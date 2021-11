Parteien in Heiden äussern Kritik am Voranschlag 2022

Finanzpolitik «Steuererhöhung ist eher zu tief als zu hoch» – «Die Gemeinde wird zu einer Schuldenhölle»: Das sagen die Heidler Parteien zum Voranschlag 2022 Bei den Parteien und politischen Gruppierungen in Heiden ist nicht nur die geplante Steuererhöhung umstritten. Forderungen an den Gemeidnerat gibt es auch zu den geplanten Immobilienverkäufen Jesko Calderara 15.11.2021, 18.50 Uhr

Mit dem neuen Bahn- und Bushof sowie der Dreifachturnhalle Gerbe stehen in Heiden grössere Projekte an. Bild: David Scarano

Eine stark steigende Verschuldung, Verkäufe von gemeindeeigenen Liegenschaften, höhere Steuern: Nicht nur an der öffentlichen Versammlung gab der Voranschlag 2022 der Gemeinde Heiden Anlass zu Diskussionen. Auch bei den Parteien und politischen Gruppierungen ist die Vorlage, welche am 28. November zur Abstimmung kommt, umstritten.

Die SVP Ortsgruppe Heiden hat den vom Gemeinderat präsentierten Voranschlag 2022 mit «grosser Verwunderung» zur Kenntnis genommen. Man sei konsterniert ob der «unverantwortlichen» finanziellen Führung der Gemeinde. Trotz einer vom Gemeinderat beantragten Steuererhöhung von 0.2 Einheiten, bleibe das operative Ergebnis negativ, kritisiert Sven Gerig, Präsident der SVP Vorderland. Das positive Gesamtergebnis komme nur durch einmalige und ausserordentliche Effekte wie Buchgewinne aus Immobilienverkäufen sowie dem Abbau von Reserven zu Stande. Gerig bemängelt zudem die Tatsache, dass die Ausgaben 2022 trotz des Entlastungsprogramms weiter steigen werden. Die SVP Ortsgruppe Heiden fällt ein deutliches Fazit: «Der Gemeinderat verfehlt sein eigenes Ziel, die Stärkung der finanziellen Situation für künftige Investitionen und versäumt es erneut, das Problem des strukturellen Defizits ausgabenseitig zu lösen.» Die SVP spricht sich klar gegen die geforderte Steuererhöhung aus. Diese schwäche die Standortattraktivität von Heiden doppelt, zumal drei Vorderländer Gemeinden 2022 ihre Steuersätze senken wollen.

Kritisch äussert sich die SVP Ortsgruppe Heiden auch zum Aufgaben- und Finanzplan (AFP). Gemäss diesem würde die Gemeinde die gesetzlichen Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetz verletzen. Trifft die Prognose im AFP ein, liegt der Verschuldungsquotient 2024 bei 218 Prozent, erlaubt wären 200 Prozent. Dies führe Heiden geradewegs in die Überschuldung und zu einer Intervention des Kantons, so die SVP. Heiden werde zu einer Schuldenhölle mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung im Kanton von über 10'000 Franken. Das Präsentieren einer solchen Finanzplanung beurteilt die Ortsgruppe als fahrlässig. Für eine gesetzeskonforme Gestaltung des Finanzplans wäre eigentlich eine Steuererhöhung von mindestens 0.6 Einheiten notwendig.

Die Problematik des unausgeglichenen Haushalts ist nach Ansicht der SVP zwingend durch die Reduktion von Ausgaben zu lösen. Im Entlastungsprogramm müssten Massnahmen getroffen werden, welche die Erfolgsrechnung relevant entlasteten, sagt Gerig. Die Verschuldungsfrage könne nur durch eine Kürzung bei den Investitionen gelöst werden. Ein Verzicht auf das Projekt Dreifachturnhalle sei wohl unausweichlich, glaubt Gerig.

Die Mitte Vorderland empfiehlt «ohne Begeisterung», dem Voranschlag 2022 mit einer Steuerfusserhöhung von 0.2 auf 3.9 Einheiten zuzustimmen. Dies teilt die Partei in einer Medienmitteilung mit. Die zu tätigenden Investitionen in die neue Sporthalle Gerbe und den Bahn- und Bushof müssten finanziert werden. Die Aussage von Gemeindepräsident Gallus Pfister an der Orientierung vor der Gerbe-Abstimmung, man könne dem Projekt zustimmen, ohne dass dies eine Steuerfusserhöhung nach sich ziehe, erweise sich nun als falsches Versprechen, kritisiert die Mitte Vorderland. Trotz der Zustimmung zum Voranschlag erwartet die Partei, dass bei ändernden Verhältnissen bei den Steuererträge der Steuerfuss wieder gesenkt wird.

