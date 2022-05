Aufbau für Wanderfestival in Hundwil gestartet

Festival Heuflüüger im Anflug auf Hundwil: Bald können die Gäste hier über die grüne Wiese sausen In wenigen Tagen beginnt das Appenzeller Wanderfestival in Hundwil. Der Aufbau der Attraktionen hat mit der Seilbahn namens Heuflüüger begonnen. Karin Erni 27.05.2022, 17.00 Uhr

Andreas Frey hilft beim Ausrichten des Gerüsts für den Heuflüüger. Bild: Karin Erni

Das grosse Banner am Ortseingang von Hundwil verrät: Vom 3. bis 5. Juni dreht sich im Hinterländer Dorf alles ums Thema Wandern und Outdooraktivitäten. Erwartet werden bis zu 1500 Besucherinnen und Besucher. Am Appenzeller Wanderfestival können diese nicht nur an Ständen schlendern und sich informieren, sondern sich auch in zahlreichen Workshops, an Wanderungen und bei Exkursionen aktiv betätigen.

Für Nervenkitzel dürfte die 270 Meter lange Seilbahn namens Heuflüüger sorgen, an der sich Wagemutige an einem «Gstältli» befestigt ins Tal stürzen. Am vergangenen Samstag wurden die nötigen Gerüste durch die Firma Alder aus Heiden teilweise in Fronarbeit erstellt. Die Seilbahn wird vom Erlebnis-Pädagogik-Anbieter Planoalto erstellt und am Wanderfestival von ausgebildetem Personal des Kronbergs betreut. «Einige Burschen aus dem Dorf werden mit ihren Töffli die Gstältli wieder hinauf zum Start transportieren», sagt Andreas Frey. Der Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR ist auch OK-Präsident des Wanderfestivals. Zusammen mit über 150 Freiwilligen legt er selber Hand an, um das erste Wanderfestival zu einem Erfolg werden zu lassen: «Es sieht vielversprechend aus. Die ersten Workshops sind bereits fast ausgebucht. Erstaunlicherweise kommen viele der Angemeldeten von auswärts.»

Workshops für Jung und Alt

Wer seine Wunschaktivität ausüben möchte, sollte sich also beeilen. Besonders beliebt sind gemäss Andreas Frey Nachtaktivitäten wie fotografieren oder wandern. «Der Gleitschirm-Schnupperkurs hat auch nur noch wenige Plätze. Ein Gleitschirmsimulator tröstet aber diejenigen, die sich keinen Platz beim Schnupperkurs ergattern konnten.» Auch die Wildkräuterwanderungen seien beliebt und Familien interessierten sich für die Outdoor-Schatzsuche, wie Frey erklärt.

«Viele haben während Corona Aktivitäten in der Natur schätzen gelernt und möchten diese beibehalten.»

Das Wanderfestival wolle aber auch auf das richtige Verhalten auf Wanderungen und in der Natur sensibilisieren, so Frey. Das Programm umfasst naturkundliche Wanderungen oder solche mit Wetterexperten. Neulinge lernen, wie man richtig Feuer macht. Auch für erfahrene Wanderer gibt es viel zu entdecken: beispielsweise Bachwandern oder ein Kurs zum Outdoor-Kochen.

Schuh-Doktor und Wander-Hot-Dog

Für das kulinarische Wohl auf dem Festivalgelände sorgt das Team der «Focacceria», die unter anderem auch den «Obstmarkt» in Herisau betreibt. Das Team um Florian Reiser hat für das Festival eigens einen Wander-Hot Dog kreiert. Er besteht aus einer Schweins-Salsiccia mit verschiedenen Toppings. Die klassische Siedwurst mit Älplermagronen oder Kartoffelsalat fehlt aber auch nicht auf der Karte. Ein Teil des Festivalgeländes heisst Flanierdörfli. Dort findet man Schuhe oder Wanderbekleidung bekannter Marken. Der Wanderschuh-Doktor gibt den Schuhen der Gäste auf Wunsch eine Wellnessbehandlung. Aber auch lokale Firmen wie die Goba oder der Appenzeller Schaukäserei präsentieren ihre Produkte.

Stimmungsvoll und musikalisch werde es am Abend unter den Zeltern und in der Festwirtschaft vor dem Bären Hundwil, sagt Andreas Frey. «Neben den Enderlin Chicks aus Bühler, wird auch der Toggenburger Danu Wisler den immer wieder gern gehörten Hüttehundsong zum Besten geben.»

Mehr Informationen und Tickets: www.appenzeller-wanderfestival.ch