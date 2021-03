Finanzlage Trotz steigender Verschuldung und roter Zahlen: Herisauer Parteien sind gegen Steuererhöhung, nehmen aber den Gemeinderat in die Pflicht Die Coronapandemie hat die Jahresrechnung 2020 von Herisau stark beeinflusst. Das Defizit ist um 2,5 Millionen Franken höher als budgetiert. Die finanzielle Lage der Gemeinde bereitet den Parteien Sorge. Reine Sparprogramme oder eine Steuererhöhung sind für sie allerdings kein Thema. Alessia Pagani 04.03.2021, 17.00 Uhr

Herisau steht in den kommenden Jahren vor Millioneninvestitionen. Unter anderem die Neugestaltung des Obstmarkts wird die Finanzen der Gemeinde weiter belasten. Toni Küng

In den kommenden Jahren stehen in Herisau unter anderem mit dem Bahnhof und dem Obstmarkt zwei Projekte in Millionenhöhe an. Dies in einer Zeit, in der die Coronapandemie die Finanzlage der Gemeinde stark beeinflusst. Herisau schreibt für das Jahr 2020 ein Defizit von 3,5 Millionen Franken – 2,5 Millionen Franken mehr als budgetiert. Die Verschuldung beträgt rund 58 Millionen Franken. Gemäss Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2024 steigt sie bis 2024 auf rund 78 Millionen Franken an, die Verschuldung pro Kopf von 3707 auf 4890 Franken.

André Fuchs, FDP-Einwohnerrat. PD

Der FDP bereitet diese Entwicklung Sorgen. Anfang Januar hat die Einwohnerratsfraktion deshalb mittels Petition eine Aufgabenüberprüfung mit einer klaren Verzichtsplanung vom Gemeinderat gefordert. «In Zeiten von tiefen Einnahmen kann und darf eine Gemeinde im operativen Geschäft so nicht weitermachen», sagte André Fuchs.

Nun, nachdem die Zahlen für 2020 publik sind, unterstreicht er das Anliegen nochmals. Für die FDP ist klar: Die Gemeinde muss sparen und die Ausgaben klarer priorisieren. Investitionen und Ausgaben sollen sorgfältig überlegt sein. Solche, welche als ‹Nice-to-have› bezeichnet werden, seien in der aktuellen Lage klar zurückzustellen, so die FDP. Sie hofft, dass der Vorstoss an der nächsten Sitzung vom Einwohnerrat als dringlich erklärt wird und damit noch rechtzeitig auf den Voranschlag 2022 sowie den Aufgaben- und Finanzplan hin durch den Gemeinderat beantwortet werden muss. Fuchs sagt:

«Massnahmen müssen jetzt umgesetzt werden, damit sich die finanzielle Lage der Gemeinde verbessert oder zumindest stabilisiert.»

Christian Oertle, Präsident SVP Herisau. PD

Schlecht stehen die Chancen für den FDP-Vorstoss nicht. Wie eine Umfrage bei den Parteien zeigt, stehen die Freisinnigen mit ihrer Forderung nicht alleine da. «Eine Aufgabenüberprüfung und eine Verzichtsplanung ist zwingend angebracht», sagt SVP-Präsident Christian Oertle. Auch sei es die falsche Zeit, neue Ausgaben wie Stellenaufstockungen zu beschliessen. Gemeindepräsident Kurt Geser sprach vergangene Woche bei der Präsentation der Jahresrechnung 2020 davon, alle Möglichkeiten auszuloten und nicht überstürzt handeln zu wollen. Dies sieht Oertle ähnlich. «Man konnte davon ausgehen, dass Corona sich bemerkbar machen wird. Da wir aber einen sehr hohen Bilanzüberschuss vorweisen, müssen wir nicht gleich nervös werden.» Der Bilanzüberschuss der Gemeinde betrug Ende 2019 18,4 Millionen Franken.

Christian Oertle zeigt sich überzeugt, dass die Gemeinde diese Krise meistern wird, ermahnt aber zugleich: «Die Coronapandemie wird weitere Folgen haben. Deshalb ist es wichtig, sich schon jetzt auf weitere, sich abzeichnende Defizite gefasst zu machen.» Auf eine Steuererhöhung angesprochen, sagt Oertle:

«Wir lehnen eine Steuererhöhung aufs Schärfste ab. Steuererhöhungen sind keine Lösung.»

Private Haushalte und Unternehmen sollten in wirtschaftlich ohnehin schon schwierigen Zeiten nicht mit höheren Steuern belastet werden, erklärt Oertle.

Wichtige Investitionen nicht beliebig verschieben

Peter Federer, Präsident der SP Herisau. PD

Wie die SVP warnt auch die SP Herisau davor, in Aktionismus zu verfallen. «Für die Attraktivität und Entwicklung von Herisau stehen wichtige Investitionen an, die nicht beliebig verschoben werden sollen», sagt Präsident Peter Federer. Zudem profitiere das lokale Gewerbe und Dienstleister von den Aufträgen der Gemeinde. Federer sagt:

«Reine Sparprogramme bringen die Gemeinde nicht weiter.»

