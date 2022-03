Interview: Gabriela Manser zu Verkauf der Goba an F. G. Pfister

Flauderei Gabriela Manser zum Verkauf der Goba: «Die Goba braucht keine Spekulation, sondern Stabilität» Seit kurzem ist bekannt, dass die Goba mehrheitlich an die F. G. Pfister Stiftung übergehen wird. Im Interview erzählt Co-CEO Gabriela Manser, warum ihr diese Nachfolge Ruhe gibt. Selina Schmid Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Co-CEO Gabriela Manser freut sich, dass die Zukunft der Goba geregelt ist. Bild: Ralph Ribi

Die Innerrhoder Firma Goba Mineralquelle und Manufaktur hat bekannt gegeben, dass sie mehrheitlich in den Besitz der Aargauer F. G. Pfister Stiftung übergeht. Die frühere Besitzerin von Möbel Pfister kauft 90 Prozent der Goba. Co-CEO Gabriela Manser hatte die Goba 1999 von ihren Eltern übernommen, bezeichnet das Unternehmen als ihr Lebenswerk. Bis vor kurzem besass sie 55 Prozent des Unternehmens, jetzt noch 10. Im Interview erzählt sie, warum sich Unternehmerinnen und Unternehmer schon früh mit der Nachfolge befassen sollen.

Vor kurzem gab die Goba bekannt, dass Sie die Mehrheit der Goba AG an die F. G. Pfister Stiftung verkaufen. Sie bleiben mit 10 Prozent Miteigentümerin. Wie haben Sie diese erste Woche danach erlebt?

Gabriela Manser: Diese erste Woche nach der Bekanntgabe war eine der intensivsten der letzten 23 Jahre. Während diese Entscheidung für die Mitarbeitenden und unsere Kunden plötzlich schien, war es für die Geschäftsleitung, den Verwaltungsrat und für mich Teil eines langen Prozesses. Damit standen wir in einem Spannungsfeld, mit dem wir umgehen mussten. Aber ich bin erleichtert und mein Herz erfreut sich. Es ist auch eine coole Sache: Mit der F. G. Pfister Stiftung ist die Zukunft der Goba gesichert und wir können uns wieder dem Tagesgeschäft in aller Kraft zuwenden.

Sie sind Pädagogin, führen seit 23 Jahren die Goba. Dieses Jahr sind Sie 60 geworden. Wann begannen Sie sich mit der Nachfolge für Ihr Unternehmen zu befassen?

Mit meinem fünfzigsten Geburtstag begann das Thema aufzupoppen. Ich wurde mir bewusst, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt und ich mir Gedanken über die Zukunft der Goba machen muss. Es ist leicht, das Thema zur Seite zu schieben. Seit fünf Jahren sprechen wir im Verwaltungsrat und mit meinem Co-CEO Kurt Widmer jährlich über das Thema. Wir gingen nicht aus einer Not, sondern aus der Stärke auf die Suche einer geeigneten Nachfolge. Wir hatten Zeit, uns in Ruhe über die finanziellen, organisatorischen und emotionalen Aspekte Gedanken zu machen.

Jetzt ist die Nachfolge klar, die F. G. Pfister Stiftung übernimmt. Wie kam es dazu?

Im Lehrbuch für Nachfolgeregelung in Familienunternehmen gibt es klassische Varianten, die wir eine nach der anderen geprüft haben. Klar war, dass für uns keine davon in Frage kam. Für die Goba gab es mehrere interessierte Käufer. Am Ende war es Zufall, dass ich neben Rudolf Obrecht, dem Verwaltungsratspräsidenten der F. G. Pfister Beteiligungen AG, zu sitzen kam. Er erzählte von der F. G. Pfister Stiftung, ich von der Goba. Wir bekamen beide grosse Augen, als wir merkten, dass wir ziemlich gut zusammenpassen könnten. Es folgen erste informelle Gespräche, die dann immer formeller wurden.

Wie kann man sich solche Gespräche vorstellen?

