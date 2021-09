Frauenfussball Sie wuchsen beide in Teufen auf und gewannen zusammen den Juniorinnen-Cup: Am Samstag spielen sie in der Women's Super League gegeneinander Viele Jahre gingen Victoria Bischof und Nadine Riesen im Fussball gemeinsame Wege. Inzwischen sind sie Stammspielerinnen in der Women's Super League. Am Samstag spielen sie in Zürich gegeneinander. Wie unterscheiden sich ihre Karrieren und was verbindet sie? Mea McGhee Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Teufner Duell auf höchstem Niveau: Nadine Riesen empfängt mit den Frauen des FC Zürich den FC St.Gallen-Staad mit Victoria Bischof. Bilder: PD/ Michel Canonica (21. August 2021)

Sie sind beide im April 2000 geboren und nur wenige Häuser voneinander entfernt in Teufen aufgewachsen. Beim FC Bühler lernten sie Fussballspielen und gewannen zusammen den nationalen Cup bei den Juniorinnen. Sie liefen auch gemeinsam für die U19-Nati der Schweiz auf. Mittlerweile haben sich ihre Wege aber getrennt: Nadine Riesen spielt seit dieser Saison bei den Frauen des FC Zürich, Victoria Bischof schnürt ihre Fussballschuhe für den FC St.Gallen-Staad – beides Teams der Women's Super League. Diesen Samstag kommt es zum Duell zwischen Leader FCZ und den viertplatzierten Ostschweizerinnen.

Die Ausgangslage

Nadine Riesen, Nr. 11 bei den Frauen des FC Zürich. Bild: PD

Mit den Frauen des FC Zürich steht Nadine Riesen unangefochten an der Tabellenspitze der höchsten Liga. Das Team von Trainerin Inka Grings hat die drei bisherigen Partien gewonnen, dabei 17 Tore erzielt und nur zwei Gegentreffer kassiert. St.Gallen-Staad liegt nach drei Runden mit fünf Punkten an vierter Stelle und ist wie die Zürcherinnen ungeschlagen. Auf dem Papier sind die Zürcherinnen zu favorisieren, doch Riesen sagt:

«Ich habe Spiele von St.Gallen-Staad gesehen. Sie haben starke Spielerinnen in ihren Reihen.»

Der Fokus im Training liege seit Montag auf der Partie vom Samstag. Zur Matchvorbereitung unter Inka Grings gehören auch Videoanalysen. Victoria Bischof spricht von einer «ganz schwierigen Aufgabe», denn die starken Zürcherinnen hätten ein gutes Kombinationsspiel. «Wir müssen den Erfolg über den Kampf suchen», sagt Bischof.

Die Rolle im Team

Nadine Riesen wechselte auf diese Saison hin vom BSC Young Boys zum FCZ. Auf der Website der FCZ-Frauen schreibt die Trainerin über Riesens Zuzug: «Sie ist eine junge, sehr dynamische Spielerin. Mit ihr werden wir noch mehr Offensiv-Power erzeugen können. Ihr Ehrgeiz und ihre Einstellung passen zu unserer Philosophie beim FCZ und zu unserem Spiel.» In den bisherigen drei Meisterschaftsspielen kam Riesen zu Teileinsätzen und spielte zuletzt zweimal in der Startformation. «Sie gibt gute Kritiken, von denen ich enorm profitiere», sagt Riesen über die erfahrene Trainerin. Der Konkurrenzkampf bei Zürich sei gross, doch sie sei gut aufgenommen worden.

Victoria Bischof, Nr. 8 von St.Gallen-Staad. Bild: PD

Victoria Bischof steht die zweite Saison in Folge im Kader von St.Gallen-Staad. Schon 2017/18 spielte sie hier, ehe sie zu einem Collegeteam in den USA und später zum FC Luzern wechselte. Die 21-Jährige ist nach einer längeren gesundheitlich bedingten Pause froh, kann sie seit Juli wieder am Teamtraining teilnehmen, und sagt:

«Zwei Monate konnte ich im letzten Winter gar keinen Sport treiben. Noch bin ich in der Aufbauphase und nicht ganz fit.»

