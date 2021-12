Wie in Kirchen im Appenzellerland Weihnachten gefeiert wird

Festtage Kirchen zeigen Nächstenliebe: So feiern Geistliche Heiligabend mit Familien, Alleinstehenden und Paaren Jesus' Predigt nach Nächstenliebe folgend, feiern die Kirchen im Appenzellerland gemeinsam Weihnachten. Auch in Herisau findet die Feier wieder statt, nachdem sie im letzten Jahr hat abgesagt werden müssen. Elia Fagetti und Ramona Koller Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Trotz Einschränkungen wird in den Kirchen im Appenzellerland gemeinsam Weihnachten gefeiert. Patrick Luethy

Jeweils am 24. Dezember feiern in Herisau Angehörige der verschiedenen Kirchen miteinander Weihnachten. Willkommen seien aber Leute jeglichen Glaubens, betonen die Verantwortlichen. Ab 18 Uhr trifft man sich im katholischen Pfarreiheim, wo gemeinsam der Christbaum geschmückt wird. Anschliessend wird gesungen, eine Geschichte vorgetragen und gemeinsam gegessen. Gegen 22.30 Uhr besteht die Möglichkeit, die Christnachtfeier in der reformierten Kirche oder die Mitternachtsmesse in der katholischen Kirche zu besuchen.

Organisiert wird die Feier seitens der reformierten Kirchgemeinde von Beatrix und Daniel Künzle, von der katholischen Kirchgemeinde von Iris Schmid und Norbert Hochreutener. Letztes Jahr musste der Anlass coronabedingt ausfallen. Diesen Heiligabend kann er stattfinden, jedoch unter Einhaltung der 2G-Regel und nur für vorangemeldete Personen. Seit 1993 verbringt Norbert Hochreutener seinen Heiligabend mit Familien, Einzelpersonen und Paaren. Heuer sind 37 Personen angemeldet. «Die Teilnehmerzahlen schwanken immer etwas. Mit 37 Personen ist aber eine schöne Feier im familiären Rahmen möglich», sagt Hochreutener.

Weihnachten: Das Fest der Erwartungen

Norbert Hochreutener, Seelsorger in der katholischen Kirche. Bild: pd

In den vergangenen Jahren waren auch spontan erscheinende Personen willkommen. Dies sei heuer wegen der geltenden Massnahmen nicht möglich, so Hochreutener. Weihnachten sei für die Menschen oft mit Kindheitserinnerungen und daraus entstehenden Sehnsüchten verbunden, weiss Hochreutener, der seit vielen Jahren Seelsorger ist. Gerade während der Festtage sei es wichtig, den Leuten Aufmerksamkeit zu schenken und zuzuhören. «Seelsorge ist Sache von jedem Christen, ja jedem guten Menschen», sagt Hochreutener, und weiter: «Die Weihnachtsgeschichte handelt von einem obdachlosen Paar, dem Zuflucht gewährt wird. Manche Menschen sind seelisch oder menschlich obdachlos und benötigen ebenfalls Unterschlupf.» Die Weihnachtszeit habe durchaus ihre schönen Seiten. Neben der gelebten Menschlichkeit nennt Hochreutener die vielen Lichter und das daraus entstehende Ambiente.

Gemeinsam Weihnachten feiern

Nicht nur in Herisau wird gemeinsam Weihnachten gefeiert. Im ganzen Kanton finden rund um die Feiertage Veranstaltungen statt. Beispielsweise in Walzenhausen, Teufen und Stein. Zum einen wäre da der Wunschbaum vom Kloster Grimmenstein in Walzenhausen. Anonym wurden Wünsche für andere abgegeben. Diese Wünsche werden auf Zettel geschrieben und kommen an den Wunschbaum. Nun kann jeder und jede sich einen dieser Zettel schnappen und einen Wunsch erfüllen. Dies konnte bis zum 20. Dezember getan werden.

In Teufen veranstaltet die reformierte Kirche am 25. Dezember ein gemeinsames Essen. Dabei wird Musik gespielt, es werden Geschichten erzählt, Gedichte vorgetragen und gegessen. Der Anlass wird unter Einhaltung des Corona-Schutzkonzeptes stattfinden, schreiben sie auf ihrer Website.

In Stein hingegen feiert man speziell am 26. Dezember. Am Morgen nach Weihnachten um 9.30 Uhr lädt die evangelisch-reformierte Kirche Stein zum Weihnachtsfrühstück für Alleinstehende, «Weihnachtsstube» genannt, ein. Vergangenes Jahr zum ersten Mal durchgeführt, findet der Event auch dieses Jahr statt. Anmeldungen wurden bis zum 23. Dezember angenommen. Es gilt Maskenpflicht und Kontaktdaten werden erhoben.

Christnacht und Christmette

Traditionellerweise findet in den evangelisch-reformierten Kirchen immer auch ein Abendmahl statt. Basierend auf dem letzten Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern feiern evangelische Kirchen den Sakramentsgottesdienst und tun es dem Sohn Gottes gleich und speisen mit der Gemeinde. Hierzu finden sich auf den Websites der jeweiligen Kirchen mehr Informationen. In den evangelischen Kirchen wird der Übertritt vom Heiligabend zu Weihnachten als Christnacht gefeiert. In Teufen zum Beispiel beginnt das Fest um 22.30 Uhr. Bei diesem Fest geht es um den meditativen Ausklang des Abends. Im katholischen Glauben gibt es dazu ein Pendant: Christmette. Und, unabhängig von der christlichen Konfession, feiern alle am 25. Dezember Weihnachtsgottesdienst.

