Unsicherheit «Wir haben einen Ruf zu verlieren»: Wie das vergangene Jahr den Fasnachtsverein Herisau geprägt hat und wieso das kommende Jahr für ihn so bedeutend ist Im zweiten Jahr nach seiner Gründung stand der Fasnachtsverein Herisau im vergangenen Jahr bereits vor grossen Herausforderungen: Die Festivitäten wurden kurzfristig abgesagt, das Narrendorf vorzeitig dicht gemacht. Vereinspräsident Marco Hagmann spricht über die diesjährige Absage der Fasnacht und wagt einen Blick in die Zukunft. Alessia Pagani 11.02.2021, 05.00 Uhr

Bei der ersten Durchführung im Jahr 2019 war das Narrendorf gut besucht; die zweite Ausgabe musste frühzeitig abgebrochen werden; in diesem Jahr findet es gar nicht statt: Der Fasnachtsverein Herisau steht kurz nach seiner Gründung 2019 vor grossen Herausforderungen.

Vor zwei Jahren hat sich der Fasnachtsverein Herisau formiert. Dieser ist entstanden als Nachfolge der Vereinigten Herisauer Guggenmusiken (VHG) und hat das Herisauer Narrendorf initiiert – eine Art Fasnachtsdorf mit Verpflegungsständen und unterschiedlichen fasnächtlichen Darbietungen, das von Aschermittwoch bis Funkensonntag bei der Chälblihalle stattfindet. Zudem ist der Fasnachtsverein für das alle zwei Jahre stattfindende Guggentreffen mit dem Monsterkonzert und dem anschliessenden grossen Guggenumzug durchs Herisauer Dorfzentrum zuständig.

Oder besser: Wäre eigentlich. Die Coronapandemie meinte es in den vergangenen beiden Jahren nicht gut mit dem Verein. Konnten die Aktivitäten im ersten Jahr der neu gegründeten Gruppierung noch planmässig über die Bühne gehen, hat das Coronavirus die Planung im vergangenen Jahr kurzfristig über den Haufen geworfen. Das Narrendorf wurde nach nur zwei Tagen frühzeitig dicht gemacht, der Umzug am Freitag, zwei Tage vor dessen Durchführung, behördlich abgesagt. Der Guggenumzug war damals der erste Grossanlass, der in Appenzell Ausserrhoden dem Versammlungsverbot zum Opfer fiel. Zwar galt noch die Richtlinie von 1000 Personen, am Umzug wäre aber mit mehr Besucherinnen und Besuchern zu rechnen gewesen. Beim Präsidenten des Organisationskomitees war die Enttäuschung spürbar. Rückblickend sagt Marco Hagmann:

Marco Hagmann, Präsident des Fasnachtsvereins Herisau. PD

«Natürlich sagt man Veranstaltungen nie gerne ab. Wir haben schlussendlich aber richtig gehandelt.»

Der damalige Entscheid zum frühzeitigen Abbruch des Narrendorfs hat den Fasnachtsverein noch einige Zeit beschäftigt. Dies nicht zuletzt auch wegen der Reaktionen aus der Bevölkerung. «Wir sind belächelt worden und hatten einige kritische Rückmeldungen. Das Verständnis war nicht überall da», so Hagmann. «Die vergangenen Monate und auch die Absage der diesjährigen Fasnacht haben uns allerdings gezeigt, dass wir richtig gehandelt haben.»

Unsicherheiten haben den Verein geprägt

Kaum das Präsidium übernommen, stand Hagmann vor grossen Herausforderungen. Die Unsicherheit im vergangenen Jahr – das wo, wie, was und ob die Fasnacht überhaupt stattfinden könne – habe ihn als Präsident und den ganzen Verein geprägt. Um dieser Unsicherheit ein wenig vorzubeugen, hat sich der Fasnachtsverein Herisau in diesem Jahr frühzeitig Gedanken zur Durchführung gemacht. Im Herbst hat sich das OK mit den Herisauer Guggen und den umliegenden Fasnachtsvereinen an einen Tisch gesetzt und die Möglichkeiten ausgelotet. «Schnell war klar, dass wir nicht mit grossen Veranstaltungen rechnen können», so Hagmann. Bereits da habe sich abgezeichnet, dass die Fasnacht in Herisau dieses Jahr wahrscheinlich komplett ins Wasser fallen wird.

«Wir haben uns anfangs zwar noch Optionen offengelassen und wollten bei einer eventuellen Lockerung kleinere Events durchzuführen. Leider sind diese Lockerungen nicht eingetroffen.»

Grundsätzlich sagt Marco Hagmann: «Wir wollten, unabhängig von den Entscheiden des Bundes, keine Risiken eingehen. Die Gesundheit der Bevölkerung ist uns sehr wichtig.» Bei diesem Entscheid mitgespielt hat, wie der Vereinspräsident sagt, noch ein anderer Aspekt: «Wir sind in Herisau verankert und haben einen Ruf zu verlieren. Wir wollten die Fasnacht nicht auf Biegen und Brechen durchführen oder Missstimmung verbreiten.» Hagmann hofft nun, dass die fünfte Jahreszeit im kommenden Jahr wieder gefeiert werden kann. Dann wäre auch das Guggentreffen geplant. «Es ist unser grösster Wunsch, dass wir dieses im Jahr 2022 organisieren können.»

Das Guggentreffen in Herisau findet alle zwei Jahre statt und ist immer gut besucht. Im letzten Jahr fiel es der Pandemie zum Opfer. APZ

Keine Werbeausgaben, keine Bestellungen

Um die finanziellen Einbussen des Vereins etwas aufzufangen, hatte die Guggenmusik Sauknapp im vergangenen Jahr nach der Fasnacht einen Spendenaufruf für den Fasnachtsverein getätigt. Gemäss Hagmann sei dieser erfolgreich gewesen. Dieses Jahr steht jedoch unter anderen Vorzeichen. Auf Werbung kann der Verein getrost verzichten. Allfällige Bestellungen für Waren wären erst kurz vor der Fasnacht getätigt worden. Das Zuwarten und die kurzfristige Planung waren gemäss Marco Hagmann für den Fasnachtsverein Herisau möglich, weil das Organisationskomitee gut zusammenarbeite «und weil jeder bereit gewesen wäre, die Hände aus den Hosensäcken zu nehmen und mitanzupacken».

Finanziell hat die diesjährige Absage der Fasnachtsaktivitäten denn auch keinen Einfluss auf den Verein. Bei Null angefangen hatte der Fasnachtsverein vor zwei Jahren nicht. Von seinem Vorgänger VHG hatte er bei der Gründung nicht nur die Statuten und das Know-how, sondern auch das Vereinskässeli übernommen.

Auf die Frage, woher er nach zwei «gefloppten» Jahren die Motivation noch nehme, sagt Hagmann: «Es ist eine Herzensangelegenheit.» Alle Mitglieder des Fasnachtsvereins würden mit vollem Elan zehn Tage vor und während der Fasnacht für das Narrendorf arbeiten. «Dort soll man sich treffen, den Tönen der Guggenmusiken zuhören und dem fröhlichen Treiben der Masken zusehen oder mitmachen. Wir freuen uns, wenn die Herisauer Bevölkerung daran teilnimmt und uns auch Freude und Begeisterung zeigt», sagt Hagmann und fügt noch hinzu: «Wir bleiben positiv und nehmen’s, wie es kommt.» Die Hoffnungen ruhen, wie bei so vielen Veranstaltern und all den Fasnachtsverrückten, nun auf dem kommenden Jahr.