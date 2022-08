Nationalbank: Wohl keine Steuersenkungen im Appenzellerland

Finanzpolitik Wegen Rekordverlust der Nationalbank: Schlechte Aussichten für Steuersenkungen im Appenzellerland Der Rekordverlust der Schweizerischen Nationalbank im ersten Halbjahr könnte auch die Kantonskassen belasten. Ausserrhoden und Innerrhoden erarbeiten zurzeit ihre Budgets. Das dürfte auch für die Bevölkerung spürbar werden. Selina Schmid Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Das Halbjahresergebnis der Nationalbank hat Folgen für das Appenzellerland. Bild: Severin Bigler

In den vergangenen Jahren hat die Nationalbank bemerkenswerte Gewinne erwirtschaftet. Ein Teil davon floss stehts an den Bund und die Kantone. Dank dieser hohen Gewinnausschüttungen fielen die Staatsrechnungen Appenzell Ausserrhodens und Innerrhodens in den vergangenen Jahren besonders gut aus. Etwa schloss Innerrhoden 2021 mit einem Überschuss von 3,5 Millionen ab und erhielt 7,5 Millionen von der Nationalbank. Mit dem schlechten Halbjahresergebnis der Nationalbank könnte sich das im kommenden Jahr jedoch ändern.

Die Schweizerische Nationalbank hat im ersten Halbjahr 2022 mit 95,2 Milliarden Franken einen Rekordverlust erwirtschaftet. Das ist einerseits auf die Abwärtsbewegung an den Börsen im zweiten Quartal zurückzuführen. Andererseits hat sich der Franken mit der Leitzinserhöhung im Juni aufgewertet. Die Anlagen der Nationalbank, welche zum grössten Teil in Euro und Dollar investiert sind, verloren so gleich doppelt an Wert. Bisher handelt es sich lediglich um einen Buchverlust. Realisiert würde er erst, wenn die Nationalbank ihre Anlagen verkauft.

Ausserrhoder Finanzen werden mehrfach belastet

Paul Signer, Regierungsrat und Vorsteher des Departements Finanzen Ausserrhoden Bild: pd

Für Appenzell Ausserrhoden sind die Ausschüttungen der Nationalbank von hoher Bedeutung, sagt Regierungsrat Paul Signer, Vorsteher des Departements Finanzen. In einem ersten Entwurf des Voranschlags für das kommende Jahr hatte der Kanton mit einer Ausschüttung von 17 Millionen Franken an die kantonale Kasse gerechnet, wofür die Nationalbank 20 bis 30 Milliarden Franken Bilanzgewinn erwirtschaften müsste. (siehe Kasten) Nun, mit dem düsteren Halbjahresergebnis, sagt Signer:

«Sollte die Nationalbank 2023 nichts an die Kantone ausschütten, müssen wir wirklich schauen.»

Zurzeit wird der Budgetvorschlag 2023 ausgearbeitet. Ausserrhoden hoffte bisher auf eine Steuersenkung fürs kommende Jahr, da die vergangenen zwei Jahresabschlüsse so gut ausfielen. 2021 schloss der Kanton um 36,1 Millionen Franken besser ab als erwartet. Von der Nationalbank waren 25,6 Millionen Franken in die Kantonskasse geflossen. Paul Signer sagt: «Wir werden uns gut überlegen müssen, ob wir uns nun eine Steuersenkung leisten können.» Der mögliche Ausfall der Ausschüttungen durch die Nationalbank sei nicht das einzige, was die Kantonskasse belastet. Signer befürchtet, dass der Kanton bis ins Jahr 2026 auch 10 Millionen Franken weniger durch den Nationalen Finanzausgleich (NFA) bekommen könnte.

Aymo Brunetti, Ökonom und Volkswirtschaftsprofessor an der Universität Bern. Bild: Pius Amrein

Gemäss Aymo Brunetti, Ökonom und Professor an der Universität Bern, sind die grossen Beträge, welche die Nationalbank an Bund und Kantone ausgeschüttet hatte, in der jüngeren Vergangenheit einzigartig. Die Rekordgewinne und -verluste seien darauf zurückzuführen, dass die Bilanz der Nationalbank in den vergangenen Jahren derart gewachsen ist. Aus Sicht der Nationalbank sei jedoch sekundär, ob Gewinne oder Verluste erwirtschaftet wurden, denn ihre Aufgabe ist die Wahrung der Preisstabilität, so Brunetti.

Brunetti sagt: «Aus Sicht der Kantone ist das Interesse nachvollziehbar, doch es ist wichtig zu verstehen, dass die Ausschüttungen keine Selbstverständlichkeit sind.» Insbesondere warnt Brunetti davor, permanente Ausgaben oder Steuersenkungen zu beschliessen, die nur durch Ausschüttungen finanziert werden.

