Anteils Beschäftigter im öffentlichen Sektor, schreiben die wissenschaftlichen Mitarbeiter von Avenir Suisse.

Innerrhoden erzielt im zivilen Teil ein relativ tiefes Resultat, reiht sich ökonomisch allerdings auch nur im Mittelfeld ein. Als ausbaufähig erachtet Mario Bonato etwa das Öffentlichkeitsgesetz, das seiner Ansicht nach zu wenig griffig ist, oder den Indikator «freie Schulwahl». Zudem kennt Innerrhoden als einziger Schweizer Kanton ein Tanzverbot an hohen kirchlichen Feiertagen. Für die Verfasser des Freiheitsindexes ist dies «ein alter Zopf». Gemäss Einschätzung der liberalen Denkfabrik hat sich zudem die Effizienz der Bereitstellung der öffentlichen Sicherheit verschlechtert und die durchschnittliche Dauer zwischen Einreichung des Baugesuchs und der Einreichung der Baubewilligung ist sprunghaft gestiegen.