Anfangs trifft man sich zum Kaffee. Dann involviert man auf beiden Seiten immer mehr Leute, der Prozess wird formeller. In diesen Gesprächen kristallisiert sich heraus, wo man sich einig ist, welche Wünsche bestehen und wo Chancen für beide sind. Dann beginnt man, die Verträge aufzusetzen, die erst ausgehandelt werden müssen. Die Goba braucht keine Spekulation, sondern Stabilität. Das trifft sich gut, denn die Stiftung will Arbeitsplätze erhalten und die Eigenständigkeit von KMU unterstützen. Für uns in der Geschäftsleitung wie im Verwaltungsrat war zentral, dass die F. G. Pfister Stiftung unsere Werte teilt. Wir wollten spüren, dass sie das Gegenüber schätzt und unsere Haltung teilt. Und das tun sie, sonst hätte ich nicht unterschrieben.

Laut einem Bericht der Marktdaten-Firma Dun & Bradstreet haben 15 Prozent der Schweizer KMU eine Chefin oder einen Chef über 60, aber keine Nachfolgelösung. Können Sie sich vorstellen, warum?

Als Unternehmerin oder Unternehmer steckt man die ganze Energie in das Unternehmen. Die Regelung der Nachfolge kommt jedes Jahr näher, dessen sind sich die meisten bewusst. Ein Unternehmen erfolgreich zu führen, ist das eine, und es freudvoll weiterzugeben, das andere. Aber man schiebt es vor sich hin, weil es ein emotionales Thema ist und der Alltag einen auffrisst. Ich bin überzeugt, wenn man sucht, findet man eine Lösung, aber das kann dauern. Darum muss man früh beginnen. Bei uns war es eine relativ kurze Geschichte, insgesamt dauerte es, nach drei Jahren loser Überlegungen, zwei intensive Jahre.

10 Prozent des Unternehmens wird weiterhin Ihnen gehören? Warum haben Sie denn nicht die ganze Goba verkauft?

Das ist doch richtig schön. Ich leite dieses Unternehmen seit 23 Jahren und fühle mich der Goba verbunden. Ich wollte eine Verbindung wahren. Für unsere Mitarbeitenden wie auch unsere Kundinnen und Kunden ist es auch ein Zeichen, nämlich, dass wir weiterhin zusammenarbeiten werden.

Beschreiben Sie den Moment des Unterschreibens des Vertrags mit der F. G. Pfister Beteiligungen.

Gabriela Manser atmet tief durch. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Das Unterschreiben des Vertrags ist eine klare Zäsur in meinem Leben. Denn die Goba ist mein Leben. Aber als ich den Vertrag unterschrieb, war ich ruhig. Es war alles geregelt und gut, jedes Fragezeichen konnten wir zuvor beantworten. Danach war die Freude riesig, ich bekam einen Blumenstrauss und wir stiessen an.

Sie lösen sich zu einem grossen Teil von einem Familienunternehmen. Bedauern Sie, dass die Besitzerschaft in eine Aargauer Stiftung geht, dass sie aus dem Kanton abwandert?

Ich habe grundsätzlich nie in Kantonsgrenzen gedacht. Wir entwickeln und produzieren lokal, sind jedoch in der ganzen Schweiz präsent. Und überhaupt: Was genau bedeutet denn Familie? Für mich ist es die Goba, die Herkunft ist sekundär. Ich bin da nicht sentimental. Hauptsache ist, dass die Goba ihren Hauptsitz in Gontenbad behält, die Arbeitsplätze erhalten bleiben und sich weiterentwickeln kann. Die F. G. Pfister Beteiligungen wird mit zwei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat einziehen, was neue Ideen und Anregungen bedeutet. Im Konsumgüterbereich geht es darum, Trends vorauszuahnen, Innovation früh einzuleiten. Potenzial für qualitätsvolle Entwicklungen gibt es immer.

Wie geht es nun für die Goba weiter? Und wie geht es für Sie weiter?

Die vierköpfige Geschäftsleitung wird das Geschäft der Goba weiterführen, wie eh und je. Daran ändert sich nichts. Auch für unsere Mitarbeitenden bleibt alles gleich. Die Pandemie war schwierig, wir haben aber eine Fitness gewonnen, die wir bewahren wollen. So hoffen wir auf einen schönen Sommer und dass der Krieg in der Ukraine rasch vorbei ist.

Zusammen mit Kurt Widmer bleibe ich Co-CEO und behalte das Präsidium des Verwaltungsrats. Dass der Übergang zur F. G. Pfister Stiftung geregelt ist, gibt mir Ruhe. Ich kann meine Energie und Konzentration ganz auf die Goba und ihre Bedürfnisse fokussieren. Diesen Monat steht das 20-Jahr-Jubiläum von Flauder im Haus. Das gilt es zu feiern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen