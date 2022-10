Am 1. November kaufen St.Galler in Herisau ein

Feiertag Einkaufstourismus in Herisau: Gerade St.Gallerinnen und St.Galler reisen zu Allerheiligen an Während die Nachbarkantone den Feiertag begehen, haben die Geschäfte in Ausserrhoden am 1. November normal geöffnet. Das lockt Auswärtige an und markiert den Start ins Weihnachtsgeschäft. Ramona Koller 30.10.2022, 12.00 Uhr

Insbesondere St.Gallerinnen und St.Galler nutzen die Gelegenheit, an Allerheiligen, am 1. November in Herisau einzukaufen. Bild: Archiv

Am 1. November ist Allerheiligen. Während die umliegenden Kantone den Feiertag begehen und die Geschäfte geschlossen bleiben, sind jene in Herisau wie an einem normalen Arbeitstag geöffnet. Auch im Süden Deutschlands und in Österreich wird der 1. November wie ein Sonntag behandelt. Für Herisau ein glücklicher Umstand, wie Jürg Mohler weiss. Er ist zum einen im Gewerbeverein für den Detailhandel verantwortlich und zum anderen Geschäftsführer der Bürodesign AG in Herisau. «Allerheiligen nutzen viele, um in Herisau einzukaufen. Für uns ist das ein wichtiger Tag», so Mohler.

Die Vorfreude auf den Dienstag ist bei den Herisauer Fachgeschäften überall spürbar. «An diesem Tag ist immer einiges los in Herisau. Es kommen viele Besucher zum Einkaufen über den Nebel», sagt Jürg Mohler. Viele Herisauer Fachgeschäfte überraschen ihre Kunden mit Sonderangeboten sowie Aktionen und zudem gilt der 1. November traditionell als Startschuss für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft.

Viel Kundschaft aus St.Gallen

Dass in Ausserrhoden, konkret in Herisau, am 1. November eingekauft werden kann, sei bekannt. Trotzdem setze man auf Werbung – die sich vor allem an die Bevölkerung aus St.Gallen richtet. Besonders Kundinnen und Kunden aus der Stadt würden die Gelegenheit nutzen, in Herisau ihre ersten Weihnachtseinkäufe oder auch andere Besorgungen zu erledigen. Mohler sagt:

«Hervorheben kann sich Herisau vor allem durch Einkaufen im Dorf ohne Hektik und Stress.»

Durch die Gassen schlendern und dabei attraktive Schaufenster bestaunen, in gemütlichen Cafés eine Stärkung zu sich nehmen, dies alles fern vom Alltagsstress sei im beschaulichen Herisau möglich.

Kaufverhalten wie vor der Pandemie

Er rechnet auch in diesem Jahr mit regem Interesse. Während der Pandemie habe man den 1. November in Herisau nicht richtig nutzen können. Das Einkaufsverhalten der Kundschaft sei aktuell wieder auf demselben Stand wie vor der Pandemie. Auch die sinkende Kaufkraft bemerkt man laut Mohler bisher im Detailhandel nicht.

Den 1. November nutzt der Gewerbeverein auch, um die Herisauer Einkaufsgutscheine, den HeriCheck, zu bewerben. «Ideal für Geburtstags- und Firmengeschenke, ist er mittlerweile ein Dauerbrenner geworden und kann natürlich auch am 1. November eingesetzt und gekauft werden», sagt Mohler. Der Check ist an folgenden Orten in Herisau beziehbar: Gemeindeverwaltung, St.Galler Kantonalbank, Sportzentrum und Südostbahn.

Ausserrhoder haben am wenigsten frei

Doch warum wird in Appenzell Ausserrhoden an Allerheiligen normal gearbeitet? Der Kanton Appenzell Ausserrhoden ist reformiert geprägt. Am kirchlichen Feiertag Allerheiligen besuchen Katholiken traditionell die Gräber auf den Friedhöfen. In Stille und mit Kerzen wird somit der Verstorbenen gedacht. Katholiken entzünden das «Seelenlicht», welches auch noch am darauffolgenden Allerseelentag leuchtet. Jeder Kanton kann zusätzlich zum Nationalfeiertag maximal acht weitere Feiertage bestimmen, die dem Sonntag gleichgestellt sind. Zu diesen Feiertagen kommen gesetzlich anerkannte Ruhetage. An diesen gilt in der Regel auch Arbeitsruhe. Vergleicht man die Anzahl Feiertage an denen nicht gearbeitet wird, fällt auf, dass Appenzell Ausserrhoden das Schlusslicht der Liste bildet. Am meisten Feier- und Ruhetage zählt der Kanton Graubünden mit 15. Deren 14 zählen die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Zug, Aargau und Tessin. Auch in Freiburg und Solothurn gibt es 14, wobei jeweils einer nur als halbtägiger Feiertag gilt. Nicht mitgezählt in der Übersicht sind regionale Feier- und Ruhetage, die nur in einzelnen Gemeinden des Kantons gelten. Am wenigsten frei haben Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Genf, aber auch in Appenzell Ausserrhoden und in der Waadt.