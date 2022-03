AR/AI: Revision der Verfassung der evangelischen Landeskirche

Fragen und Antworten Zwangsfusionen zwischen Kirchgemeinden sollen möglich werden: Evangelisch-reformierte Landeskirche beider Appenzell revidiert ihre Kirchenverfassung Die evangelisch-reformierte Landeskirche beider Appenzell will eine neue Verfassung. Am 28. März findet die zweite Lesung statt. Die Revision bringt einige grundlegende Neuerungen zutage. Wir stellen die wichtigsten vor. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Die Kirchgemeinden Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt haben die Absicht, zu fusionieren. Das geht aber nur nach einer Verfassungsrevision. Bild: Archiv

Am 28. März diskutiert die Synode, das Kirchenparlament der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell, in Teufen den Entwurf der Kirchenverfassung in zweiter Lesung. Die geltende Verfassung stammt aus dem Jahr 2001 und bedarf gemäss Kirchenratspräsidentin Martina Tapernoux-Tanner einiger Anpassungen. «Unsere Kirche ist der Reformation verpflichtet. Darum müssen wir auf Veränderungen in der Gesellschaft reagieren.» Nachfolgend die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Da gibt es mehrere Gründe. Ein zentraler Grund ist die Fusionsabsicht der Kirchgemeinden Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt. In der geltenden Verfassung sind die Namen der Kirchgemeinden aufgeführt. Mit der geplanten Fusion im Hinterland wäre eine Verfassungsrevision deshalb so oder so nötig geworden. Weiter geht der Verfassungsentwurf auf die besondere Stellung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Appenzell ein.

Die Unterschiede zwischen der Appenzeller und den Ausserrhoder Kirchgemeinden werden beispielsweise bei der Rechtsmittelinstanz und beim Stimmrechtsalter sichtbar. Reformierte Ausserrhoderinnen und Ausserrhoden können ab dem 16. Geburtstag abstimmen, reformierte Innerrhoderinnen und Innerrhoder erst ab dem 18. Der Verfassungsentwurf berücksichtigt weiter, dass die Kirchgemeinde Appenzell für Sanierungs- und Unterhaltskosten ihres Kirchengebäudes allein aufkommen muss, weil es ihr gehört. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden werden diese Kosten zwischen politischer Gemeinde und Kirchgemeinde aufgeteilt, weil die Kirchengebäude den politischen Gemeinden gehören. Mit dem Verfassungsentwurf und der darauffolgenden Gesetzesrevision werden teils widersprüchliche und unklare Bestimmungen in der Kirchenverfassung und der Kirchenordnung ausgeräumt.

Die neue Verfassung wird schlanker. Der Verfassungsentwurf beschränkt sich auf die wesentlichen Bestimmungen zur Organisation der Landeskirche, zu den demokratischen Rechten der Stimmberechtigten, zu den Kirchgemeinden, zu den Finanzen und zur Regelung einer Verfassungsrevision sowie den Schluss- und Übergangsbestimmungen.

Der Verfassungsentwurf sieht vor, dass die Synode Kirchgemeinden zusammenlegen kann, wenn eine Kirchgemeinde über einen längeren Zeitraum wesentliche Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann. Diese Bestimmung ist gemäss Synode als Auffangnetz zu verstehen. Wenn nur noch ganz wenige Personen für die ganze Kirchgemeinde verantwortlich sind, haben diese keine Kapazitäten mehr, um sich über die Zukunft der Kirchgemeinde Gedanken zu machen. Dann springt die Synode ein.

Zu Diskussionen führte auch das Antragsrecht. Antragsrecht gewährt die geltende Verfassung dem Pfarrkonvent. Dieses Recht sollte auf weitere Gruppen innerhalb der Landeskirche ausgeweitet werden. Die Synode lehnte diese Ausweitung jedoch ab. Der Kirchenrat schlug der Synode vor, die freie Kirchgemeindewahl aus Kostengründen aufzuheben. Das wollte die Synode nicht. Und so wurde sie in den Verfassungsentwurf aufgenommen.

Die Revision ist ein langwieriger und aufwendiger Prozess. 2018 und 2019 sassen Vertreterinnen und Vertreter aus allen Kirchgemeinden zusammen und haben ihre Ideen zur neuen Verfassung geäussert. Danach hat der Kirchenrat einen Verfassungsentwurf erarbeitet. Es folgte eine breite Vernehmlassung. Anschliessend hat der Kirchenrat die eingegangenen Stellungnahmen beraten und in den Verfassungsentwurf eingebaut. Im zweitletzten Schritt hat die Synode dann den Entwurf der Kirchenverfassung in drei Sitzungen in erster Lesung beraten. Nun folgt die zweite Lesung.

Am 28. März findet die zweite Lesung in der Synode statt. Die landeskirchliche Abstimmung ist auf den 19. Juni geplant. Wird die Verfassung angenommen, tritt sie am 1. Juli in Kraft.

