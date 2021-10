Gutenbergzentrum Herisau verliert k kiosk und Alptel

Mit Alptel und «k kiosk» zügeln im kommenden Herbst zwei Geschäfte ihre Filialen aus dem Gutenbergzentrum in Herisau in die neue Migros. Was bedeutet das für das Einkaufszentrum, in dessen Obergeschoss seit mehreren Jahren Flächen frei sind?

Ramona Koller Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr