Fasnacht So hart trifft die Absage der Fasnachtsaktivitäten die Innerrhoder Guggen Die fünfte Jahreszeit wird dieses Jahr einigen fehlen. Dabei wird besonders die Geduld der Musikanten auf die Probe gestellt. Für die zahlreichen Innerrhoder Guggen, die diesmal auf die Fasnacht verzichten müssen, gilt nun: Hoffen auf das kommende Jahr. Lilli Schreiber 11.02.2021, 05.00 Uhr

Dieses Jahr undenkbar: Die Emil`s Gugge aus Appenzell beim Umzug am Fasnachtssamstag 2020. Bild: PD

Für Patrik Inauen, Präsident der Föhngugge aus Brülisau, ist Musik ein laufender Prozess über das ganze Jahr hinweg. Bild: PD

Eine wirkliche Überraschung war es nicht, als der Innerrhoder Fasnachtsverein die Guggen Anfang Dezember über die Absage der diesjährigen Feierlichkeiten informierte. Eine Mitteilung des Präsidenten der Föhngugge an die Mitglieder war beinahe überflüssig. «Alle hatten schon damit gerechnet», sagt Patrik Inauen, der seit zwei Jahren an der Spitze der Formation aus Brülisau steht. Letztes Jahr sei noch alles super gewesen, dieses Jahr müsse man eben nehmen, wie es komme. «Dabei markiert gerade die Fasnachtszeit für die Guggen das Highlight des ganzen Jahres», sagt Inauen. Auch der Präsident der Emil`s Gugge aus Appenzell, Fabian Dörig, bedauert das Ausbleiben der Auftritte. «Die Fasnachtszeit ist die schönste Zeit für unseren Verein.» Dörig setzt nun alle Hoffnung auf nächstes Jahr, denn seine Gugge feiert 2022 ihr 50-Jahr-Jubiläum.

Auftritte der Guggen, die normalerweise ab November und Dezember stattfinden, wurden einer nach dem anderen abgesagt. Das berichtet Chantal Eisenhut, die seit letztem Jahr Präsidentin der Höxpe aus Eggerstanden ist. Auch die Höxpe legen nun den Fokus auf 2022. Eisenhut sagt:

«Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.»

Chantal Eisenhut, präsidiert seit 2020 die Höxpe aus Eggerstanden. Bild: PD

Gerade weil die Fasnacht in Appenzell Innerrhoden traditionell sehr gross ist, schmerzt die Absage den fasnachtsfrohen Kanton und seine Guggen sehr. Sie ist stets durch viele musikalische Darbietungen geprägt und ohne diese kaum vorstellbar.

Nicht nur Auftritte mussten abgesagt werden

Die Pandemie hat auch die gemeinsamen Proben unmöglich gemacht. «Anfangs konnte noch gemäss Schutzkonzept geprobt werden, aber dann wurde es immer schwieriger», sagt Patrik Inauen. Ab Ende Oktober fielen die Proben ganz ins Wasser. Die Emil`s Gugge, die sich die musikalische Vorbereitung jeweils in acht Proben vor dem Schmutzigen Donnerstag einteilt, konnte in diesem Jahr gar nicht erst proben. Allgemeine Ernüchterung machte sich breit, als im Herbst die ersten Auftritte durch die Veranstalter abgesagt wurden. Schon zu diesem Zeitpunkt machte sich bemerkbar, dass die kommende närrische Zeit wohl ausfallen wird.

Das Vereinsleben leidet darunter

Fabian Dörig, ehemaliger Tourmanager, präsidiert das dritte Jahr in Folge die Emil`s Gugge aus Appenzell. Bild: PD

Finanzielle Folgen der Coronapandemie auf die Vereinskassen werden seitens aller drei Guggenmusiken nicht befürchtet. Es fallen schliesslich auch keine Ausgaben für Unterkünfte, Carfahrten oder Verpflegung der Mitglieder an. Negative Folgen der Pandemie vermutet Inauen von der Föhngugge eher in Bezug auf die musikalische und kollegiale Komponente. «Die Proben und Auftritte bleiben aus und ein Feiern und Musizieren miteinander ist nicht möglich.» Er bedaure zudem, dass ihm und seiner Gugge das Wegfallen des Vereinslebens enorm zu schaffen mache. Inauen vertraut dennoch auf seine Mitglieder: «Der musikalische Aufwand für die nächste Saison wird sicher höher sein, aber durch die Motivation der Mitglieder sollte das kein Problem sein.» Fabian Dörig, kann die musikalischen Folgen für seine Gugge im Moment noch nicht abschätzen. Trotzdem gedenkt er, für die nächste Fasnacht einfach ein bis zwei Proben mehr einzuplanen. Die Herausforderung sieht Dörig in einem ganz anderen Punkt:

«Das Problem könnte eher das Mentale sein. Wir finden es schade, dass die Fasnacht nicht wie gewohnt stattfinden kann.»

Chantal Eisenhut hingegen sieht im Ausbleiben der Proben und Auftritte eher einen Ansporn. «Man muss sich in den Proben für die nächste Fasnacht mehr anstrengen, um das Verpasste wieder aufzuholen.»

«Wir sind alle Vollblutfasnächtler»

In diesem Jahr am meisten vermissen alle drei Guggen das gemeinsame Musizieren und das ausgelassene Zusammensein, wobei letzteres überwiegt. «Wir musizieren gerne zusammen, aber ziehen auch gerne gemeinsam durch die Beizen von Appenzell», sagt Eisenhut.

Das bestätigt Fabian Dörig: «Untereinander haben wir es immer lustig, ganz egal wo wir gerade unterwegs sind.» Inauen von der Brülisauer Föhngugge sagt:

«Wir sind alle Vollblutfasnächtler und viel unterwegs während der fünften Jahreszeit.»

Neben den Auftritten mit der Gugge bleibe auch ab und zu die Möglichkeit, sich privat unter das bunte Treiben zu mischen. Inauen ist grundsätzlich zuversichtlich, trotzdem sagt er: «Man behält die Angst immer ein bisschen im Hinterkopf, dass die Fasnacht nie mehr die gleiche sein wird.»

Auf die Frage, wieso er glaube, dass in Innerrhoden der Fasnacht ein so hoher Stellenwert beigemessen wird, antwortet er: «Unsere Leute sind einfach engagierter an der Fasnacht dabei, als das in anderen Kantonen vielleicht der Fall ist.» Auch Fabian Dörig von der Emil`s Gugge pflichtet dem bei. Laut Dörig sei dieser Aspekt nicht zuletzt dem Innerrhoder Fasnachtsverein zu verdanken, der in enger Korrespondenz mit den Guggen stehe. «Wir können unsere Anliegen und Vorschläge stets vorbringen und stossen dort immer auf offene Ohren», sagt Dörig.

«Die Fasnacht in Appenzell ist einfach immer gut organisiert.»