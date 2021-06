Freibäder Baden zum halben Preis: Der «Badi Hüpfer» soll Badegäste motivieren, im gesamten Appenzellerland zu planschen Inhaber einer Saisonkarte von Innerrhoder und Ausserrhoder Freibädern, können in acht Badis im Appenzellerland zum halben Preis eine Tageskarte lösen. Das Angebot gibt es schon lange. Bisher wurde vom Badi Hüpfer allerdings wenig Gebrauch gemacht. Lilli Schreiber Aktualisiert 15.06.2021, 15.30 Uhr

Das Angebot des Badi Hüpfers wurde in Freibädern im Appenzellerland bisher nur vereinzelt wahrgenommen. Bild: Lilli Schreiber

Jetzt, wo der Sommer auch das Appenzellerland erreicht hat, steigen in den Innerrhoder und Ausserrhoder Badeanstalten wieder die Besucherzahlen. Karl Inauen, Bademeister der Appenzeller Badi ist für den Ansturm, der erfahrungsgemäss bei gutem Wetter und zu Beginn der Sommerferien einsetzt, gewappnet. Noch halten sich die Besucherzahlen in seiner Badi aber in Grenzen.

Um das Baden im Appenzellerland attraktiver zu gestalten, schlossen sich 1999 acht Badis aus dem Appenzellerland für ein gemeinsames Angebot zusammen. Mit dem sogenannten Badi Hüpfer können Badegäste mit einem Saisonabo in den Badis Appenzell, Gais, Heiden, Herisau, Rehetobel, Teufen, Waldstatt und Walzenhausen, jeweils zum halben Preis einen Tageseintritt in alle anderen Freibäder erhalten. Ins Leben gerufen wurde das Angebot des Badi Hüpfer vor 22 Jahren von Sepp Brunner, dem ehemaligen technischen Betriebsleiter der Badi Waldstatt.

Karl Inauen, Bademeister in der Appenzeller Badi. Bild: Lilli Schreiber

Ziel des Angebots ist es, die Bekanntheit der kleineren Badis im Appenzellerland zu steigern. Albert Müller, Bademeister in der Badi Teufen sagt: «Der Badi Hüpfer ist ein Akt der Solidarität aller Badis im Appenzellerland.»

Das Angebot solle vor allem auch für Familien und Schulklassen bekannter werden, so Karl Inauen. Er sagt:

«Unsere Badegäste sollen zum halben Preis von einer Badi zur anderen hüpfen können.»

Jedes Jahr findet Mitte September ein Treffen aller Bademeister aus dem Appenzellerland statt, an welchem die vergangene Badesaison besprochen wird. Ziel des Treffens ist es, die Preise in den verschiedenen Freibädern einheitlich zu halten und einen Austausch, sowohl untereinander als auch mit Behörden und der Badi-Gastronomen zu führen.

An den Sitzungen wird stets auch die Nutzung des Badi Hüpfer thematisiert. Nun wollen die Badis aus dem Appenzellerland den Badi Hüpfer noch publiker machen. Denn wie Karl Inauen mitteilt, waren es vergangene Saison gerade einmal rund 100 Saisonkarteninhaber, die vom Hüpfer Gebrauch gemacht haben. In der Badi Teufen sollen hingegen jährlich bereits bis zu 375 vergünstigte Badieintritte auf den Badi Hüpfer zurück gehen.

Die Badis auf einen Blick

Karl Inauen ist überzeugt davon, dass jede Appenzeller Badi, auch jene in den kleineren Gemeinden, ihren Reiz haben. Während das Freibad Sonnenberg in Herisau und das Freibad Teufen mit ihrem vielseitigen Rutschenangebot punkten, lockt die Appenzeller Badi vor allem mit ihrem Piratenschiff grosse und kleine Badegäste an.

Die Heidler Badi ist hingegen vor allem für ihre einmalige Architektur bekannt. Das 1932 erbaute Freibad steht heute sogar unter Denkmalschutz. Bei einer Sanierung 1997 wurden die Becken und die Wasseraufbereitung der heutigen Zeit angepasst. In der Badi Waldstatt kann man im Schnitt zwei Grad wärmer Baden als in den umliegenden Freibädern. Die Schwimmbecken werden durch Abwärme umliegender Gebäude geheizt.

Das Schwimmbad Ledi in Walzenhausen sowie die beiden Badis in Gais und Rehetobel sind deutlich kleiner. Sie versprechen ihren Besuchern vor allem ein ruhigeres Badeerlebnis und laden nebst einer Abkühlung zu selbstgebackenem Kuchen und Kaffee ein. Die übersichtlichen Schwimmbecken eignen sich zudem vor allem für Familien mit kleinen Kindern.