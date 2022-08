Clanx-Festival 2022: So war das beliebte Appenzeller Open Air

Open Air «Gemütlich, stimmungsvoll, einfach cool»: So war das Clanx Festival Das kleine Clanx Festival über Appenzell ist beliebt für die gute Stimmung und die einzigartige Kulisse. Ein Einblick in die diesjährige Ausgabe des Open Airs. Malena Widmer Jetzt kommentieren 28.08.2022, 16.30 Uhr

Nach einer kurzen Regenpause genossen die Gäste diesen Samstag am Clanx die Abendstimmung. Belinda Schmid

Zum Clanx Festival gelangt man, wenn man an der Haltestelle Sammelplatz zwischen Appenzell und Gais aussteigt und von da aus mit Blick auf den Alpstein für 15 Minuten weiterspaziert. Unterwegs wird an einem Wagen Wegbier ausgeschenkt und hausgemachter Gugelhopf verkauft, alle grüssen sich und die berühmt-berüchtigte «Clanx-Stimmung» lässt sich schon erahnen.

Am Festivaleingang werden die Gäste begrüsst mit Bändeli und dem neuen Lieblings-Accessoire der Besucherinnen und Besuchern: Einem Bierkrug aus Plastik, der sich mit Karabiner an Rucksack oder Gurt schnallen lässt.

Das Festivalgelände selbst ist überschaubar und gemütlich. Die Bühne wurde mit der Fassade eines alten Appenzeller-Hauses verkleidet. Rouven Speck aus Appenzell, der schon mehrmals am Clanx war, erzählt, dass die Wände einst zu einem Haus gehört hatten, das in der Nähe gestanden sei und abgerissen wurde. Aber nicht nur die Bühne ist kreativ geschmückt: Auf dem Gelände werden alte Schuhe als Blumentöpfe verwendet und über der Bar dient eine Wäscheleine als Girlande.

Regen-Intermezzo und Abendstimmung

Vor der Bühne wird barfuss oder in Allround-Schuhen locker getanzt. Rundum sitzen die Leute im Gras oder auf Sofas, die auf der Wiese platziert wurden, und an zwei Tschütteli-Kasten und einem Tischtennistisch liefern sich die Gäste Matches. «Das Feeling stimmt», findet Lea Inauen. Sie ist schon mehrmals am Clanx gewesen und schätzt die familiäre Atmosphäre.

Auch zwei Gäste aus St.Gallen sind beide schon in vorherigen Jahren an dem Festival gewesen und glücklich, auch jetzt wieder hier zu sein. Sie finden:

«Es ist einfach cool hier, die Stimmung ist wieder einmal super.»

Ihnen gefalle besonders, dass das Festival überschaubar ist: Bloss 1000 Gäste sind anwesend. Die beiden sitzen auf der Wiese neben der Bühne und haben gerade die Band Choose the Juice gehört. Mit psychedelischen Tönen und innovativen Spieltechniken hat diese das Publikum unterhalten: Sie spielten mit Geigenbogen auf der E-Gitarre, der Gesang war wortlos und eindringlich.

Von dem kleinen Regen-Intermezzo, das auf den Auftritt von Choose the Juice folgt, lässt sich niemand die Laune verderben. Die Gäste kuscheln sich ganz einfach unter aufgespannten Planen zusammen und plaudern da fröhlich weiter. Kurz darauf verziehen sich die Regenwolken und hinter der Bühne zeigt sich eine Abendstimmung vom Feinsten. Die Felsen des Alpsteins auf der einen Seite werden rosa beleuchtet, während die Bühne auf der anderen vom Schweizer Duo «Catalyst» übernommen wird.

Bunter Altersmix sorgt für familiäre Stimmung

Paul Marschke sitzt neben dem Lagerfeuer, das gerade entzündet wurde, und schaut von da aus dem bunten Festival-Treiben zu. Er ist zum ersten Mal hier und findet:

«Es ist sehr gemütlich und ich fühl mich pudelwohl. Was ich am besten finde, sind die verschiedenen Leute, die man hier antrifft.»

Tatsächlich ist der bunte Altersmix auffällig. Kleinkinder mit Gehörschützen spielen auf den Wiesen, Jugendliche tanzen vor der Bühne, Seniorinnen sitzen auf den Festbänken, während Eltern auf den Sofas entspannen. Der familiäre Aspekt, den die meisten Besuchenden so schätzen am Clanx, ist spürbar.

Das Festival dauerte von Mittwoch bis Samstag, wobei die Wochenend-Tickets schnell ausverkauft waren. Die unterschiedlichsten Musikerinnen und Musiker aus dem In- und Ausland standen während den vier Tagen auf der Bühne.

Die belgische Band Sons spielt am Samstag während es eindunkelt und es werden vor und auf der Bühne wild die Köpfe zu der Musik geschüttelt. Das Line-up am Samstagabend begeistert, und doch sind die meisten nicht primär wegen der Musik gekommen. «Ich habe mir die Bands im Voraus gar nicht angeschaut», sagt Lea Inauen dazu. Wer spielt, sei für sie nebensächlich, sie sei für das Clanx-Erlebnis an sich hier.

