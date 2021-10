Feuerwehr Eishockey-Turnier Aus dem Feuer auf das Eis Am 16. Oktober findet das 4. Feuerwehr Eishockey-Turnier in Herisau statt. Neben dem kameradschaftlichen Aspekt steht vor allem auch der Sport im Vordergrund. Die Feuerwehr Herisau nutzt das Turnier jeweils als Vorbereitung auf die jährlichen Leistungstests. Ramona Koller 12.10.2021, 16.51 Uhr

Am Samstag wagen sich die feuererprobten Männer auf das Eis des Sportzentrums in Herisau. Bild: pd

Joe Gwerder ist Gerätewart bei der Feuerwehr Herisau und Präsident des Organisationskomitees des Feuerwehr Eishockey-Turniers vom Samstag. Das Turnier findet ab 11 Uhr in der Eishalle im Sportzentrum Herisau statt. «Wir wollen zeigen, dass die Angehörigen der Feuerwehr ihre Kameradschaft nicht nur im Ausgang in den Beizen pflegen», erklärt Gwerder.

Einmal im Jahr, jeweils im Frühling oder Herbst, müssen sich sämtliche Angehörigen der Feuerwehr einem Leistungstest unterziehen. Diese seien körperlich anspruchsvoll, hält Gwerder fest. Um den Anforderungen zu genügen, würden sich die meisten in ihrer Freizeit körperlich betätigen. «Ein paar von unserer Feuerwehr spielen Eishockey. Von ihnen kam auch die Idee, ein eigenes Eishockey-Turnier zu veranstalten. Es bietet eine ideale Möglichkeit, sich auf den Leistungstest vorzubereiten», erklärt Gwerder. Bisher fand das Turnier jeweils im Frühling statt. Nach coronabedingten Ausfällen in den letzten beiden Jahren musste man den Anlass heuer ebenfalls wegen der Coronamassnahmen in den Herbst verschieben.

Blaulichtorganisationen aus der Schweiz und Österreich

Bereits bei der zweiten Ausführung 2017 waren Feuerwehren aus dem Kanton Bern dabei. In diesem Jahr wird zum ersten Mal auch eine Feuerwehr aus Österreich, genauer aus Lustenau, teilnehmen. Die Feuerwehr Herisau hat gemeinsam mit der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden eine Mannschaft mit dem Namen Bluelight Herisau aufgestellt. Der Eintritt ist frei und es gilt die 3G-Regel. Die sechs Mannschaften kämpfen auf dem Eis um einen Wanderpokal, der um 19 Uhr verliehen wird. Neben dem Eis gibt es die Möglichkeit, sich in einer Gastwirtschaft zu verpflegen. Möglich gemacht wird das von der Feuerwehr organisierte Turnier durch eine Vielzahl an Sponsoren. Gwerder hofft weiterhin auf deren Unterstützung. Nächstes Jahr soll das Turnier nämlich zum 5-jährigen Bestehen grösser ausfallen.