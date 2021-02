Ferienziele Appenzellerland oder Apulien? Die Prognosen der Touristiker sind noch unsicher Letztes Jahr hatten die geschlossenen Grenzen dem Appenzellerland einen Touristenboom beschert. Ob es dieses Jahr wieder so kommt, hängt gemäss Fachleuten von verschiedenen Faktoren ab. Karin Erni 03.02.2021, 05.00 Uhr

Der Seealpsee dürfte auch dieses Jahr wieder viele Touristen anziehen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Für Andreas Frey, Geschäftsführer bei Appenzellerland Tourismus AR, hängt das Sommergeschäft vor allem von der Öffnung der Grenzen ab. «Letztes Jahr waren Auslandreisen fast nicht möglich und ausserordentlich viele Schweizer haben das Appenzellerland besucht.» Wohin es sie dieses Jahr ziehe, zeigen Beobachtungen bei den Suchmaschinen im Internet.

Anhand der eingegebenen Suchbegriffe von Feriendestinationen lasse sich abschätzen, was die Leute interessiert, so Frey. «Anfang Januar sah es so aus, als würde das Mittelmeergebiet überrannt diesen Sommer.» Die Virusmutationen hätten dann vermehrt für Verunsicherung gesorgt. Als sich abzeichnete, dass Ferien im Ausland durch die Tests auch noch wesentlich teurer werden, habe sich das Interesse wieder etwas gelegt.

Andreas Frey, Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus AR. Bild: PD

Die Situation bleibe dynamisch und Prognosen deshalb schwierig. «Gäste des Appenzellerlandes buchen in der Regel selbst und machen dies kurzfristig», so Frey. «Dabei spielt das Wetter die Hauptrolle. Das können wir nicht beeinflussen.» Dass bei geöffneten Grenzen vermehrt Touristen aus dem Ausland ins Appenzellerland kommen, erscheint dem Tourismuschef unwahrscheinlich. «Es gibt zwar eine kleine Gästegruppe aus Deutschland und Österreich, die ins Appenzellerland reist, um sich beispielsweise kulinarisch verwöhnen zu lassen. Grundsätzlich sind wir aber vor allem auf Schweizer Gäste ausgerichtet.»

Auf teure Imagewerbung könne man getrost verzichten, findet Frey. «Wir investieren unsere Ressourcen lieber in Angebote wie die Gästekarte Oskar, die eine sehr gute Resonanz hatte. Ausserdem platzieren wir Botschaften auf den sozialen Medien. Die beste Werbung ist, wenn uns zufriedene Gäste des letzten Jahres weiterempfehlen.»

Innerrhoden denkt in Szenarien

Der Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI, Guido Buob, will diesen Sommer auf alles vorbereitet sein. «Wir müssen flexible und regelkonforme Angebote kreieren und in Szenarien denken.» Das Service- und Dienstleistungsangebot soll weiter verbessert werden. «Die Aktion, in einem Hotel zu buchen und in einem anderen Lokal zu essen hatte eine gute Resonanz. Das könnten wir noch ausbauen; zum Beispiel, dass die Gäste einmal in der Bollenwees übernachten können.» Aber hier sei noch nichts spruchreif. Buob verspricht sich einiges von neuen touristischen Angeboten wie dem Ziplinepark am Kronberg oder dem neuen Zugang zum Drehrestaurant Hoher Kasten.

Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI. Bild: PD

Die Aktion «Kostenlose An- und Rückreise inklusive Gepäcktransport» wird beibehalten und sogar noch ausgebaut. Diesen Sommer können auch Mieter von Ferienwohnungen davon profitieren. 2020 seien zwar «nur» 1500 Billette verkauft worden, so Buob. «Aber diese Gäste haben mindestens vier Tage bei uns gewohnt und Geld ausgegeben.» Vielleicht sei aber die Reise im öffentlichen Verkehr nicht unbedingt das, was derzeit am meisten gefragt sei, gibt er zu bedenken.

Eine wichtige Aufgabe sei es, die Besucherströme besser zu verteilen, so Buob. «Letztes Jahr wollten alle zum Seealpsee mit den bekannten negativen Folgen wie wildes Campieren und Littering. Nun wollen wir das Problem gemeinsam mit Bauern, Bergwirten und Behörden angehen.»

Lust aufs Ausland wächst

Sabine Nyffeler, stellvertretende Geschäftsleiterin bei Müllener Touristik in Herisau, sagt, dass das Bedürfnis nach Reisen wieder da sei. «Wir haben derzeit einige Kunden, die an die Wärme geflogen sind. Deren Rückmeldungen sind ausgesprochen positiv. Die Gäste erzählen, sie hätten in den Ferienländern einen perfekten Service erlebt und seien auf Händen getragen worden. Auch die Hygiene- und Sicherheitsstandards werden von den Kunden gelobt.»

Warme Länder wie Tansania, Namibia, Malediven, Costa Rica, Mexiko, Dominikanische Republik, oder Ägypten seien derzeit besonders beliebte Reiseziele. Für die Sommerferien sei das Interesse an Mittelmeerdestinationen wie Griechenland, Kroatien oder Sardinien gross, sagt Nyffeler. «Diese Länder unternehmen ihr Möglichstes, um die Coronazahlen tief zu halten und bieten strenge Sicherheitskonzepte damit sich die Gäste gut aufgehoben fühlen.» Derzeit gebe es aber noch nicht viele Buchungen für die Sommerferien. «Die Kunden warten noch ab, wie sich die Lage entwickelt.»

Sabine Nyffeler, stellvertretende Geschäftsleiterin bei Müllener Touristik Herisau Bild: PD

Viele hätten die abgesagten Ferien des letzten Jahres auf dieses Jahr umgebucht, so die Reiseberaterin weiter. «In der derzeitigen Situation kommen die Vorteile einer Buchung über das Reisebüro besonders zum Tragen. Wir begleiten die Kunden intensiv, kennen die Bedingungen in den jeweiligen Ländern und wissen, welche Flüge es gibt.»

Wer seine Ferien im Paket buche, habe die Sicherheit, dass bei den meisten Reisen, wenn sie wegen Einreisesperren abgesagt werden, keine Annullationskosten entstehen. Es lohne sich, jetzt von den günstigen Preisen zu profitieren. «Einige Reiseanbieter erlauben, Neubuchungen bis 30 Tage vor Abflug ohne Annullationskosten zu stornieren.»

In letzter Zeit bemühten sich immer mehr Destinationen, Umweltschutzstandards und Nachhaltigkeit in den Fokus zu nehmen, ergänzt Sabine Nyffeler. «Das gehört zu einem neuen Reisetrend. Durch Corona ist im Moment auch der Massentourismus praktisch verschwunden und viele traumhafte Orte darf man entspannt geniessen und muss sie nur mit wenigen Menschen teilen.»