Ausgaben und lenkende Massnahmen müssten mit Bedacht getroffen werden. Wie die anderen Parteien erwarten auch die Sozialdemokraten, dass die Gemeinde durch die Auswirkungen der Coronasituation den Gürtel enger schnallen muss. «Dies darf aber nicht auf dem Buckel der Benachteiligten erfolgen oder zu einer Verstärkung der Krise in der lokalen Privatwirtschaft führen», so Federer. «Die nächsten Jahre werden ein Balanceakt.» Das «Finanzpolster» aus den Bilanzüberschüssen der vergangenen Jahre helfe dabei, dass nicht überstürzt und kurzsichtig gehandelt werden müsse, sondern die Finanzlage «überlegt und mit kühlem Kopf» angegangen werden könne. «Wir erwarten vom Gemeinderat, dass er im Rahmen der Aufgaben- und Finanzplanung für die Jahre 2023–2025 sowie des Voranschlags 2022 die Sparmöglichkeiten sorgfältig prüft», so Federer. Übergeordnet sagt der SP-Einwohnerrat:

«Die aktuelle Lage ist für alle Teile unserer Gesellschaft – die Wirtschaft, die Bevölkerung und alle drei Staatsebenen – schwierig und die Zukunft kaum abschätzbar.»

Teile von PU/Gewerbe haben bereits Anfang Dezember bei der Beratung zum Budget 2021 vor der Entwicklung gewarnt und haben dieses entsprechend abgelehnt. «Dies, um frühzeitig Gegensteuer geben zu können», begründet Roman Wäspi. Die Ansicht fand im Einwohnerrat keine Mehrheit. «Und leider haben sich die Prognosen, früher als gedacht, bewahrheitet», so Wäspi.

Roman Wäspi, Gewerbeverein Herisau/PU. PD

«Der Gemeinderat muss die Alarmsignale jetzt ernst nehmen und mit dem heutigen Wissen das bereits genehmigte Budget 2021 nochmals kritisch hinterfragen.»

Dies nicht zuletzt, weil die Verschuldung aufgrund der Coronakrise weiter steige. «Über einen gewissen Zeitraum ist dies verkraftbar, aber über längere Zeit wird es zu einem Problem und wir blockieren mit einer zu hohen Verschuldung zukünftige Generationen bei der Umsetzung von Projekten.»

Herisau erfüllt Kriterien des Finanzhaushaltsgesetzes

«Aktuell ist die finanzielle Lage bei allen Gemeinden angespannt. Herisau ist sicher durch seine Zentrumsfunktion und den grösseren Anteil an Unternehmen stärker betroffen als andere Gemeinden», fasst Mathias Steinhauer, Präsident der EVP Herisau, zusammen. Er hält aber auch fest: «Grundsätzlich ist die Gemeinde Herisau gut aufgestellt und erfüllt alle Kriterien des Finanzhaushaltsgesetzes.» Von Sparmassnahmen will Steinhauer nichts wissen, im Gegenteil: Es sei zentral, auch in den nächsten Jahren die Investitionstätigkeit hoch zu halten und die Standortattraktivität von Herisau zu steigern und für das Gewerbe und die Gemeinde Aufträge zu generieren. Steinhauer sagt:

Mathias Steinhauer, Präsident EVP Herisau. PD

«Im Moment sind klar antizyklische Massnahmen angezeigt, um die Attraktivität von Herisau als Wohn-, Arbeits- und Gewerbestandort zu verbessern. Jetzt mit Sparprogrammen genau diese Entwicklung abzuwürgen, wäre fatal und könnte sich mittelfristig als Bumerang herausstellen.»

Zwar werde in einer ersten Phase die Verschuldung steigen und, bedingt durch die Pandemie, auch das operative Ergebnis der Gemeinde negativ bleiben. «Wegen der generellen positiven Entwicklung der Gemeinde erwarten wir dann auch wieder positive Rechnungsabschlüsse», so Steinhauer. «Von Sonderübungen im Bereich Steuern oder Sparen ist in den kommenden ein bis zwei Jahren klar abzusehen.»

Raphaela Rütsche, Präsidentin der Mitte, spricht von einer anspruchsvollen finanziellen Lage und fordert Massnahmen. «Die Verschuldung muss nach der Pandemie zwingend reduziert werden.» Als kritischen Punkt nennt sie eine Nettoverschuldung pro Person von rund 5000 Franken. Dies würde einer Verschuldung der Gemeinde von rund 78 Millionen Franken gleichkommen, was im schweizerischen Vergleich eine hohe Verschuldung bedeutet. Rütsche sagt:

Raphaela Rütsche, Präsidentin Die Mitte Hinterland AR. PD

«Die Verschuldung sowie die tiefe Selbstfinanzierung müssen zwingend im Auge behalten werden.»

Die Parteipräsidentin bemängelt die fehlende Führung in den vergangenen Monaten. «Obschon die Pandemie keinen grossen Handlungsspielraum gibt, hätte die Führungsverantwortung wahrgenommen werden können, indem die Bevölkerung vorzeitig über die finanzielle Situation, insbesondere die tieferen Steuereinnahmen, informiert worden wäre.» Die Mitte erwartet vom Gemeinderat, dass dieser seine Verantwortung wahrnimmt. «Er ist planerisches und lenkendes Organ der Gemeinde und hat aufgrund der aktuellen Situation zu prüfen, ob Sofortmassnahmen einzuleiten sind.»

Ausser Diskussion stehen auch für die Mitte die geplanten grossen Investitionen. «Daran soll festgehalten werden. In solchen Zeiten sind auch antizyklische Investitionen der öffentlichen Hand sinnvoll.» Herisau gewinne durch verschiedene Projekte und Entwicklungen, welche im Gange sind, an Attraktivität. Rütsche sagt:

«Die Gemeinde hat in dieser Krisenzeit einige schwierige Hürden zu bewältigen, was ein konsequentes Handeln und Agieren erfordert.»