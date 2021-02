Fasnacht Er hätte sich auf seine Predigt und den Umzug gefreut: Wie Gidio-Pfarrer Julian Rüegg mit der Absage des Waldstätter Traditionsanlasses umgeht Julian Rüegg ist der 110. Gidio-Pfarrer. Seine Amtszeit hat er sich jedoch ganz anders vorgestellt: Der 15-jährige Sekundarschüler aus Waldstatt musste auf so einiges verzichten, was normalerweise zu den Aufgaben eines Gidio-Pfarrers gehört. Lilli Schreiber 13.02.2021, 05.00 Uhr

Julian Rüegg im Gidio-Pfarrer-Gewand, das dieses Jahr leider nicht zum Einsatz kommen wird. Bild: PD

Seit seinem Amtsantritt am Aschermittwoch letzten Jahres haben Gidio-Pfarrer Julian Rüegg und seine Familie auf ein Stattfinden der Fasnacht unter normalen Bedingungen gehofft – vergeblich. Bereits im Herbst wurde angesichts der steigenden Coronazahlen immer absehbarer, dass die alljährlichen Gidio-Umzüge nicht wie gewohnt stattfinden werden. Als der Bund in den ersten Dezemberwochen beschloss, Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen zu verbieten, war für Julian Rüegg klar, dass auch die Fasnachtsfeierlichkeiten ausbleiben würden. Rüegg verfolgte die aktuelle Nachrichtenlage stets aufmerksam, um über die neusten Coronamassnahmen informiert zu sein. Für ihn kam die Nachricht von der Absage der Fasnacht dann nicht mehr wirklich überraschend.

Besonders bedauert der 15-Jährige das Ausbleiben des Gidio-Umzugs in Waldstatt, der jeweils am Aschermittwoch abgehalten wird. «Um den Umzug virtuell stattfinden zu lassen, sind wir einfach eine zu kleine Gemeinde», sagt Rüegg. Dabei hatte sich der Sekundarschüler schon auf seine Gidio-Predigt gefreut, in der traditionsgemäss die Todesursache von Gidio Hosestoss verlesen wird. Nun ist die Todesursache ausnahmsweise schon vor Aschermittwoch bekannt.

Normalerweise streng geheim

Julian Rüegg verfasste anstelle einer Trauerrede einen Nachruf auf Gidio Hosestoss, der in der Januarausgabe des «Waldstätters» nachzulesen ist. Im Nachruf, der auf humorvolle Weise das vergangene Jahr wiedergibt, durfte das Coronavirus natürlich auch nicht fehlen. Das Unwort «Corona» änderte Rüegg kurzerhand zu «Quöllfrisch», und auch Gidios Todesursache hat einiges mit Waldstatts Bier-Vergangenheit gemeinsam. «Ja, in Waldstatt wurde früher tatsächlich einmal Bier gebraut», bestätigt Julian Rüegg. Auf die Frage, woher Rüegg seine Inspiration für die Todesursache bekommen hat, schmunzelt er nur. Das bleibt dann also doch streng geheim.

Ein Dienst für die Gemeinde

Das alljährliche Einsammeln der Christbäume, das der Gidio-Pfarrer traditionell zusammen mit seinen Klassenkameraden organisiert, fand auch dieses Jahr statt – allerdings unter einem Schutzkonzept. Normalerweise werden die Christbäume für den Funkensonntag und die Verbrennung der Gidio-Puppe gesammelt. Dieses Jahr gibt es keinen Funken, und so blieb zunächst unklar, was mit den ausgedienten Christbäumen geschehen sollte.

Julian Rüegg schuf Abhilfe, indem er nach Absprache mit der Gemeinde Waldstatt nach dem Dreikönigstag wie gewohnt eine Christbaum-Sammelaktion startete. Die rund 100 Christbäume für den abgesagten Funkensonntag brachten die Oberstufenschüler mit Hilfe einiger Erwachsener in das Häckselgut Baumann in der Zürchersmühle. Für Julian Rüegg bedeutete das Christbaumsammeln den Höhepunkt seiner Amtszeit als Gidio-Pfarrer. Er hätte sich aber trotzdem vor allem auf den Umzug und die Trauerpredigt gefreut. Auch den traditionellen Besuch des Gidio-Pfarrers in allen Klassen der Schule Waldstatt hätte Julian Rüegg gerne abgehalten. Nicht einmal seine Gehilfen, wie den Polizeichef oder den Funkenchef, konnte der diesjährige Gidio-Pfarrer ernennen, geschweige denn erst eine Gidio-Puppe basteln.

Eine lehrreiche Zeit

Julian Rüegg blickt zurück auf ein Jahr voller Ungewissheiten. Im Herbst beginnt normalerweise die Sponsorensuche für den Gidio-Pfarrer. Doch Rüegg wartete mit den Anfragen für das Sponsoring noch zu, um erst die Entscheidungen der Regierung abzuwarten. Mit dem Schreiben des Nachrufs hat der 15-Jährige in den Weihnachtsferien begonnen, als das Ausbleiben der diesjährigen Fasnacht bereits klar war. Dabei kam ihm die Idee, einen Nachruf anstelle einer Trauerrede zu schreiben. Er sagt stolz:

«Einen Gidio-Nachruf gab es bis jetzt noch nie.»

Amtsübergabe: Julian Rüegg übergibt den Ordner, der all die Pflichten eines Gidio-Pfarrers enthält, an seinen Nachfolger Gian Mattïa. Bild: H9

Julian Rüegg meint, dass er trotz der jetzigen Situation einiges gelernt hat. So fiel es ihm anfangs noch schwer, Telefonate mit fremden Personen zu führen, während ihm das jetzt kaum noch etwas ausmacht. Er würde seine Amtszeit auch nicht verlängern wollen, selbst wenn er das könnte. Er ist sich sicher, dass er im nächsten Gidio-Pfarrer, Gian Mattïa Gantenbein, einen würdigen Nachfolger gefunden hat.