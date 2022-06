Flüchtlingskrise «Wir sind total am Anschlag»: Soziale Dienste im Appenzellerland haben zu wenig Personal Aufgrund der Ukraine-Krise haben die Sozialen Dienste in der Region alle Hände voll zu tun. Mehr noch: Der Arbeitsaufwand übersteigt die personellen Kapazitäten bei weitem. Die Personalsuche gestaltet sich aber schwierig. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Die Ukraine-Krise hält weiter die Welt in Atem. Die zahlreichen Flüchtlinge werden hierzulande derzeit von den Sozialen Diensten in der Region betreut. Bild: Annette Riedl / dpa / Keystone

«Wir sind total am Anschlag.» Dominik Flück, Gemeinderat in Schönengrund und Präsident der Asylkommission, welche das Asylwesen in Waldstatt, Schönengrund, Schwellbrunn und Hundwil betreut, findet deutliche Worte. Die Situation rund um die Flüchtlingskrise sei für die Sozialen Dienste in den Gemeinden dramatisch.

Der Stellenetat für die vier Hinterländer Gemeinden beträgt regulär 70 Prozent. Mitte Mai wurde es aufgrund des gestiegenen Arbeitsaufwands um 50 Prozent aufgestockt. Doch gemäss Flück reicht dies immer noch nicht aus.

25 bis 30 Asylsuchende werden pro Jahr jeweils betreut. Mit der Flüchtlingskrise schnellte diese Zahl auf fast 70 in die Höhe. Die Zuteilung von Wohnungen, Anmeldungen wie auch Abrechnungen beinhalten einen hohen administrativen Aufwand. Und dieser reisst nicht ab.

Denn Flück rechnet damit, dass im Sommer viele Flüchtende nicht mehr länger bei den Gastfamilien wohnen dürfen und dass hierfür Anschlusslösungen gefunden werden müssen.

«Das System der Gastfamilien wird auf Dauer nicht funktionieren.»

Ein erneuter administrativer Aufwand wäre die Folge.

Schwierige Situation auch im Vorderland

Ebenfalls schwierig sieht die Situation im Vorderland aus. Die Fachstelle Soziale Dienste Vorderland AR ist im Auftrag der Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden für das Asylwesen zuständig. Rund 40 Asylsuchende pro Jahr werden normalerweise betreut.

In diesem Jahr sind es aufgrund der Ukraine-Krise bislang zusätzlich über 60. Die tatsächliche Anzahl der dem Vorderland zugewiesenen Geflüchteten ist eigentlich noch höher, denn im ehemaligen Altersheim in Rehetobel werden rund 50 ukrainische Minderjährige durch den Verein tipiti eigenständig betreut.

Doch unter dem Strich bleibt: Der reguläre 80 Stellenprozentetat für die Asylbetreuung reicht für die Unterbringung und Betreuung der Geflüchteten nicht aus. Mitte April wurde von den Gemeinden eine Aufstockung um 70 Prozent bewilligt – ab sofort. Doch geeignetes Personal zu finden, gestaltete sich schwierig.

Wie Brigitt Mettler, Gemeinderätin in Heiden und Präsidentin der Sozialen Dienste, ausführt, habe eine geeignete Person erst vor kurzem gefunden werden können.

«Wir mussten lange die bestehenden Ressourcen flexibel einsetzen, damit wir den Arbeitsaufwand bewältigen konnten.»

Zahlreiche Freiwillige unterstützen die Geflüchteten zusätzlich. Mettler erwähnt beispielsweise das Café Ukraine, in welchem den Flüchtlingen erklärt wurde, wie das Abfallwesen oder die Fahrpläne im öffentlichen Verkehr funktionieren.

Schwierige Suche nach geeignetem Personal

Doch warum war es so schwierig, geeignetes Personal zu finden? Die Heidler Gemeinderätin hält fest, dass Erfahrung in den Abläufen und Strukturen im Asylwesen unabdingbar sei. Fachpersonen wären aber derzeit auf allen Ebenen, bei Bund, Kantonen und den Asylsozialdiensten, gefragt. Flücks Bedingung an das Personal in diesem Belang ist noch das Beherrschen der russischen oder ukrainischen Sprache. Eine Einschränkung, welche die Suche zusätzlich erschwert.

Der Speicherer Gemeinderat Tobias Lutz, Präsident der Regionalen Sozialhilfebehörden Appenzeller Mittelland, führt aus, dass auch im Mittelland eine weitere Fachperson gesucht wird. Wie genau der Stand der Bewerbungen ist, weiss Lutz aktuell nicht. Aber:

Tobias Lutz, seit 2017 Gemeinderat in Speicher. Bild: Archiv

«Ich mache mir keine grossen Hoffnungen, dass wir schnell jemanden finden werden.»

Zu gross sei derzeit der Bedarf in den verschiedenen Sozialen Diensten in der Region.

Pensionierte Mitarbeiter zur Überbrückung

Bei den Sozialen Diensten Appenzeller Mittelland arbeiten regulär zwei Fachkräfte mit einem Gesamtpensum von 160 Prozent. Dieser Etat wurde vorübergehend um zwei ehemalige Fachkräfte aufgestockt, welche derzeit im Stundenlohn arbeiten. Mit dieser Unterstützung sei der Aufwand bewältigbar, «wenn die ukrainischen Flüchtlinge etwas Geduld mitbringen», so Lutz. Denn die Abteilung Asyl in den Sozialen Diensten Appenzeller Mittelland sei an ihrer Belastungsgrenze angelangt.

Seit Beginn der Ukraine-Krise hat bei ihnen die Anzahl Asylsuchender um rund 130 Prozent auf total 280 zugenommen. Alle Flüchtende brauchen eine Unterkunft, Deutschunterricht, eine Möglichkeit zum Arbeiten und Integrationsmassnahmen – für die Fachkräfte eine enorme Herausforderung.

Personalengpässe in Herisau sind gelöst

In Herisau spricht Yvonne Varan-Koopmann von einem «Riesenglück», dass sie als Bereichsleiterin Beratungsstelle für Flüchtlinge hatte. Seit vergangenem März konnten die bestehenden Ressourcen von 140 sukzessive auf 240 Stellenprozente aufgestockt werden. Und das intern.

Mitarbeitende aus dem Asylwesen und der Sozialhilfe konnten ihre Pensen erhöhen. «Sie waren alle schon mit den Abläufen vertraut, sodass die Einarbeitungszeit entfiel», so Varan-Koopmann. Zusätzlich fand sich in Herisau eine ukrainische Übersetzerin, welche die Kommunikation mit den Flüchtenden reibungslos und effizient gestaltet.

Eine glückliche Fügung. Und eine, ohne die es schwierig geworden wäre. Varan-Koopmann macht deutlich, dass die Beratungsstelle ohne diese personellen Lösungen dem Arbeitsaufwand nicht hätte gerecht werden können.

«Wir haben so viel zu tun, wie seit langem nicht mehr.»

34 Dossiers mit insgesamt 70 Personen werden in der Beratungsstelle pro Jahr bearbeitet, seit der Ukrainekrise sind zusätzliche 64 Dossiers mit 124 Personen hinzugekommen. Und die Arbeit reisst nicht ab: 13 Wohnungen für die Flüchtenden mussten in den vergangenen drei Monaten eingerichtet werden. Sechs weitere kommen ab Juli hinzu. Und je nach Entwicklung der Ukraine-Krise könnte der Bedarf sogar noch weiter steigen.

