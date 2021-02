Familienpolitik Eltern sollen finanzielle Beiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung erhalten – auf Ausserrhoder Gemeinden kommen Mehrkosten hinzu Der Ausserrhoder Regierungsrat priorisiert das Thema Finanzierung der familienergänzenden Betreuungsangebote. Er gibt ein Gesetz in die Vernehmlassung. Die Angebote im Kanton sind unterschiedlich gut ausgebaut. Auch die Subventionierung der Betreuungsplätze ist bisher nicht geregelt. Mea McGhee 02.02.2021, 05.00 Uhr

In elf Ausserrhoder Gemeinden gibt es Kindertagesstätten. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Familien, die in Speicher, Gais oder Herisau leben, können ihre Kleinkinder in einer Kindertagesstätte betreuen lassen oder bei einer anerkannten Tagesfamilie. In Reute, Wald oder Schwellbrunn gibt es keinerlei familienergänzende Betreuungsplätze für Vorschulkinder.

Einheitlicher ist das Angebot für Schulkinder. Diese können in sämtlichen Gemeinden ein Betreuungsangebot nutzen. Allerdings werden Mittagstische, Nachmittags- oder Aufgabenbetreuung an unterschiedlich vielen Wochentagen geführt. Die Angebote in der Kinderbetreuung sind in Ausserrhoden also ganz unterschiedlich. Ebenso verhält es sich mit der Finanzierung der Betreuungsplätze.

Regierungsrat will Familien unterstützen

Um die familien- und schulergänzende Betreuung gesetzlich zu regeln, hat der Regierungsrat ein Ziel aus dem Regierungsprogramm 2020-2023 priorisiert und vorangetrieben. Er legt den Entwurf für ein Kinderbetreuungsgesetz (KibeG) vor und unterbreitet es der Vernehmlassung. Damit soll eine verbindliche Grundlage für staatliche Beiträge an Eltern geschaffen werden, welche die familienergänzende Kinderbetreuung nutzen.

Andreas Tinner, Leiter Amt für Soziales, führt aus:

Andreas Tinner, Leiter Amt für Soziales AR. Bild: PD

«Heute subventioniert ungefähr die Hälfte aller Ausserrhoder Gemeinden Kinderbetreuungsplätze in einer Form. Die anderen Gemeinden zahlen keine Beiträge.»

Erziehungsberechtigte kommen also nicht in allen Gemeinden in den Genuss staatlicher finanzieller Unterstützung. Durch das Gesetz sollen im ganzen Kantonsgebiet einheitliche staatliche Beiträge gewährleistet werden.

Die Eltern sollen Beiträge erhalten

Im Kinderbetreuungsgesetz wird eine sogenannte Subjektfinanzierung vorgeschlagen. Das bedeutet, dass nicht etwa Kindertagesstätten oder Tagesfamilien subventioniert werden, sondern dass direkt die Eltern Beiträge erhalten. Die Beiträge sind abgestuft nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern und sollen zu 75 Prozent von der Wohngemeinde und zu 25 Prozent vom Kanton getragen werden.

Das Familienmonitoring von 2017 habe gezeigt, dass im Bereich der Betreuung von Vorschulkindern genügend Plätze vorhanden sind. Sie seien aber zu teuer für die Eltern. Bei der schulergänzenden Betreuung bestehe seitens der Eltern der Wunsch nach zusätzlichen Angeboten, insbesondere was die Betreuung während der Ferien angehe. Dieser Punkt müsse aber im Rahmen der Revision des Volksschulgesetzes geregelt werden, sagt Andreas Tinner. Und er führt weiter aus:

«Die subjektbezogene Finanzierung hat den Vorteil, dass die Eltern die Gelder erhalten. Dadurch können sie frei wählen, bei welcher Kinderbetreuungsstätte oder Tagesfamilie innerhalb des Kantons sie ihre Kinder betreuen lassen wollen.»

Das könne zum Beispiel am Arbeits- oder am Wohnort sein. Mit der Subjektfinanzierung könne zudem die finanzielle Leistungsfähigkeit und Erwerbstätigkeit der Eltern individuell berücksichtigt und unterstützt werden.

Grösserer Aufwand für die Gemeinden, aber auch Nutzen

Auf die Gemeinden käme mit dem KibeG nebst dem finanziellen auch ein administrativer Aufwand hinzu. Die Behörden müssten abklären, welcher Beitrag den Familien anhand ihrer finanziellen Situation zustünde. Durch die Abrechnung wie beispielsweise der Pflegefinanzierung für die individuellen Pflegekosten im Pflegeheim oder Spitex haben die Gemeinden jedoch die nötige Erfahrung, sagt Tinner.

Mit der Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf werde die Erwerbsbeteiligung von Eltern sichergestellt oder gar erhöht, was zu mehr Einkommen und schliesslich höheren Leistungen an Sozialversicherungen und den Staat allgemein führt, ist der Ausserrhoder Regierungsrat überzeugt. Staat und Wirtschaft profitieren von einer erhöhten Standortattraktivität, einer besseren Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und einer Minderung des Fachkräftemangels. Unabhängig von sozialpolitischen Erwägungen müsse sich die Erwerbstätigkeit für die Eltern lohnen.

Das Gesetz sieht vor, dass der Regierungsrat die Beitragshöhe pro Einkommensstufe bestimmt. Auf der tiefsten Einkommensstufe werden den Erziehungsberechtigten maximal 90 Prozent der anfallenden Betreuungskosten vergütet. Das höchste anspruchsberechtigte Einkommen beträgt 100'000 Franken.

Tritt das Gesetz 2023 in Kraft, zahlt der Bund

Die Erarbeitung des KibeG wurde nicht zuletzt deshalb priorisiert, da der Kanton und insbesondere die Gemeinden von Bundessubventionen bis zu 6 Millionen Franken profitieren, wenn das Kinderbetreuungsgesetz wie geplant am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Mit der Einführung des KibeG ist mit einem jährlich wiederkehrenden Kantonsbeitrag an die Gemeinden von rund 1,36 Millionen Franken zu rechnen. Die Kostenfolgen für die Gemeinden können zum heutigen Zeitpunkt nur abgeschätzt werden. Die jährlich wiederkehrenden Subventionen an die Betreuungskosten der anspruchsberechtigten Eltern würden für alle Gemeinden zusammen bei rund 4,09 Millionen Franken liegen.

Dass künftig jede Gemeinde über eine Kindertagesstätte oder Betreuungsplätze in Tagesfamilien verfügt, sei nicht das Ziel des KibeG, sagt Andreas Tinner. Die Distanzen in Ausserrhoden seien kurz. Er sagt: «Lieber weniger Angebote, dafür solche in guter Qualität.»

Die Vernehmlassung dauert bis zum 25. März. Interessierte können die Unterlagen online abrufen unter www.ar.ch/vernehmlassungen. Weitere Infos finden sich auf der Seite der Abteilung Chancengleichheit.