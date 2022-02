Urnäscher Mannebloch war dieses Jahr wieder unterwegs

Fasnachtsbrauch Mit Tannenstamm von Dorf zu Dorf: Urnäscher Mannebloch wieder unterwegs Am Montag zog das Mannebloch Urnäsch durch die hiesigen Dörfer des Appenzeller Hinterlandes. Viviana Troccoli 28.02.2022, 17.28 Uhr

Dieses Jahr konnte der Urnäscher Blochumzug wieder durchgeführt werden. Bild: Viviana Troccoli

Das Klappern der Pferdehufen war bereits von weitem zu hören – der Blochumzug kam immer näher. Die Mannschaft zog aus Leibeskräften den Blochwagen hinter sich her. Währenddessen unterhielt der Blochbär die schaulustigen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Von Dorf zu Dorf – das Urnäscher Mannebloch war heute von früh bis spät im Appenzeller Hinterland unterwegs. Bereits um zwei Uhr früh fanden sich die ersten Blochkameraden zum Schminken zusammen. Bevor es losging, wurde in der Baracke in Urnäsch noch eine Mehlsuppe zur Stärkung eingenommen. Um 4.30 Uhr setzte sich der Blochzug in Bewegung. Es ging zuerst über Hundwil ins Dorf Stein. Daraufhin bewegte sich der Umzug über Hundwil zurück nach Waldstatt. Gegen Feierabend traf dann der Blochumzug wieder in Urnäsch ein.

Die Gründung des Urnäscher Mannebloch geht bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurück. Es wird seither – mit wenigen Unterbrüchen – im Zweijahresrhythmus durchgeführt. Da das Bloch aufgrund der Coronapandemie im letzten Jahr nicht abgehalten wurde, konnte man ihn dieses Jahr wieder in der hiesigen Umgebung zu Gesicht bekommen.

Auch in Waldstatt genossen Schaulustige das Spektakel

Das Wappen des Urnäscher Manneblochs wurde von etlichen Zuschauerinnen und Zuschauer bestaunt. Bild: Viviana Troccoli

Der vorletzte Halt in Waldstatt schien bitter nötig. Die Strassensteigung der Bahnstrasse, welche ins Zentrum des Dorfes führte, raubte der Zugmannschaft den letzten Atem. Dennoch sorgten die Blochkameraden für genügend Stimmung im Dorf. Nach einem kurzen Zäuerli durften sie sich im Restaurant Schäfli mit einer kleinen Verpflegung stärken. Unterdessen wurden viele Fotos vom Blochwappen geschossen, die Schaulustigen warteten aufgeregt, bis das Bloch wieder weiterzog. Jauchzend setzte die Mannschaft nach der kurzen Pause den Weg fort nach Urnäsch.

Der Tag wird jeweils mit dem Blochspruch und der anschliessenden Versteigerung des Blochs vollendet. Als krönender Abschluss folgt der Blochball.