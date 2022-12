In Inner- und Ausserrhoden steigt der Personalaufwand stetig an

Finanzpolitik In Inner- wie auch in Ausserrhoden: Personalkosten in der öffentlichen Verwaltung steigen Jahr um Jahr Sowohl im Grossen Rat in Innerrhoden wie auch im Ausserrhoder Kantonsrat sorgten die Steigerungen in den Personalkosten für Kritik. Die Ausgaben für die Staatsangestellten werden auch in den kommenden Jahren zunehmen. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Die öffentlichen Verwaltungen in Inner- wie auch Ausserrhoden werden kontinuierlich ausgebaut. Bild: Oliver Menge / D3

Die Personalkosten in den Verwaltungen steigen kontinuierlich an – in Inner- wie auch Ausserrhoden. Im Innerrhoder Budget 2023 sind 31,2 Millionen Franken an Lohnkosten verankert. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es noch 21,6 Millionen Franken. Das ist eine Erhöhung um 44,4 Prozent. Und die Kosten werden weiter steigen. Säckelmeister Ruedi Eberle erklärt dies folgendermassen: «Die Anforderungen und die Komplexität der Arbeit steigen. Bürgerinnen und Bürger wollen in nützlicher Frist eine sehr gute Dienstleistung seitens der Verwaltung. Anderseits ist es auch der Vollzug neuer gesetzlicher Bestimmungen, welche seitens Bund erlassen werden und auch wir sind dem Arbeitskräftemangel ausgesetzt und müssen unsere Mitarbeitenden fair entschädigen.»

Für das Jahr 2023 sind in Appenzell Innerrhoden in der öffentlichen Verwaltung 23’616 Stellenprozente vorgesehen. Noch sind nicht alle Stellen besetzt. Gemäss Eberle laufen noch Rekrutierungen und teilweise sind auch Stellen im Budget-Stellenplan noch nicht beantragt beziehungsweise bewilligt worden.

In der Ausserrhoder Verwaltung gibt es 55'181 Stellenprozente (ohne Lernende und ohne Globalkredite wie Kanti, Strafanstalt Gmünden oder auch BBZ). Zum Vergleich: Beispielsweise 2016 waren es noch 50'590 Stellenprozente. Gemäss Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, sind derzeit alle Stellen besetzt respektive: «Offene Stellen gibt es nur dort, wo Stellen infolge von Austritten (Mutationen wie Kündigungen, Pensionierungen) noch nicht besetzt werden konnten.»

Personalaufwand steigt in den kommenden Jahren weiter

In den kommenden Jahren ist eine Aufstockung auch in Appenzell Ausserrhoden vorgesehen. 2023 kommen 1080 Stellenprozente hinzu aufgrund unter anderem der Aufstockung der kantonalen Notrufzentrale oder auch für eine zusätzliche Gerichtsschreiber-Stelle.

Die Personalkosten steigen um 5 Prozent auf 86,5 Millionen Franken. Darin enthalten ist nicht nur die Aufstockung der Stellenprozente, sondern auch eine generelle Lohnerhöhung um 2 Prozent sowie Mittel für individuelle Lohnmassnahmen in der Höhe von 1 Prozent der Lohnsumme. Wie in Appenzell Innerrhoden steigt der Personalbedarf auch in den nachfolgenden Jahren dann weiter an: Gemäss Aufgaben- und Finanzplan kommen 2024 in Appenzell Ausserrhoden weitere 415 Stellenprozente hinzu.

Die steigenden Personalkosten sorgten im Kantonsrat, als das Budget 2023 behandelt wurde, für Kritik. Der Sprecher der SVP-Fraktion zeigte sich «konsterniert» über die Aufwandsteigerung. Die Partei stellte zwei Anträge, um die Lohnerhöhungen und die personelle Aufstockung zu verkleinern, aber ohne Erfolg.

Personalkostenanstieg wird immer wieder kritisiert

Auch in Innerrhoden wurden anlässlich der Budgetdebatte die Personalkosten kritisch begutachtet. In der Grossratssitzung beantragte Grossrat Jonny Dörig (Schwende-Rüte), das Budget zurückzuweisen, da er den Personalaufwand als zu hoch empfand. Diese Meinung teilten zwar viele der Grossrätinnen und Grossräte. Von einer Zurückweisung sahen sie jedoch ab.

2021 präsentierte die Standeskommission eine Auslegeordnung zur Entwicklung der Personalkosten zwischen 2010 und 2020. Grund war auch hier vorangegangene Diskussionen im Grossen Rat. Der Präsident der Staatswirtschaftlichen Kommission (StwK), Grossrat Urban Fässler, forderte in seinem Votum zum Budget 2021 aufgrund des gegenüber dem Vorjahresbudget um 550 Stellenprozente erhöhten Stellenetats einen Personalstopp. Er wünschte, dass alle Aufgabenbereiche und Arbeitsprozesse überprüft werden, um eine Effizienzsteigerung in den Departementen zu erreichen. Grossrat Reto Inauen, Appenzell, doppelte nach und verlangte die Auslegeordnung.

In jener finden sich denn die Gründe für den Personalanstieg. So wurde beispielsweise ein Ausbau im Landesbauamt vorgenommen, um den Planungsrückstand im Strassen- und Wasserbau anzugehen. Der Digitalisierungsprozess wurde vorangetrieben, was zusätzliches Personal benötigte, und das Asylzentrum brauchte mehr Personal, da die Anzahl Geflüchteter stieg. Die Aufstockungen im Grundbuchamt werden mit der Intensivierung der Grundbuchbereinigung begründet und im Landwirtschaftsamt wurden die Pensen aufgrund zusätzlicher Aufgaben (Berechnungen einzelbetrieblicher Nährstoffbilanzen und Planbilanzen / Zusammenarbeit mit AFU) erhöht.

Dem Bericht ist weiter zu entnehmen, dass die Löhne in der kantonalen Verwaltung erhöht wurden. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 um 10,55 Prozent. Festgehalten wurde aber auch, dass 2010 die Löhne gegenüber anderen öffentlichen Verwaltungen «nicht konkurrenzfähig» gewesen seien und Innerrhoden im Vergleich mit anderen ländlichen Kantonen im Personalaufwand ähnlich dastehe.

