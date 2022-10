Seltenes Handwerk in der Franz-Koster-Kunstschmiede in Appenzell

Familienunternehmen Seltenes Handwerk in Innerrhoden: Zu Besuch in der Franz-Koster-Kunstschmiede Franz Koster praktiziert in Meistersrüte ein selten gewordenes Metallkunsthandwerk. In einigen Jahren werden seine drei Töchter das Geschäft übernehmen. Der Übergangsprozess fordert die Familie. Selina Schmid, Malena Widmer Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Franz Koster betreibt mit seinen drei Töchtern in Appenzell eine Schmiede. Bild: Benjamin Manser

In der Franz-Koster-Kunstschmiede in Meistersrüte dröhnen Maschinen. Angestellte in feuerfesten Hosen und Schutzmasken schweissen, schleifen oder bohren. In der Luft liegt der Geruch von Metall. Dazwischen steht Franz Koster und hämmert Metall in die Form eines Schmideisentors. Hinter ihm lodern die Flammen.

Die Kunstschmiede hat sechs Mitarbeitende, darunter die drei Töchter von Franz Koster. Das schätzt er: «Ich freue mich über die Frauenpower.» Melinda, Larissa und Alexandra Koster werden in einigen Jahren den Betrieb übernehmen. Geplant war das nicht, es habe sich so ergeben, sagt Franz Koster. Larissa Koster sagt: «Mein Vater ist 60, in fünf Jahren wird er pensioniert. Die Zeit läuft.»

Aufträge in der Schweiz, Frankreich und Kanada

Franz Koster sei schon immer ein guter Freihandzeichner und kreativ gewesen, deswegen habe er die Lehre zum Schmied absolviert, erzählt er. Später arbeitete er in einer Schmiede in Zürich und schliesslich in Appenzell, wo er 1985 sein eigenes Unternehmen eröffnete. Natürlich habe es dabei auch Schwierigkeiten gegeben, so Koster:

«Aber mit 23, da war man noch cool. Irgendwie ist es immer aufwärts gegangen.»

Die Koster-Schmiede hat heute diverse prominente Kunden und setzt Aufträge aus dem In- und Ausland um. So stammen etwa die 14 Meter hohe Alphornskulptur des Fünfsternehotels Five Zürich, aber auch Werke, die jetzt in Kanada oder Frankreich sind, aus der Appenzeller Schmiede.

Am liebsten fertigt Franz Koster Skulpturen. Die Alphornskulptur und das überdimensionale Grammofon hat er beide im Auftrag des Hotels Five Zürich hergestellt. Es sind diese Arbeiten, die ihm am meisten gefallen. «Skulpturen zu machen, birgt ein grösseres Risiko, aber deswegen gibt es mir auch einen grösseren Kick», erklärt Franz Koster seine Leidenschaft.

Das Metallkunsthandwerk, wie Franz Koster und seine Mitarbeiter es betreiben, ist heutzutage selten. In der Koster-Schmiede wird von Hand gearbeitet und die Produkte sind dadurch exklusiv. «Das fasziniert die Kunden», sagt Franz Koster. Zudem wird in der Koster-Schmiede das gleiche Produkt niemals zweimal gefertigt. Das sorge für Ansturm. «Wir haben eher zu viele Aufträge», meint Franz Koster lachend. Die Koster-Kunstschmiede mache, was andere Schmiede für unmöglich halten, sagt Alexandra Koster. «Häufig kommen Kunden mit Projekten zu uns, nachdem sie andere Schmiede abgewiesen haben.»

Die ganze Familie hilft mit

Die zwei älteren Töchter Melinda und Larissa Koster verbrachten ihre Schulferien mit Bohr- oder Vergoldungsarbeiten oder im Büro. Melinda Koster, die älteste, sagt heute: «Damals hätte ich lieber anderes in meinen Ferien gemacht.» Alexandra Koster, die jüngste, musste dagegen selten helfen. Sie sagt: «Dabei wollte ich helfen und konnte nicht verstehen, warum sie sich darüber beklagen.» Denn sie sei die handwerklich Begabte unter den drei Schwestern.

