Feuer in den Bergen «Solche Löscharbeiten sind sehr aufwendig»: Hohe Kosten und viel Arbeit – so geht die Feuerwehr vor, wenn es im Alpstein brennt Wenn es in den Bergen oder an schwer zugänglichen Orten brennt, ist das mit viel Aufwand für die Feuerwehr verbunden. An einem Beispiel, das sich kürzlich ereignet hat, erklärt der Mediensprecher der Kantonspolizei Innerrhoden das Vorgehen bei solchen Bränden. Eva Wenaweser 11.03.2021, 05.00 Uhr

Um den Brand auf der Alp Dornesseln zu löschen, wurden am Montag rund 2,5 Kilometer Wasserschläuche ins Tal verlegt. Bild: Kapo AI

Vor einigen Tagen hat es auf der Alp Dornesseln im Bezirk Schwende gebrannt. Um das Feuer löschen zu können, mussten gut 2,5 Kilometer Wasserschläuche verlegt werden. Es waren insgesamt 90 Angehörige der Feuerwehren von Schwende, Rüte und Appenzell vor Ort. Roland Koster, Mediensprecher der Kantonspolizei Innerrhoden, erklärt, mit wie viel Aufwand solche Löscharbeiten an abgelegenen Örtlichkeiten verbunden sind und welche Abläufe befolgt werden. Er sagt:

«Die Mittel, die es für Einsätze braucht, bestimmt jeweils der Feuerwehrkommandant.»

Dabei spielen etwa das Objekt, der Ort und damit die Zugänglichkeit des Feuers eine Rolle. Das Vorgehen hängt also gemäss Koster immer individuell vom Brand ab, somit können die Einsatzmittel variieren. «Grundsätzlich sind solche Löscharbeiten aber sehr aufwendig.» Bei dem Brand auf der Alp Dornesseln vom Montag waren beispielsweise zwei Tankfahrzeuge im Einsatz, jeweils eines der Feuerwehren Rüte und Appenzell. «Jedes dieser Löschfahrzeuge beinhaltet 2500 bis 3000 Liter Wasser», sagt Koster.

Während sie am Montag mit den Wassermengen aus den Tankfahrzeugen den Brand unter Kontrolle hielten, wurden in der Zwischenzeit die Wasserschläuche bis ins Tal verlegt, die schliesslich die Länge von 2,5 Kilometern erreichten. Danach sei der Brand mit dem Wasser aus dem Tal zu Ende gelöscht worden.

Für Löschaktionen mit dem Helikopter wird Wasser aus dem nächstgelegenen See gepumpt

Der Einsatz eines Helikopters sei in diesem Fall nicht angebracht gewesen. In so einem Fall wie beim Brand am Montag sehen sie laut Koster davon ab, mit dem Helikopter zu löschen – auch weil damit sehr hohe Kosten verursacht werden.

«Ausserdem sind die Seen im Alpstein noch gefroren und es führt eine Strasse bis fast ganz zur Alp hin.»

Anders sei es zum Beispiel vor zwei Jahren gewesen: Da hätten Unbekannte ein Feuer im Wald in der Nähe eines Wanderweges gelegt und dieses beim Verlassen nicht richtig gelöscht. «Zu dieser Zeit war es sehr trocken und es hat schnell sehr stark gebrannt», sagt Koster. Sie hätten keine Chance gehabt, das Feuer einzukesseln, deswegen sei damals auch ein Löschhelikopter zum Einsatz gekommen.

Je nachdem, wo der Brand ausbricht, wird Wasser für den Löschhelikopter etwa aus dem Seealpsee gepumpt. Bild: PD

Für Löschaktionen mit dem Helikopter im Alpstein werde das Wasser aus dem nächsten See gepumpt, dafür komme je nach Lage des Feuers der Seealpsee, Sämtisersee oder Fählensee in Frage. Wenn der Fall eintrete, dass alle diese Seen noch gefroren sind, müsse man das Wasser aus dem Bodensee pumpen. Koster sagt:

«Zu dieser Zeit im Jahr sind aber im Alpstein eher selten Menschen dort unterwegs, wo ein Brand mit dem Helikopter gelöscht werden müsste.»

Die Wahrscheinlichkeit, dass es im Januar oder Februar etwa bei einem hoch gelegenen Berggasthaus brenne, sei sehr klein. «Diese Orte sind im Winter schwer zugänglich. Da ist zu dieser Zeit eigentlich niemand.»



Ein Übergreifen des Feuers auf ein weiteres Gebäude wurde verhindert

Beim Brand vom Montag ist laut Koster zwar das Alpgebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Allerdings konnte ein Übergreifen auf den Stall, wo das Vieh im Sommer untergebracht sei, verhindert werden und der Stall von den Flammen geschützt werden.

«Das Ziel, weiteren Schaden zu verhindern, wurde also erreicht.»

Zudem seien bei dem Feuer weder Menschen noch Tiere zu Schaden gekommen. Koster lobt die Feuerwehr für ihre Arbeit und die Schnelligkeit ihres Handelns.