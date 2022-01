Grub: So will der Gemeinderat die neue Budgetabstimmung gewinnen

Finanzpolitik «Wir haben nicht einfach nur ein paar Retuschen vorgenommen»: So will der Gruber Gemeinderat im zweiten Anlauf die Budgetabstimmung gewinnen Gemeindepräsident Andreas Pargätzi erklärt, weshalb im überarbeiteten Voranschlag 2022 nicht mehr als 60’000 eingespart werden konnten und weshalb er Kürzungen bei der Verwaltung ablehnt. Jesko Calderara 19.01.2022, 18.00 Uhr

Weil Grub zurzeit keinen genehmigen Voranschlag für 2022 hat, darf die Gemeinde nur gebundene Ausgaben vornehmen. Bild: Urs Bucher

Andreas Pargätzi ist Gemeindepräsident von Grub. Bild: PD

Am 13. Februar entscheiden die Stimmberechtigten in Grub erneut über den Voranschlag 2022. Nach dem Nein Ende November 2021, kommt nun ein überarbeiteter Entwurf an die Urne. «Der Gemeinderat hat seine Pflicht wahrgenommen und Konto für Konto nochmals kritisch überprüft», sagt Gemeindepräsident Andreas Pargätzi. Das Resultat: 60’000 Franken wurden eingespart. Der erwartete Aufwandüberschuss für das laufende Jahr hat sich demnach um diesen Betrag reduziert und beträgt noch etwas mehr als 327’000 Franken. Die erwähnten Einsparungen verteilen sich gemäss Pargätzi auf eine Palette von Aufwands- und Ertragskonten. «Wir haben nach der Ablehnung nicht einfach nur ein paar Retuschen vorgenommen.» Somit liege für 2022 ein realistischer Voranschlag vor, welcher auf den heute bekannten Tatsachen und einer seriösen Einschätzung der künftigen Aufwände basiere.

Der Gruber Gemeinderat hat im überarbeiteten Budget zudem nach eigenen Angaben die Vorgaben der Rechnungslegungsvorschriften HRM2 konsequent angewendet. Damit konnte der Aufwand für den Posten Allgemeine Verwaltung um rund 71’000 Franken gesenkt werden, da die Kosten intern dem entsprechenden Ressort, in dem der Aufwand tatsächlich angefallen ist, belastet wurden.

Keine Gespräche mit den Kritikern

Im Vorfeld der ersten Abstimmung über den Voranschlag gab dieser Punkt Anlass zur Kritik. In einem Flugblatt, das rund 50 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben haben, wurde zu einem Nein aufgerufen. Zu reden gab insbesondere der vorgesehene Anstieg der Ausgaben in der Verwaltung von 22,7 Prozent. Gespräche mit den Unterzeichnern des Flugblatts habe es keine gegeben, sagt der Gemeindepräsident. Dem Verwaltungsaufwand sei im Rahmen der Budgetberatung allerdings ein besonderes Augenmerk gewidmet worden. Wegen der konsequenten Anwendungen der HRM2-Bestimmung in diesem Bereich könne der Voranschlag nicht einfach mit den Vorjahren verglichen werden, gibt Pargätzi zu bedenken. «Die neue Darstellung verbessert aber die Transparenz.» Der Gemeinderat wolle im kommenden Halbjahr weiter an der Stabilisierung der Gemeindeverwaltung arbeiten. So soll der Weg für neue Gemeinderatsmitglieder bereitet werden.

Auf Ende Amtsjahr treten drei Gemeinderäte zurück, bereits heute besteht zudem eine Vakanz im Gremium. Personelle Unruhen gab es zuletzt auch in der Verwaltung, so ist etwa der Gemeindeschreiber seit längerem krankgeschrieben. Pargätzi sagt:

«Personalausfälle und eine hohe Arbeitslast verursachen zwangsläufig Mehraufwände.»

An dieser Situation lasse sich nichts ändern, denn der Betrieb der Gemeindeverwaltung müsse aufrechterhalten werden. Daher lehne der Gemeinderat Kürzungen beim Personalaufwand entschieden ab, betont er.

Erneute Ablehnung hätte Folgen

Stattdessen will der Gemeinderat «mit offenem Visier» kommunizieren und so die Stimmberechtigten überzeugen, am 13. Februar ein Ja in die Urne zu legen. So ist am kommenden Dienstag um 20 Uhr in der Turnhalle eine öffentliche Versammlung geplant. Pargätzi sagt:

«Wir haben uns nach der Ablehnung beim ersten Urnengang selbstkritisch mit der Situation befasst und sind uns unserer Verantwortung für Grub und die Mitarbeitenden bewusst.»

Er vertraue darauf, dass sich auch die Stimmberechtigten ihrer Verantwortung bewusst seien und nicht leichtfertig ein Nein in die Urne legen würden, nur weil sie in der Vergangenheit nicht mit allem einverstanden waren. Pargätzi weist zudem auf die Folgen hin, sollte die Gemeinde weiterhin ohne genehmigtes Budget dastehen. In einem solchen Fall könnte Grub, wie es zurzeit der Fall ist, nur gebundene Ausgaben, jedoch keine dringend notwendigen Investitionen tätigen, gibt er zu bedenken.