«Gewinne der Nationalbank sind keine sichere Einkommensquellen.»

Innerrhoden wird die Ausfälle vorerst verkraften

Die Standeskommission wird kommenden Dienstag den Innerrhoder Voranschlag 2023 verabschieden. Ob der Kanton mit Ausschüttungen der Nationalbank rechnen kann, ist gemäss Säckelmeister Ruedi Eberle Kaffeesatzlesen. Er sagt: «Die Nationalbank teilte mit, dass weniger bis gar nichts ausgeschüttet wird.» Die Beiträge der Nationalbank waren in den vergangenen Jahren mitverantwortlich für die guten Kantonsabschlüsse.

Ruedi Eberle, Säckelmeister. Innerrhoden Bild: pd

Verschiedene Mitglieder des Grossen Rats und der Standeskommission sowie die Staatswirtschaftliche Kommission hatten dieses Jahr gefordert, dass eine Steuersenkung geprüft wird. Ruedi Eberle ist der Meinung: «Angesichts des schlechten Ergebnisses der Nationalbank ist eine Steuersenkung in den nächsten zwei Jahren vom Tisch.» Am Dienstag wird die Standeskommission entscheiden, welche Steuerfüsse sie dem Grossen Rat vorlegt. Eberle sagt:

«Wir müssen uns fragen, ob wir defensiv budgetieren oder davon ausgehen, dass die Nationalbank ihr Zwischenergebnis noch deutlich verbessern kann.»

Überschüsse der vergangenen Jahre hatte Innerrhoden zur Seite gelegt. Allgemein sind die Finanzen des Kantons ausgezeichnet, was sich auch darin zeigt, dass Innerrhoden zu einem Geberkanton des NFA wird. Eberle sagt darum: «Wenn die Nationalbank ein, zwei Jahre keinen Gewinn ausschüttet, verkraften wir das.» Doch bekäme der Kanton langfristig Probleme, wenn die Zuschüsse der Nationalbank ganz ausbleiben würden. Ruedi Eberle sagt: «Entweder müssten wir sparen oder andere Einnahmequellen suchen, beispielsweise bei den Steuern.»

Wirtschaft dürfte sich abkühlen

Der Thurgauer Finanzdirektor Urs Martin sagte kürzlich zum Halbjahresergebnis der SNB, dass die goldenen Zeiten der hohen Nationalbankgewinne vorbei seien. Aymo Brunetti relativiert etwas: «Langfristig wird eine Nationalbank immer Gewinne machen, diese unterstehen aber grossen Schwankungen.» Gerade in den kommenden Jahren sind aufgrund der Lage auf den internationalen Finanzmärkten und des erstarkenden Frankens tiefere Ausschüttungen zu erwarten. Allerdings werde es dauern, bis die Bilanz der Nationalbank kürzer wird und damit ihre Gewinne oder Verluste sinken.

Der Verteilschlüssel der Schweizerischen Nationalbank Die Gewinnbeteiligung der Kantone am Ergebnis der Nationalbank setzt sich aus der Dividende und der ausserordentlichen Ausschüttung zusammen. Kantone, Kantonalbanken und andere öffentlichen Institutionen besitzen etwa die Hälfte der Aktien der Nationalbank. Per Gesetz ist die Dividende auf 6 Prozent beschränkt. Der Reingewinn, der die Dividende übersteigt, wird zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone verteilt. Diese Ausschüttung ist bis 2025 auf maximal 6 Milliarden Franken pro Jahr begrenzt. (ssd)

Brunetti schätzt, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Quartalen abkühlt. Wie stark, hängt seiner Meinung nach vor allem davon ab, wie effektiv die internationale Inflationsbekämpfung sein wird. «In den USA, vielleicht auch in der EU, könnte es zu einer Rezession kommen. Für die Schweiz rechne ich mit einem langsameren Wirtschaftswachstum.»

Seit Anfang Jahr steigt die Teuerung auch in der Schweiz. Paul Signer sagt: «Die Teuerung bereitet mir Sorgen. Ich hoffe, die Lage stabilisiert sich bald.» Um die Kaufkraft der Kantonsangestellten zu erhalten, müssen, wie in anderen Branchen, auch ihre Löhne steigen. Ruedi Eberle ist optimistischer: «Ich habe Vertrauen in die Nationalbank, dass sie die Inflation in einem tiefen Bereich halten kann.»

Signer hofft trotz der unsicheren Weltlage auf baldige Klarheit zur Performance der SNB. «Ende September, mit dem Ergebnis des dritten Quartals, werden wir besser abschätzen können, ob die Nationalbank das Ruder herumreissen konnte und der Kanton noch Einnahmen von dieser Seite erwarten kann.»

