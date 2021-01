Fernunterricht 13 positive Tests an Oberstufe Bühler-Gais: Alle Lehrpersonen und Schüler der zweiten Sek müssen in Quarantäne An der Oberstufe Bühler-Gais wurden in den 2. Sekundarklassen insgesamt 13 Personen auf Covid-19 positiv getestet und sofort isoliert. Der kantonsärztliche Dienst verordnete für die übrigen Lernenden und die Lehrpersonen der 2. Sekundarklassen Quarantäne. Die Lehrpersonen unterrichten per Fernunterricht. Mea McGhee 21.01.2021, 12.02 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Sek der Oberstufe Bühler-Gais lernen bis am 29. Januar im Fernunterricht. Bild: Gaetan Bally/KEYSTONE

Zurück zum Fernunterricht heisst es für die 54 Schülerinnen und Schüler der drei Klassen der zweiten Sek der Oberstufe Bühler-Gais. Wie der Kanton mitteilt, veranlasste die Zahl von fünf positiv getesteten Lernenden am Mittwoch den kantonsärztlichen Dienst, für die übrigen Schülerinnen und Schüler der drei 2. Sekundarklassen und die in diesen Klassen tätigen Lehrpersonen Quarantäne zu verfügen. Diese dauert bis am 28. Januar.

Auch eine Lehrperson angesteckt

Ingrid Brühwiler, Leiterin Regelpädagogik im Ausserrhoder Amt für Volksschule und Sport. Bild: PD

Dass diese Massnahme angezeigt war, zeigten weitere Ergebnisse von Coronatests, die am Mittwoch durchgeführt worden sind: Weitere sieben Lernende sowie eine Lehrperson haben sich gemäss Ingrid Brühwiler, Leiterin Regelpädagogik im Ausserrhoder Amt für Volksschule und Sport, angesteckt. Weiter sagt Brühwiler:

«Alle positiven Proben werden auf Mutationen des Coronavirus überprüft. Bisher wurden keine Mutationen festgestellt.»

Erstmals weiterführende Massnahmen nötig

Sobald innerhalb von zehn Tagen mehrere Personen einer Klasse an Covid-19 erkranken, überprüft der kantonsärztliche Dienst, ob weiterführende Massnahmen zur Eindämmung des Ausbruchs notwendig sind. Im Regelfall könne kleineren Ausbrüchen mit den normalen Isolations- und Quarantänemassnahmen begegnet werden. Aufgrund der Ausbruchsdimension an der Oberstufe Bühler-Gais in allen drei Klassen des zweiten Jahrgangs seien in Ausserrhoden erstmals weiterführende Massnahmen an einer Schule nötig, so die Ingrid Brühwiler.

Zwei weitere Testrunden

Zusätzlich zu den Quarantänemassnahmen werden die symptomfreien Lernenden und Lehrpersonen zu Beginn, in der Mitte und am Ende der Quarantäne eine Untersuchung auf Covid-19 getestet. Diese Tests werden in einer Arztpraxis sowie im Oberstufenzentrum Gais durchgeführt. Durch die wiederholte Testung könne sichergestellt werden, dass Personen, die während der Quarantäne asymptomatisch erkranken, rechtzeitig erkannt werden können. Die kantonalen Stellen würden die Situation an der Oberstufe Bühler-Gais genau beobachten. Ingrid Brühwiler sagt:

«Wir würden schnell reagieren und weitere Massnahmen anordnen, wenn auch Lernende anderer Jahrgänge betroffen wären.»

Aktuell sind die übrigen Klassen der Oberstufe Bühler-Gais nicht betroffen. Ingrid Brühwiler ist überzeugt, dass die Schutzkonzepte der Schulen funktionieren. Ob allenfalls die Massnahmen auf dem Schulweg zu optimieren seien, müsse geprüft werden.

Es gilt der normale Stundenplan

Die Klassenlehrpersonen versorgen die Lernenden im Laufe des Donnerstags via Videokonferenz mit den notwendigen Informationen. Ab Freitag wird der Fernunterricht nach «normalem» Stundenplan stattfinden. Die Lehrpersonen laden die Lernenden jeweils zu den normalen Stundenplanzeiten zu digitalen Konferenzen ein, unterrichten sie in den entsprechenden Fächern und arbeiten mit ihnen an ihren Aufträgen. Einzig im Wahlfach technisches Gestalten, das ein paar Lernende am Freitag normalerweise besuchen, wird kein Unterricht stattfinden.

Der Fernunterricht ist mindestens bis 29. Januar vorgesehen. Falls es die Situation zulässt, wird der Präsenzunterricht nach den Sportferien am 10. Februar wieder aufgenommen.