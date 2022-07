Ausserrhoder Finanzausgleich: Bühler und Hundwil erhalten mehr

Finanzpolitik Mehr Geld für Bühler und Hundwil, Teufen wird noch stärker zur Kasse gebeten: Das ändert sich im diesjährigen Ausserrhoder Finanzausgleich Die grössten Veränderungen im Finanzausgleich 2022 ergeben sich für Bühler und Hundwil. Weil ihre Steuerkraft gesunken ist, erhalten beide Gemeinden mehr Geld. Die Hinterländer Gemeinde erstmals über zwei Millionen Franken. Der Hundwiler Gemeindepräsidentin bereitet dies Sorgen. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Hundwil erhält mit über zwei Millionen Franken am meisten Geld aus dem Ausserrhoder Finanzausgleich. Bild: Martina Basista

Kürzlich gab der Kanton bekannt, welche Gemeinden dieses Jahr wie viel aus dem kantonalen Finanzausgleich erhalten. Insgesamt werden 10,5 Millionen Franken an die zwölf Nehmergemeinden ausgeschüttet. Im Vergleich zum Vorjahr auffallend ist die Veränderung bei Bühler. Die Mittelländer Gemeinde erhält neu 1,4 Millionen Franken, satte 400'000 Franken mehr als im Vorjahr.

Jürg Engler ist Gemeindepräsident in Bühler. Bild: PD

Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich deuten meistens auf eine Schwäche hin. Für den Bühlerer Gemeindepräsidenten Jürg Engler ist die Entwicklung seiner Gemeinde dennoch nicht besorgniserregend.

«Sorgen würde ich mir erst machen, wenn unsere Steuerkraft eingebrochen wäre.»

Einen solchen Einbruch gab es gemäss Engler aber nur 2020, heute liegt die Steuerkraft dagegen wieder annähernd auf dem Vor-Corona-Niveau 2019.

Kleiner Handlungsspielraum, um die Steuerkraft zu steigern

Weil sich aber andere Ausserrhoder Gemeinden in diesem Zeitraum steuerlich besser entwickelt haben, hat Bühler Anspruch auf eine höhere Mindestausstattung. Eine solche garantiert der Finanzausgleich Gemeinden mit einer unterdurchschnittlichen Steuerkraft, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können.

Alleine auf solche Beiträge verlassen will sich der Gemeinderat Bühler allerdings nicht. «Wir arbeiten darauf hin, dass die Steuerkraft unserer Gemeinde wieder zulegt», sagt Engler. Dafür müsste Bühler gute Steuerzahler anziehen. Der Handlungsspielraum hierfür ist aber beschränkt. Langfristig erfolgversprechend ist gemäss Engler, im Zonenplan Bauland für Neuzuzüger zu schaffen. Bei der Wohnsitznahme würden aber nicht nur finanzielle Aspekte eine Rolle spielen. «Wir wollen ein Dorf für alle sein», betont der Gemeindepräsident. Er erwähnt in diesem Zusammenhang das aktive Dorfleben in Bühler.

Überbauung als Hoffnungsträgerin

Margrit Müller-Schoch ist Gemeindepräsidentin in Hundwil. Bild: PD

Am meisten aus dem kantonalen Finanzausgleich erhält dieses Jahr Hundwil. Während die Hinterländer Gemeinde 2021 noch knapp hinter Urnäsch lag, ist sie nun Spitzenreiterin und knackt dabei erstmals die 2-Millionen-Grenze: Exakt 2'020'100 Franken wird der Finanzausgleich in die Hundwiler Gemeindekasse spülen. Dies bei einem geplanten Aufwand im Voranschlag 2022 von rund 7,7 Millionen Franken.

Ähnlich wie Bühler konnte auch Hundwil die Steuerkraft nicht erhöhen, sie ist im für die Berechnung der Ausgleichszahlungen entscheidenden Zeitraum 2019–2022 sogar gesunken. Die Hinterländer Gemeinde ist und bleibt stark auf fremde Hilfe angewiesen. Die Hundwiler Gemeindepräsidentin Margrit Müller-Schoch sagt:

«Es ist schwierig zu akzeptieren, dass wir nicht einmal die Kosten für die Schule aus den Steuereinnahmen bezahlen können.»

Der Gemeinderat versuche, durch sorgsamen Umgang mit den Finanzen sowie Optimierung durch Zusammenarbeit immer wieder das Möglichste beizutragen.

Mit 4,7 Einheiten hat Hundwil bereits heute den höchsten Steuerfuss im Kanton, was zusätzlich unattraktiv ist. Das Bewusstsein, was das für ein Leidensdruck sei, fehle in der Bevölkerung teilweise, bemängelt Müller-Schoch. «Will der Gemeinderat dann das defizitäre Altersheim verkaufen, um Schulden abzubauen, wird das nicht ästimiert.» Generell wirke sich ein hoher Spardruck negativ auf die Motivation der Behördenmitglieder aus. Oberstes Ziel muss es gemäss Müller-Schoch sein, die Infrastruktur stetig à jour zu halten und keine Sanierungs- und Investitionsstaus zu verursachen.

Finanziell entlasten könnte Hundwil ein Bevölkerungswachstum. Dafür braucht es jedoch neuen Wohnraum. Die Gemeindepräsidentin erwartet diesbezüglich viel vom bevorstehenden Abschluss eines grösseren Überbauungsplanes.

«Wir hoffen, dass dieses Projekt bald realisiert werden kann, sind jedoch auch hier auf private Initiative angewiesen.»

Der Weg, bis es so weit war, sei lang und intensiv gewesen. «Gerade auch die Ortsplanungsrevision verursache für ländliche Gemeinden immense Kosten, die wir zu bewältigen haben», sagt Müller-Schoch.

Teufen muss 200'000 mehr als im Vorjahr zahlen

Solche Sorgen kennen die Gebergemeinden weniger. Hinter dem Kanton (4,9 Millionen Franken) zahlt, wenig überraschend, das finanzstarke Teufen am meisten in den Finanzausgleichstopf ein. Der Betrag der Mittelländer Gemeinde ist erneut gestiegen, um rund 200'000 auf etwas mehr als 4,5 Millionen Franken. Auf den weiteren Plätzen folgen abgeschlagen Speicher (471'400) und Heiden (187'200 Franken).

Der Finanzausgleich dürfte noch in diesem Jahr auf die politische Traktandenliste kommen. Weil die Schere zwischen den reichsten und den ärmsten Ausserrhoder Gemeinden trotz der Ausgleichszahlungen auseinandergeht, besteht Handlungsbedarf. Das überarbeitete Finanzausgleichsgesetz wird mit der Verabschiedung durch den Regierungsrat in die Vernehmlassung geschickt. Wann genau dies der Fall sein wird, steht noch nicht fest.

Forderung nach Beachtung der Gemeindestruktur

Margrit Müller-Schoch hofft, dass bei der anstehenden Gesetzesrevision der Struktur einer Gemeinde mehr Beachtung geschenkt wird. «Die grosse Fläche, die sich in Hundwil im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ergibt, stellt uns vor riesige Herausforderungen», gibt sie zu bedenken. Als Beispiele nennt sie die Bereiche Erschliessung, Abwasser, Wasser sowie den Unterhalt der Strassen und Wege. Dies führe zu einer verhältnismässig hohen Belastung, sagt Müller-Schoch. Auch die Bildung hält sie für ein wichtiges Thema, das überall «ohne Einfluss der Struktur in gleicher Qualität» möglich sein müsse.

