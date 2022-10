Appenzell Ausserrhoden legt den Voranschlag 2023 vor

Finanzpolitik «Ohne das Geld der Schweizer Nationalbank sollten wir auf eine Steuersenkung verzichten»: Ausserrhoder Voranschlag 2023 ist mit Risiken behaftet Das Ergebnis des Voranschlags 2023 sieht einen Gewinnt von 6,3 Millionen Franken vor. Auf operativer Ebene resultiert ein Verlust. Finanzdirektor Paul Signer erwartet im kommenden Jahr keine Gewinnausschüttung der Schweizer Nationalbank. Jesko Calderara 27.10.2022, 17.58 Uhr

Für 2023 erwartet Appenzell Ausserrhoden höhere Steuererträge. Bild: Ralph Ribi

In Appenzell Ausserrhoden soll es 2023 keine Steuersenkung geben. Nach dem guten Jahresabschluss 2021 war eine solche ein Thema. Nun schlägt die Regierung aber vor, darauf zu verzichten. Der Grund für den Verzicht: Der Kanton erwartet nächstes Jahr keine Gewinnausschüttung der Schweizer Nationalbank (SNB). «Ohne das SNB-Geld sollten wir auf eine Steuersenkung verzichten», sagte Finanzdirektor Paul Signer am Donnerstag an der Medienkonferenz zum Voranschlag 2023.

Die Regierung schlägt vor, den kantonalen Steuerfuss für natürliche Personen unverändert bei 3,3 Steuereinheiten zu belassen, ebenso den Gewinnsteuersatz von 6,5 Prozent für juristische Personen. Auch ohne einen SNB-Beitrag weist das Gesamtergebnis im Voranschlag 2023 einen Gewinn von 6,3 Millionen Franken aus. Weniger gut sieht es auf operativer Stufe auf. Hier resultiert ein Aufwandüberschuss von 7,5 Millionen Franken. Gegenüber dem letztjährigen Aufgaben- und Finanzplan liegt das Gesamtergebnis um 9,7 Millionen Franken tiefer. Der Bilanzüberschuss, was, vereinfacht gesagt, dem frei verfügbaren Eigenkapital entspricht, steigt trotzdem auf 155,7 Millionen Franken.

Steuereinnahmen steigen

Auf der Einnahmeseite können gemäss aktuellen Prognosen bereit in diesem Jahr bei den Steuererträgen sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen ein Wachstum verzeichnet werden. Mit dieser Basis kann auch für 2023 mit «soliden Steuereinnahmen» gerechnet werden, wie es in der Medienmitteilung des Kantons heisst. Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen belaufen sich im Voranschlag 2023 auf 171,2 Millionen Franken, was einem Wachstum von 3 Prozent entspricht. Bei den Ertrags- und Kapitalsteuern der juristischen Personen wird dagegen im Vergleich zur Prognose mit konstanten Einnahmen von 17 Millionen Franken gerechnet.

Analog der Entwicklung bei den kantonalen Steuern geht das Finanzdepartement davon aus, dass auch der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer im Jahr 2023 auf 24 Millionen Franken steigen wird, was einem Wachstum von 2,1 Prozent entspricht. Aus dem Ressourcen- und Lastenausgleich des Bundes wiederum werden im Voranschlag 2023 Einnahmen von 49,4 Millionen Franken erwartet.

Generelle Lohnerhöhung vorgesehen

Auf der Ausgabenseite fallen die Personalkosten ohne Globalkredite auf, die im kommenden Jahr um 5 Prozent auf 86,5 Millionen Franken steigen. Zur Abfederung der Teuerung soll den kantonalen Mitarbeitenden eine generelle Lohnerhöhung von 2 Prozent gewährt werden. Ausserdem sind für individuelle Lohnmassnahmen Mittel in der Höhe von 1 Prozent der Lohnsumme enthalten. Zur Bewältigung neuer Aufgaben und für zusätzliche Personalressourcen ist zusätzlich ein Wachstum von 2 Prozent beim Personalaufwand zu verzeichnen.

Beim Sachaufwand (ohne Globalkredite) sind 47,8 Millionen Franken in den Voranschlag aufgenommen worden. Dieser fällt gegenüber dem Voranschlag 2022 um 2,4 Millionen Franken höher aus, was einer Steigerung von 5,2 Prozent entspricht. Der überwiegende Anteil dieser Mehrkosten sei gebunden und könnte durch die Verwaltung nur bedingt beeinflusst werden, heisst es in der Mitteilung.

Der Spitalverbund erhält ein Darlehen

Der Kanton plant 2023 Nettoinvestitionen von 60,2 Millionen Franken, was im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 30,1 Millionen Franken bedeutet. Hauptgrund für diese Zunahme ist ein Darlehen von 25 Millionen Franken an den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden. Die weiteren bedeutenden Positionen der Investitionsrechnung des nächsten Jahres sind Investitionen beim Strassenbau (9,9 Millionen Franken), bei Hochbauten (8,4 Millionen Franken), bei Informatikprojekten (3,6 Millionen Franken), beim Wasserbau (2,1 Millionen Franken) und die Erhöhung des Darlehens an das Ostschweizer Kinderspital (2,9 Millionen Franken).

Die Geldflussrechnung weist für das kommende Jahr ein Finanzierungsdefizit von 44,2 Millionen Franken aus. Aus diesem Grund nimmt die Verschuldung zu. So steigen die Nettoschulden I (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) und betragen Ende 2023 voraussichtlich 31,5 Millionen Franken.

Verhalten optimistische Aussichten

Trotz des budgetierten Verlusts auf operativer Stufe ist kein Entlastungsprogramm geplant. Bruno Mayer, Leiter des Amts für Finanzen sagte:

«Dank des Eigenkapitalpolsters können wir uns das Defizit leisten.»

Für die kommenden Jahre gibt es nebst den Gewinnausschüttungen der Schweizer Nationalbank weitere finanzpolitische Risiken. Paul Signer erwähnte als Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung. Die Konjunkturprognosen hängen auch von der Energieversorgung ab. Seit dem Sommer hat sich das Risiko einer Mangellage infolge der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland erhöht. Durch die steigenden Preise haben sich die internationale Konjunktur und die Schweizer Exportwirtschaft eingetrübt. Es bleibt nach Einschätzung des Finanzdirektors abzuwarten, wie sich die steigenden Zinsen und die Inflation auswirken.

Eine zusätzliche Belastung für die Kantonsfinanzen könnte die Einführung der monistischen Finanzierung im Gesundheitswesen geben. In diesem Fall müssten sich die Kantone auch an den ambulanten Leistungen beteiligen. Trotz allem schätze die Regierung die zukünftige Entwicklung verhalten optimistisch ein, betonte Signer. So geht er davon aus, dass die SNB nach einer einmaligen Wertkorrektur ihrer Devisenbestände ab 2024 wieder Gewinne ausschütten kann.

Der Kantonsrat wird den Voranschlag 2023 sowie den Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026 an seiner Sitzung vom 5. Dezember beraten.