Jubiläumsfilm 200 Jahre Kanti Trogen in 90 Minuten Die Kanti Trogen feiert ihr 200-Jahr-Jubiläum mit einem Kinofilm. Archivar Gerold Ebneter hat fünf Jahre am Projekt gearbeitet. Nun kommt der Film in die Kinos. Selina Schmid 05.10.2021, 17.44 Uhr

Der Segelflugverein Albatros ist nur ein Kapitel in der Geschichte der Kanti Trogen. Bild: Archiv der Kanti Trogen

Donnernde Trommelschläge und Fanfaren füllen den Kinosaal in Heiden, ins Bild wirbelt das Gebäude der Kantonsschule Trogen. Es spielt das Filmporträt «Menschen und Geschichten», das die 200-jährige Geschichte der Kantonsschule Trogen erzählt. Über 90 Minuten flackern mal historische, mal moderne Aufnahmen der Kanti und ihrer Umgebung über die Leinwand, während das Publikum mehr über die Menschen und Geschichte der Kanti Trogen erfährt.

Der Mann hinter dem Filmporträt ist Gerold Ebneter, Mediothekar und Archivar der Kanti Trogen. Die Idee zum Film kam ihm im Frühling 2015, als er im Archiv auf Fotos und Filme aus den 1920er- und 1930er-Jahren stiess. «Filmmaterial aus dieser Zeit ist wertvoll, denn damals war Film unvergleichbar aufwendiger und teurer als heute.» Ebneter bemerkte, dass es keine aktuellen Aufnahmen der Kanti Trogen gab. «Als Archivar sammle ich Vergangenes und Gegenwärtiges. Da schien es nur richtig, neue Aufnahmen zu machen, inspiriert durch die historischen.»

Vom Kantifilm zum Kinofilm

Im Frühjahr 2016 begann die Kanti ihr 200-Jahr-Jubiläum zu planen. Das Filmprojekt von Ebneter sollte Teil der Feier werden. Kantilehrer Jens Weber ist seit 2019 Projektleiter der Jubiläumsfeier. Einen Film fürs Kino zu produzieren war eine grosse Herausforderung, sagt Weber. «Das Bild- und Tonmaterial musste technisch so aufgewertet werden, damit der Film kinotauglich wurde.»

Gerold Ebneter Bild: Kanti Trogen

Die technische Aufwertung war kostspielig, die Kantonsschule wurde allerdings grosszügig durch Spenden von Ausserrhoder Stiftungen unterstützt. Die «Dr. Fred Styger Stiftung» für Kultur, Bildung und Wissenschaft habe einen namhaften Betrag gespendet. Weber ist zufrieden. «Es ist mehr als ein Kantifilm. Die Qualität der Geschichte, der Bilder und Musik kommt im Kino zum Tragen.»

Gerold Ebneter hat nicht nur Regie geführt: Er schrieb das Drehbuch, führte die Kamera oder schnitt das Material zusammen. Er schätzt, dass er 1400 Stunden in sein Filmporträt gesteckt hat. Mal half ihm jemand bei der Musik oder bei den Drohnenaufnahmen. Den Lead hatte aber immer Ebneter. Er sagt: «Christian Egger von unserer IT war die ganze Zeit da zur Datensicherung und für jedes technische Problem. Das hätte mich überfordert.» Projektleiter Jens Weber sagt: «Es gab immer neue Herausforderungen, doch wir fanden immer wieder Lösungen.»

Das Schultheater und das Knabenkonvikt

Das Ergebnis ist eine Liebeserklärung an die Kanti Trogen und ihre Menschen. Gerold Ebneter, der als Archivar selbst Teil der Schule ist, hat die vielen Protagonisten mit seiner Begeisterung angesteckt. Dabei hat Gerold Ebneter die bekannten Absolventinnen und Absolventen der Kantonsschule Trogen interviewt: Alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz, der vom Knabenkonvikt erzählt. Chemie-Nobelpreisträger Jacques Dubochet schwärmt über seine Schuljahre. Die Ausserrhoder Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut kennt die Geschichte der Schule. FDP-Ständerat Andrea Caroni ist im Schultheater zu sehen.

Gerold Ebneter sagt: «Hinter jedem Interview steckt für mich eine Geschichte und ein Erlebnis. Sehe ich den Cast im Film, erinnere ich mich direkt wieder an die Begegnung mit diesen Menschen.» Es sei faszinierend gewesen zu hören, als wie prägend die gefilmten Abgänger die Schulzeit in Trogen in Erinnerung haben.

Vorerst wird «Menschen und Geschichten» achtmal im Cinetreff Herisau und im Kino Rosental in Heiden gezeigt. Weber sagt: «Wir wollten das Jubiläum angemessen zelebrieren und der Öffentlichkeit zeigen, was die Kanti im Kanton bewirkt, in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft.» Informationen finden sich auf der Website des Jubiläums.