Die Mitte Vorderland äussert sich in der Mitteilung kritisch zu den für die Generierung von kurzfristige Erträgen geplanten Grundstücksverkäufen. Aus den Unterlagen zum Voranschlag 2022 geht hervor, dass ein grosser Teil der Grundstücke im Finanzvermögen in den nächsten zwei Jahren veräussert werden soll. Die Mitte Vorderland AR vermisst eine vorausschauende Optik in dieser «fragwürdigen Politik des Gemeinderates». Aufgrund des neuen Raumplanungsgesetzes werden Neueinzonungen kaum mehr möglich sein. Damit gewinnt die Innenentwicklung stark an Bedeutung. Um dies in Partnerschaft mit privaten Bauherrschaften zu erreichen, dürften Grundstücke der Gemeinde erst aus der Hand gegeben werden, wenn der Gemeinderat die ortsbauliche Qualität und die gewünschte Entwicklung sichergestellt hat, findet die Mitte Vorderland. Dies gilt vor allem für die Liegenschaften «alte Migros» und «Chäslädeli». Weiter beabsichtigt der Gemeinderat, das Bauland an der Schützengasse sowie (noch einzuzonendes) Bauland im Grund zu verkaufen. Die Mitte Vorderland AR spricht sich gegen diese Pläne aus. Die Abgabe von Bauland im Baurecht an Private ermöglicht weniger Eigenkapitalbedarf für junge Familien und eine langfristige Verbesserung der Ertragssituation der Gemeinde.

Der Vorstand der FDP-Ortssektion Heiden nimmt die Entwicklung der Gemeindefinanzen mit «grosser Besorgnis» zur Kenntnis. Leider habe es der Gemeinderat noch nicht geschafft, die geforderte Entwicklung der Gemeindefinanzen auf einer mindestens 10-jährigen Zeitschiene abzubilden und damit aufzuzeigen, wie diese wieder ins Lot gebracht werden können. Ebenso wenig habe er den Stimmberechtigten die Wirkung der Massnahmen des Entlastungsprogramms aufgezeigt, kritisiert die FDP. Der beantragten Anhebung des Steuerfusses um 0,2 auf 3,9 Einheiten stimmen die Freisinnigen aber zu. Ohne diesen Schritt könnten die bereits vom Stimmvolk bewilligten Investitionen nicht finanziert werden, gibt die FDP zu bedenken. Damit aber auch die aktuellen und künftigen Vorhaben gestemmt werden können, brauche es die eingangs erwähnte Langfristplanung. Die steigende Verschuldung hat gemäss dem FDP-Vorstand auch mit der Zentrumsfunktion der Gemeinde Heiden, der Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs und ergänzenden Angeboten für das Vorderland zu tun. Dadurch habe Heiden vergleichsweise etwas mehr Bürden zu tragen als andere Gemeinden.

Zur Heidler Finanzpolitik fordert die FDP Ortspartei eine Aufstellung über das Wirkungspotenzial des Entlastungsprogramms 21 und eine Abstimmung über das vom Stimmvolk geforderte Leistungsniveau der Gemeinde mit entsprechender Kostenrelevanz.

Die SP Ortsgruppe Heiden sagt Ja zum Voranschlag 2022. Dieser sei gesetzeskonform und ausgeglichen, schreiben die Sozialdemokraten. Abgesehen davon seien die Ausgaben zurückhaltend budgetiert worden, viele davon seien gebunden. Die SP unterstützt die Steuererhöhung. «Sie ist dringend und eher zu tief als zu hoch», sagt Monika Niedermann Signer, Präsidentin der SP Ortssektion Heiden. Endlich sei die Forderung erfüllt worden, zur Finanzierung der geplanten und vom Volk gutgeheissenen Projekte nicht nur zu sparen, sondern auch den Steuerfuss anzupassen. Würden Investitionen nicht getätigt, produziere man Schulden der Zukunft, gibt die SP zu bedenken. Die beiden überalterten Turnhallen zum Beispiel verursachten unnötig hohe Heiz- und Reparaturkosten. Die Dreifachturnhalle sei für ein kleines Dorf wie Heiden schon ein grosser Brocken, sagt Niedermann Signer. «Die hohe Verschuldung bereitet auch uns Sorgen.»

Vorbehalte melden die Sozialdemokraten gegenüber den angestrebten Liegenschaftsverkäufen an. Die kurzfristigen Einnahmen aus diesem Bereich hätten Folgen wie beispielsweise fehlende Mieteinnahmen, die sorgfältig geprüft werden müssten. Konkret spricht sich die SP gegen den im Finanzplan aufgeführten Verkauf der alten Migros im Jahr 2023 aus.

Für die Sanierung der Gemeindefinanzen braucht es gemäss der SP Ortsektion Heiden höhere Steuern, Sparbemühungen und sorgfältig gewählte Immobilienverkäufe.

Die Lesegesellschaft Bissau (LGB) lehnt den Heidler Voranschlag 2022 ab. «Auf dem Prinzip Hoffnung soll kein Finanzplan erstellt werden», sagt der neue LGB-Präsident Walter Kobler. Insbesondere der Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung auf über 10'000 Franken und ein Nettoverschuldungsquotient von über 200 Prozent ab 2024 werden als untragbar für die Gemeinde angesehen.

Die geplante Steuererhöhung löse das Problem nicht, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Gemäss Kobler besteht in Heiden ein Missverhältnis zwischen Investitionen und dem Eigenkapital beziehungsweise dem Steuerertrag. Es sei eine Kumulierung von aufgeschobenen und blockierten Investitionen eingetreten. Im Zusammenhang mit deren Finanzierung sei Schönfärberei betrieben worden, kritisiert Walter Kobler. Nach Ansicht der Lesegesellschaft Bissau ist eine Auseinandersetzung mit der Tragbarkeit von Investitionsvorhaben dringend nötig. Selbst wenn davon Projekte wie der Neubau der Hallensportanlage Gerbe betroffen sind, die bereits Gegenstand von Volksentscheiden bildeten.