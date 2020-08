Frau Statthalters letzter Arbeitstag ist gekommen: Antonia Fässler über ihre schwierigsten Entscheidungen und ihre Zukunftspläne Nach zehn Jahren verlässt Antonia Fässler die Innerrhoder Regierung. Die Spitaldebatte geht ohne sie weiter. Die Coronapandemie hat auch ihre Pläne über den Haufen geworfen. Karin Erni 22.08.2020, 05.00 Uhr

Antonia Fässler blickt auf eine bewegte Amtszeit zurück. Bild: Karin Erni

Am 23. August, am Tag der voraussichtlichen Wahl der neuen Frau Statthalter, endet die zehnjährige Amtszeit von Antonia Fässler als Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements von Appenzell Innerrhoden. Einen Arbeitsplatz gibt es nicht zu räumen. «Die Mitglieder der Standeskommission haben bisher traditionell kein eigenes Büro», sagt die 51-Jährige. Sie habe die Arbeit im Homeoffice stets geschätzt, es habe ihr eine gewisse Flexibilität gegeben. Im Gesundheits- und Sozialbereich gebe es auch emotionale und belastende Themen zu bewältigen. «Da hat es manchmal gutgetan, zwischendurch ein paar Stunden im Garten oder im Alpstein den Kopf zu lüften und mich dafür am Abend mit etwas Abstand nochmals über die Dossiers zu beugen.»

Sie habe die Regierungsarbeit immer gern gemacht, sagt die HSG-Absolventin. «Das Amt bietet viele unterschiedliche Aufgaben und das Gesundheits- und Sozialwesen ist in ständigem Wandel. Es wird nie langweilig.» Involviert in die Themen war Antonia Fässler schon länger, denn vor der Wahl in die Standeskommission war sie sechs Jahre lang Departementssekretärin und Leiterin des Gesundheitsamts. Das Gefühl, sich gegen ihre männlichen Regierungskollegen durchsetzen zu müssen, hatte sie nie.

«Das Geschlecht spielt keine Rolle, man muss in der Sache überzeugen.»

Einen der schwierigsten Entscheide hat sie schon in den Anfangszeiten ihrer Amtszeit vertreten müssen, erinnert sie sich. «Die Schliessung der Geburtsabteilung am Spital Appenzell hat sich nach der Pensionierung eines der beiden Gynäkologen im Jahr 2011 leider nicht mehr aufhalten lassen.» Die Emotionen seien im Volk hochgegangen und sie sei für den Entscheid heftig kritisiert worden. Unterdessen haben sich die Wogen wieder geglättet. Heute gebären die meisten Innerrhoderinnen in Herisau. Dies, obwohl die Idee eines gemeinsamen Spitalverbundes 2014 begraben werden musste. Für Innerrhoden sei die Spitalversorgung medizinisch, aber auch volkswirtschaftlich und staatspolitisch bedeutsam, sagt Fässler. «Das Spital ist eine wichtige Institution mit einer langen Geschichte. Mit der nun angestrebten Lösung eines ambulanten Versorgungszentrums mit Neubau wolle man flexibel sein für künftige Entwicklungen, auch in Richtung ambulante Medizin.

Umbrüche im Sozialwesen erlebt

Als Meilenstein in ihrer Amtszeit bezeichnet Fässler die Restrukturierung und Modernisierung der kantonalen Langzeitpflegeinstitutionen. Diese Arbeit habe sie die ersten Jahre stark beschäftigt. Sichtbares Resultat ist das Alters- und Pflegezentrum, das 2016 eröffnet werden konnte. «Ich freue mich, dass wir heute ein so modernes Pflegezentrum haben.» Ein wichtiges Thema sei die KVG-Revision betreffend leistungsbezogene Finanzierung in Pflege- und Spitalversorgung gewesen, die auf Kantonsebene vollzogen werden musste. Von der Ablösung der Defizitfinanzierung seien auch die Spitex und Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigungen betroffen gewesen, so Fässler. «Die Neuerungen stiessen nicht überall auf Begeisterung.» Doch die befürchteten Finanzierungslücken seien dann glücklicherweise ausgeblieben.

Schliesslich waren auch die Ablösung des Vormundschaftsrechts und die Schaffung der kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auf Anfang 2013 eine grössere Reform, die in ihre Amtszeit fiel.

Im Asylbereich hat Antonia Fässler mehrere Flüchtlingswellen erlebt. In der Flüchtlingskrise 2015 mussten neue Strukturen für die Unterbringung ausgebaut werden. Innerrhoden habe schon früh Deutschkurse und Beschäftigungsprogramme organisiert, lange bevor diese vom Bund gefordert wurden.

Antonia Fässlers erste Grossratssitzung als Statthalter mit dem stillstehenden Landammann Carlo Schmid. Bild: APZ

Verpasste Nationalratswahl als Wermutstropfen

2019 wollte Antonia Fässler für Daniel Fässler nachrücken und als erste Innerrhoderin in den Nationalrat gewählt werden. Es hat eine gewisse Tradition, dass immer ein Mitglied der Standeskommission im Bundesparlament Einsitz nimmt. «So ein Doppelmandat bietet Synergien», ist Fässler überzeugt. Doch sie wurde in der Wahl von Parteikollege Thomas Rechsteiner überflügelt. Der Stimmenanteil von 25 Prozent deutet darauf hin, dass sie bei der weiblichen Wählerschaft nicht zu punkten vermochte. Den Entschluss, bei einer Nichtwahl in der Kantonsregierung aufzuhören, hatte sie schon vorher gefasst, aber nicht öffentlich kommuniziert. Die Enttäuschung von damals hat sie überwunden. «Ich schaue gerne vorwärts, nicht zurück.»

Bereit, auch etwas Neues zu wagen

Als Erstes werde sie nun einige Wochen Auszeit machen, sagt Fässler. «Ich freue mich nach intensiven Jahren auf eine kurze Zeit ohne Termine und Verpflichtungen.» Danach werde sie ihre berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Sie sei bereit, etwas Neues zu wagen. Wichtig sei es ihr, dass sie in der Region arbeiten und damit weiterhin in Appenzell wohnen bleiben kann.

Antonia Fässlers Wahl zur Frau Statthalter an der Innerrhoder Landsgemeinde 2010 . Bild: Martina Basista

Den Schluss ihrer Amtszeit hatte sie sich anders vorgestellt. Wie vielen anderen, warf auch ihr die Coronapandemie die Pläne über den Haufen. Weil die Landsgemeinde nicht stattfinden konnte, musste sie die Amtszeit verlängern. Als Leiterin des Gesundheitsdepartements sei sie in dieser Zeit besonders gefordert gewesen, sagt Fässler. «Ich war schon darauf eingestellt, das Statthalteramt abzugeben, da musste ich nochmals Vollgas geben.»

Ihrer Nachfolgerin gibt sie als Ratschlag auf den Weg, Gelassenheit zu wahren und zu emotionalen Fragen auch mal örtlich und zeitlich Abstand zu nehmen. «Einmal darüber schlafen und am nächsten Tag hat sich vieles relativiert und sieht schon wieder ganz anders oder klarer aus.»