In der Franz-Koster-Schmiede wird von Hand gearbeitet, das Handwerk ist heute selten. Bild: Benjamin Manser

Alexandra Koster absolviert die Ausbildung zur Anlage- und Apparatebauerin und begann direkt nach dem Lehrabschluss 2016, im Familienbetrieb zu arbeiten. Der Einstieg ins Familienunternehmen kam aber aus der Not, sagt Alexandra. Eigentlich wollte sie sich nach dem Abschluss eine Auszeit nehmen, da verunfallte ihr Vater mit dem Velo. Alexandra Koster sagt: «Anfangs konnte er wegen der Verletzungen nicht selbst anpacken und nur Anweisungen geben. Die führten ich und die anderen Angestellten aus.» Für Vater und Tochter war es eine angespannte Zeit, sagt Alexandra Koster.

«Anfangs hat es geknallt, und ich zweifelte daran, ob ich mit meinem Vater arbeiten kann.»

Franz Koster hatte das Geschäft zuvor 30 Jahre alleine geführt und habe das Vertrauen in seine Tochter aufbauen müssen. «Ich dagegen musste merken, wie viel ich nach dem Lehrabschluss noch zu lernen hatte.» Alexandra und Franz Koster ähneln sich: Beide seien Chaoten, mutig und wollen fünf Sachen gleichzeitig erledigen. Heute ist Alexandra Koster stellvertretende Geschäftsführerin der Schmiede.

Coaching hilft beim Übergang

2020 stieg auch Larissa Koster, die mittlere Schwester, Vollzeit ins Geschäft ein. Sie studierte Produkt- und Industriedesign, doch auch sie hatte nicht geplant, im Familienunternehmen zu arbeiten. «Im Studium merkte ich aber, dass ich meine Designs auch sehen will. Es schloss sich ein Kreis.» Larissa Koster sei die Kreative und plane voraus. Darum kümmert sie sich um die Kundenbeziehung, entwirft Projekte und organisiert die Termine.

Die älteste Tochter Melinda Koster arbeitet hauptberuflich bei einer Bank, kümmert sich abends und an den Wochenenden um Offerten. «Melinda hat eine Ruhe, die das Unternehmen und die Familie zusammenhält», sagt Larissa Koster.

Seit die Töchter im Unternehmen sind, wurde die Website erneuert, ein Instagram-Profil erstellt und Termine in einem Kalender anstatt im Gedächtnis von Franz Koster festgehalten. Manches wie die Unordnung im Büro können die Töchter jedoch nicht ändern. Larissa Koster lacht und sagt:

«Mein Vater braucht alles auf Papier. Da wird es schnell chaotisch.»

Um den Übergang zu erleichtern, hat die Familie Koster einen Coach beauftragt. Mit ihm sprechen sie über Zukunftspläne, lernten miteinander Konflikte zu lösen und reflektieren ihren Fortschritt. Larissa Koster sagt: «Der Coach ist wichtig. Mit der Familie zu arbeiten, hatte ich mir einfacher vorgestellt.»

Bauland in Appenzell gesucht

Vater und Töchter wissen, wie die Kunstschmiede weiterentwickelt werden soll. Ein Wunsch ist ein neues Gebäude mit höheren Decken. Larissa Koster sagt: «Unsere Decke ist zu niedrig, darum müssen wir manche Projekte ablehnen.» Etwa zu hohe Wendeltreppen, welche aufrecht gebaut werden müssen, sind in Meistersrüte unmöglich. Auch sollte es im neuen Gebäude einen Kinderraum geben. Larissa Koster sagt: «Vielleicht werden zu Alexandras Tochter noch mehr Kinder dazu kommen. Wir sind drei Frauen, die als Mütter berufstätig bleiben würden.» Der neue Standort ist noch ein Wunschtraum. Bauland in Appenzell Innerrhoden zu finden, sei schwierig.

Franz Koster will im Ruhestand weiter schmieden, jedoch nur, was er will, nicht mehr, was er muss. Dafür solle er eine Ecke in der Werkstatt bekommen. Ganz werde er seine Kunstschmiede wohl nie abgeben. «Sie ist sein Baby», sagt Melinda Koster. Die Töchter begrüssen das, so bleibe seine langjährige Erfahrung erhalten. Larissa Koster sagt: «Unser Vater ist das Herzstück der Werkstatt, das wichtigste Werkzeug.»

Larissa Koster sagt: «Unser Vater ist das Herzstück der Werkstatt, das wichtigste Werkzeug.» Bild: Benjamin Manser

