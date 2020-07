«Fortwerfen wäre zwar billiger»: Die Brauerei Locher produziert aus Bierrückständen Fischfilets und Pizza Dass durch die Wiederverwertung von Reststoffen hervorragende Lebensmittel entstehen können, beweist der Appenzeller Bierhersteller mit zahlreichen Neukreationen. Karin Erni 24.07.2020, 17.30 Uhr

Aurèle Meyer von der Brauerei Locher serviert Pizze aus Biertreber. Karin Erni

Aus Getreide wird Bier, die Bierrückstände werden zu Fischfutter verarbeitet, das nährstoffreiche Abwasser der Fischzucht dient wiederum als Dünger für Pflanzen: Diese Art der Kreislaufwirtschaft wird bei der Brauerei Locher in Appenzell perfektioniert. «Wir wollen im Sinne der Nachhaltigkeit möglichst viele Nebenprodukte der Bierherstellung weiterverwenden», sagt Brauereiinhaber Karl Locher.

«Die Coronakrise hat gezeigt, wie stark wir vom Ausland abhängig sind. Rohstoffe, die wiederverwendet werden, müssen nicht neu produziert werden. Das schont Ressourcen.»

Die Rückgewinnung koste derzeit zwar noch mehr, als sie einbringe, so Locher. «Doch wir betrachten es als Engagement für kommende Generationen.»

Ein komplettes Menu aus «Resten»

Am Freitag lud die Brauerei Locher zur Verkostung der neusten Produkte. Präsentiert wurde ein Menu mit einer Vorspeise aus geräucherten Felchen und einem Salat an Balsamessig-Dressing über verschiedene Pizze bis hin zum Dessert in Form von Malzglace mit lauwarmem Panettone. Alle Zutaten stammen aus eigener Produktion. Um die Lebensmittel professionell herstellen zu können, hat Locher die Räumlichkeiten der ehemaligen Holzofenbäckerei Jakober in Appenzell bezogen. Dort werden derzeit sieben Sorten Pizze produziert. Der Teig besteht aus Weizenmehl, Biertreber, Gerstenmalz, Bierhefe und einem Schuss Quöllfrisch-Bier. «Der Alkohol ist nach dem Backen im 360 Grad heissen Ofen weg», versichert Bäcker Yves Habermacher. Die Pizza sei gesünder als solche aus herkömmlicher Produktion. «Der Teig enthält viele Ballaststoffe und wir verwenden keine Konservierungsmittel.» Die Pizze werden gekühlt in die ganze Schweiz verschickt und sind auch im Brauquöll-Shop in Appenzell erhältlich. «Im Moment stellen wir 400 Pizze pro Woche her. Wir hätten aber die Kapazität für 1000 Stück», so Karl Locher.

Ein Teil der Produktpalette der Brauerei Locher. Karin Erni

Von Kabier bis Zuchtfelchen

Die Brauerei Locher ist eine Pionierin der Wiederverwertung. Bereits vor 25 Jahren entstand aus der Zusammenarbeit mit dem Landwirt Sepp Dähler aus dem Ausserrhodischen Stein das "Kabier». Das zarte Fleisch von mit Biertreber gefütterten und mit Biervorlauf massierten Rindern begeistert Gourmets aus nah und fern bis heute. Parallel dazu forcierte Locher den Braugersteanbau in der Schweiz. Vom Tessin bis zum Genfersee produzieren heute 50 Bauern in verschiedenen Höhenlagen Braugerste. «Wir verarbeiten 90 Prozent der Schweizer Produktion von 600 Tonnen», so Locher stolz. Mit dem Brauen von Bier aus altem Brot oder der Herstellung von Chips aus Treber machte Locher in den letzten Jahren immer wieder von sich reden. Die Rückstände von Früchten für das Fruchtbier Hoi oder das Biermischgetränk Bschorle Obst werden zu verschiedenen Essigspezialitäten vergoren.

Seit einiger Zeit züchtet man in Bühler Felchen. «Dieser Fisch eignet sich gut für die Fütterung mit Bierhefe», erklärt Karl Locher.

«Aquakultur ist zukunftsträchtig, denn Fisch kann mit viel weniger Energieaufwand als Fleisch produziert werden.»

Das Problem mit der konventionellen Fischzucht ist, dass oft Fischmehl verfüttert wird. Ganz ohne Fischbestandteile geht es aber auch hier nicht, den Futterpellets für die Felchen werden jedoch Fischabfälle aus Schweizer Produktionsbetrieben beigemischt. Im Labor etwas Neues zu kreieren, sei noch keine grosse Kunst, so Karl Locher. «Der grösste Schritt besteht darin, dieses zur Produktionsreife zu bringen.»