In den bisherigen Partien spielte Bischof jeweils gut eine Stunde, ehe sie ausgewechselt wurde. Bei St.Gallen-Staad steht mit Marisa Wunderlin die Assistenztrainerin der Schweizer Frauennati an der Seitenlinie. Bischof sagt: «Sie bringt viel Energie ein, von der wir profitieren können. Die Stimmung im Team ist positiv. Wir entwickeln uns und dürfen auch Fehler machen.»

Die Begegnung am Spieltag

Von ihren Positionen her – Nadine Riesen spielt meist als hängende Spitze, Victoria Bischof im offensiven Mittelfeld – kommt es auf dem Platz nicht zwingend zu Direktduellen zwischen den beiden Teufnerinnen. Bischof sagt: «Ich blende aus, gegen wen ich spiele.» Und auch Riesen meint:

«Es zählt nur der Sieg, da muss man ausblenden, wer auf der anderen Seite spielt.»

Natürlich freuen sich die einstigen Teamkolleginnen, einander am Spieltag wiederzusehen. Zeit für ein Gespräch gibt es aber erst nach dem Schlusspfiff. Umso mehr haben sie es geschätzt, dass sie beide zum Saison-Kick-off der Fussballerinnen des FC Bühler eingeladen waren. «Wir beantworteten Fragen der Juniorinnen, gaben Autogramme und hatten Zeit, uns auszutauschen», sagt Bischof. Sie findet es schön, dass so viele Mädchen bei Bühler Fussballspielen. Weil ihre Schwester Belinda im 1.-Liga-Team des FC Bühler aktiv ist, schaut Victoria Bischof regelmässig Partien ihres Ausbildungsvereins. Auch Nadine Riesen hat noch Verbindungen zum FC Bühler. Sie hält Kontakt zu ehemaligen Mitspielerinnen, von denen einige inzwischen als Trainerinnen agieren.

Die Karriere der anderen

Victoria Bischof verfolgt Riesens Werdegang und sagt: «Ich finde es cool, konnte sie die Sportler-RS in Magglingen absolvieren. Ich mag es ihr von Herzen gönnen, hat sie den Schritt zum FC Zürich geschafft.» Als Riesens Stärke nennt Bischof deren Schnelligkeit. «Nadine bringt ihrem Team viel Zug über aussen.» Zürichs Nummer 11 wiederum lobt Bischofs Disziplin, deren Übersicht auf dem Platz sowie die technischen Fähigkeiten. «Und sie strahlt immer viel Optimismus aus, das finde ich schön.»

Das Leben neben dem Fussball

Sowohl St.Gallen-Staad als auch die Frauen des FCZ trainieren viermal pro Woche. Victoria Bischof, die gelernte Kaufmännische Angestellte, absolviert momentan eine Ausbildung zur Eidgenössischen Naturheilpraktikerin und ein Praktikum in diesem Bereich, was sie zu 80 Prozent beschäftigt. Hinzu kommen ein Lerntag sowie die Mitarbeit im Betrieb der Eltern. Sie wohnt im Elternhaus in Teufen. Nadine Riesen hat in Zürich mit der Torfrau von GC eine WG. Bis Ende Dezember arbeitet sie in einem Café und beginnt danach ein Praktikum in einem Spital als Fachangestellte Gesundheit. Enorm profitiert habe sie von der Sportler-RS, sagt Nadine Riesen. Vier Monate lang lebte und trainierte sie wie ein Profi und lernte viele andere Sportlerinnen und Sportler kennen. «Ich wurde sowohl physisch als auch mental stärker.»

Ein Ausblick

Nadine Riesen hat bereits Einsätze mit dem Frauennationalteam absolviert, stand zuletzt aber nicht im Aufgebot von Trainer Nils Nielsen. Wie geht sie damit um?

«Wichtig ist es, gute Leistungen im Klub zu bringen und mich nicht zu verkopfen. Natürlich ist es jedes Mal eine Ehre und Freude, für die Schweiz zu spielen, und somit auch ein Ziel.»

Der Fokus von Victoria Bischof liegt momentan voll bei St.Gallen-Staad. Das Umfeld stimme und der Stellenwert des Frauenteams im FC St.Gallen 1879 sei höher als früher. Auch die vermehrte Fernsehpräsenz des Frauenfussballs findet sie gut. «Das steigert die Anerkennung.»