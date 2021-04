Finanzpolitik Walzenhausen erwirtschaftet ein Plus: Das sind die vier wichtigsten Erkenntnisse zur Jahresrechnung 2020 Die Vorderländer Gemeinde erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Ertragsüberschuss von 480'000 Franken. Der Voranschlag sah ein Defizit vor. Grund für den Besserabschluss sind höhere Steuereinnahmen. Jesko Calderara 30.04.2021, 16.36 Uhr

Das Eigenkapital der Gemeinde Walzenhausen stieg 2020 auf über 9,6 Millionen Franken. Bild: APZ

Ein tiefer Steuerfuss, wachsende Steuereinnahmen und ein hohes Eigenkapitalpolster: Finanziell steht die Gemeinde Walzenhausen trotz der Coronapandemie nach wie vor gut da. Nebst der Ehrung von Vizegemeindepräsident Roger Rüesch, der sein 10-jähriges Jubiläum feiert, stand am Donnerstagabend an der öffentlichen Versammlung in der Mehrzweckanlage die Jahresrechnung 2020 im Mittelpunkt. Zu dieser Vorlage gibt es vier erwähnenswerte Erkenntnisse: