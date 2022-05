Keine Corona-Schutzmassnahmen mehr in den Appenzeller Firmen

Pandemie Coronaschutzmassnahmen ade: Die grösseren Firmen im Appenzellerland setzen bei den Mitarbeitenden auf Eigenverantwortung Seit Anfang April ist es den Unternehmen freigestellt, welche Schutzmassnahmen für ihre Mitarbeitenden gelten. So sehen denn auch viele vor einer Maskenpflicht oder ausgedehntem Homeoffice ab. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Eine Maskenpflicht gilt in vielen Appenzeller Unternehmen nicht mehr. Nach wie vor können Mitarbeitende aber eine Maske tragen – freiwillig. Bild: Manuela Jans-Koch | Lz

Anfang April wurden die letzten Coronaschutzmassnahmen durch den Bundesrat aufgehoben. Seither ist es den Arbeitgebern freigestellt, wie genau sie ihre Mitarbeitenden vor einer Ansteckung schützen wollen. Maskenpflicht, Abstandsregeln, Homeoffice – die Möglichkeiten, auf welche die Unternehmen zurückgreifen können, sind vielfältig.

Die «Appenzeller Zeitung» hat sich bei den grossen Arbeitgebern in der Region umgehört. Welche Massnahmen gelten innerhalb der Unternehmen noch? Die Vermutung liegt nahe, dass es nicht mehr viele gibt. Denn Auskunft wollten viele Firmen nicht geben. So teilt beispielsweise die die Herisauer Industriefirma Metrohm explizit mit, dass sie zu diesem Thema keine Stellung nehmen wird. Andere reagierten erst gar nicht auf eine Anfrage.

Keine verschärften Schutzmassnahmen

Weitgehend zurück im regulären Arbeitsalltag ist man bei der AG Cilander in Herisau. Gemäss Personalchef Ivo Zulian seien keine konkreten Schutzmassnahmen für die rund 180 Angestellten mehr angeordnet. «Wir appellieren an die Eigenverantwortung jedes einzelnen.» Will heissen: Die Mitarbeitenden sollen von sich aus genügend Abstand wahren, aufs Händeschütteln verzichten und bei Verdacht auf eine Ansteckung zu Hause bleiben. Ab einer Absenz von drei Tagen muss normalerweise ein Arztzeugnis vorgelegt werden; in der aktuellen Situation reiche ein positiver Selbst- oder PCR-Test aus. Homeoffice ist in der Herisauer Firma nur im beschränkten Umfang und in Absprache mit dem Abteilungsleiter möglich. Die Produktion würde sich hierfür ohnehin nur bedingt eignen, so Zulian.

Gibt es denn derzeit viele Ansteckungen? «Wir haben immer mal wieder Fälle», so Zulian. Es komme vor, dass Personen symptomlos seien und nicht wissen, dass sie infiziert sind, und andere anstecken.

«Es ist ein unternehmerisches Risiko, das aktuell besteht. Aber wir wollten trotzdem davon absehen, alle verschärften Schutzmassnahmen der vergangenen Monate beizubehalten.»

Worauf die Firma jedoch Acht gibt: Mitarbeitende, welche kürzlich noch positiv waren, werden bis zu fünf Tage nachher noch aktiv angeheissen, genügend Sicherheitsabstand einzuhalten. Dasselbe gilt für Mitarbeitende, welche im eigenen Haushalt einen positiven Fall hatten.

Keine positiven Fälle aktuell in der Kantonalbank

Auch bei der Appenzeller Kantonalbank wurden alle Schutzmassnahmen aufgehoben. «Wir haben unsere Mitarbeitenden jedoch zur Vorsicht aufgerufen und vor allem gebeten, bei Symptomen zu Hause zu bleiben respektive sich weiter testen zu lassen», sagt Ueli Manser, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Ein Tag Homeoffice pro Woche sei zudem für die rund 100 Angestellten nach wie vor möglich – sofern ihre Funktion dies zulasse.

Coronasituation aktuell Infektionen sind rückläufig Gemäss Zahlen des Bundes wurden im Kanton Appenzell Ausserrhoden in den vergangenen zwei Wochen 153 neue Coronafälle registriert. Damit ist die Tendenz rückläufig, waren es doch die zwei Wochen vorher rund 459 bestätigte Infektionen. Der Kanton beurteilt die aktuelle Situation denn auch auf Anfrage als ruhig. Schwere Verläufe, Hospitalisationen und die Belegung auf den IPS-Stationen seien rückläufig. Für den Sommer rechnet man, im Vergleich zu den Vorjahren, mit relativ vielen Ansteckungen, allerdings in der Regel mit schwachem Verlauf. In Appenzell Innerrhoden wurden in den vergangenen zwei Wochen 25 Fälle gezählt, die 14 Tage davor waren es 55. Auch Innerrhoden umschreibt die Situation als ruhig. Seit einem Monat seien keine schweren Verläufe mehr bekannt. Und für die Sommermonate werden tiefe Fallzahlen erwartet . (asz)

Bei einem positiven Test müssen die Mitarbeitenden zu Hause bleiben, bis sie mindestens 48 Stunden symptomfrei sind. Ein positiver Selbst- oder PCR-Test reicht bei der Appenzeller Kantonalbank als Bescheinigung nicht aus. Ab einer Absenz von vier Tagen muss ein reguläres Arztzeugnis vorgelegt werden. Manser berichtet, dass sich alle vorbildlich an die Schutzmassnahmen halten würden; von Ansteckungen in der Firma wisse er aktuell nichts.

Eine Maske zu tragen ist freiwillig

Die Appenzeller Bahnen setzen ebenfalls auf Freiwilligkeit. Will heissen: Eine Pflicht, eine Schutzmaske zu tragen, besteht nicht mehr. Den Mitarbeitenden ist es selbst überlassen, ob sie weiterhin eine tragen wollen oder nicht. Gemäss Auskunft des Unternehmens können auf Wunsch auch die Plexiglasscheiben bei den Verkaufsstellen und beim Empfang bestehen bleiben. Die Bedürfnisse zum Thema Maskentragepflicht sollen ohnehin bei nahen Büroarbeiten, vor Sitzungen, vor Begleitfahrten und Arbeiten mit Risikopersonen generell vorgängig untereinander geklärt werden.

Sollten Mitarbeitende Symptome einer Ansteckung bemerken, empfiehlt das Bahnunternehmen bis zu deren Abklingen zu Hause zu bleiben. Bei starken oder langandauernden Symptomen gelte es, den Hausarzt aufzusuchen.

