Familienpolitik «Ausserrhoden hinkt hinterher»: Zwei Parlamentarier fordern Erhöhung des Vaterschaftsurlaubs für die Kantonsangestellten auf zehn Tage Während die Kantonsangestellten in Appenzell Innerrhoden und St.Gallen einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub kennen, müssen sich ihre Ausserrhoder Kollegen mit fünf Tagen begnügen. Dies soll sich nach Meinung zweier Kantonsräte so schnell als möglich ändern. Das Parlament hatte sich allerdings erst 2017 für die jetzige Regelung ausgesprochen. Die Regierung plädierte bereits damals für zehn Tage. Alessia Pagani 16.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Vaterschaftsurlaub gibt es trotz nationaler Abstimmung immer noch Unterschiede. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

60,3 Prozent der Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben sich in der Volksabstimmung Ende September für einen Vaterschaftsurlaub ausgesprochen. Das heisst, Väter können seit Anfang Jahr innerhalb von sechs Monaten ab Geburt eines Kindes zwei Wochen bezahlten Urlaub beziehen.

Auf die Ausserrhoder Kantonsangestellten trifft dies allerdings nicht zu. Diese müssen sich weiterhin mit nur fünf Tagen begnügen. Diese freien Tage müssen während des ersten Lebensjahres des Kindes bezogen werden. So sieht es das kantonale Personalgesetz vor. Rechtlich ist der Kanton nicht an die Regelungen im Obligationenrecht gebunden. In den Nachbarkantonen Appenzell Innerrhoden und St.Gallen allerdings wurde der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub für Kantonsangestellte bereits eingeführt. Für Werner Rüegg (Mitte/Heiden) ist der «Sonderweg» der Ausserrhoder Regierung nicht nachvollziehbar. Der Kantonsrat sagt:

Werner Rüegg, Ausserrhoder Kantonsrat (Mitte/Heiden). Bild: PD

«Ausserrhoden hinkt hinterher. Für das Image ist das schlecht.»

Rüegg hat gemeinsam mit Parteikollege Glen Aggeler (Herisau) eine Interpellation eingereicht. «Um Druck aufzusetzen», wie Rüegg sagt. Er ist Regionalsekretär bei Transfair, dem Personalverband für Arbeitnehmende aus den Branchen öffentlicher Verkehr, öffentliche Verwaltung, Post/Logistik, Communication und Dienstleistungen. Transfair ist Mitglied von Travail Suisse. Rüegg und Aggeler fordern, dass der Vaterschaftsurlaub für Ausserrhoder Kantonsangestellte auf zehn Tage erhöht wird. Durch die jetzige Regelung befürchten sie negative Auswirkungen auf den Kanton. Rüegg sagt:

«Junge überlegen sich so zweimal, ob sie eine Stelle beim Kanton Appenzell Ausserrhoden annehmen, wenn sie in der Region Alternativen haben. Eine schnellstmögliche Anpassung ist nur schon angezeigt und nötig, um auf dem Arbeitsmarkt weiterhin konkurrenzfähig zu sein.»

Er befürchtet, dass die Regierung die nächste Revision des Personalgesetzes abwartet, bis der entsprechende Artikel abgeändert wird. «Ein jahrelanges Zuwarten ist allerdings nicht gerechtfertigt», sagt Rüegg. Stattdessen hofft er auf eine schnelle und separate Anpassung des betreffenden Artikels. «Das wäre einfach umsetzbar.»

Bis 2017 erhielten Väter zwei Freitage

Die jetzige Regelung mit fünf Tagen ist erst seit Anfang 2017 im Kraft. Der Kantonsrat hatte sich in zweiter Lesung im September 2016 mit 49 zu 9 Stimmen für die Teilrevision des Personalgesetzes und damit für den fünftägigen Vaterschaftsurlaub ausgesprochen. Nur ein knappes halbes Jahr zuvor hatte sich das Parlament in erster Lesung noch mit 51 zu 11 Stimmen auf einen zehntägigen Vaterschaftsurlaub geeinigt – allerdings auch erst in einem zweiten Abstimmungsgang. Bis 2017 erhielten die Kantonsangestellten in Ausserrhoden lediglich zwei Freitage.

Die Regierung setzte sich in beiden Lesungen vehement für die Zehn-Tage-Regelung ein. Nach dem Volks-Ja zum Vaterschaftsurlaub hätte sich Rüegg gewünscht, dass die Regierung proaktiv eine Anpassung vorantreibt. Sollte seine Interpellation ins Leere laufen, behält er sich vor, eine Motion einzureichen. Für eine neuerliche Anpassung bedarf es gemäss Andreas Disch vom Ausserrhoder Kommunikationsdienst einer weiteren Teilrevision des Personalgesetzes.

Bereits in den Kantonsratsdebatten 2016 plädierte die damalige CVP-EVP-Fraktion – wie die SP auch – für den zehntägigen Vaterschaftsurlaub und nannte ihn «ein wichtiges Zeichen für junge Familien». Die Meinungen der Fraktionen gingen allerdings stark auseinander. Den Antrag auf den fünftägigen Vaterschaftsurlaub stellte in zweiter Lesung die FDP-Fraktion. Die Fraktion von PU und Gewerbe war geteilter Meinung. Die SVP plädierte bereits in erster Lesung auf gänzliche Streichung des Artikels. Den Vaterschaftsurlaub nannte sie «unnötig» – die zwei Tage, welche den Kantonsangestellten zugestanden würden, würden reichen. Die Regierung setzte sich in beiden Lesungen vehement für die Zehn-Tage-Regelung ein.

SP und FDP bleiben bei der Haltung, SVP will Gleichberechtigung

Dies zeigt, wie umstritten das Thema war und nach wie vor ist. Auf Nachfrage lässt die SP Ausserrhoden heute vermelden, dass sie das Anliegen von Rüegg/Aggeler unterstützt und nach wie vor für eine Zehn-Tage-Regelung einsteht. Präsident Jens Weber sagt:

Jens Weber, Präsident der SP Ausserrhoden. PD

«Die fünf Tage reichen nicht. Es wäre an der Zeit, den Vaterschaftsurlaub anzupassen.»

Die SVP hingegen ist nicht mehr vehement gegen einen Vaterschaftsurlaub. Zwar bleibt sie bei ihrer Haltung, dass es grundsätzlich keinen staatlich finanzierten Vaterschaftsurlaub brauche. «Das ist eine private Angelegenheit und sollte über den Bezug der ordentlichen Ferien, Überzeit oder wo möglich unbezahlten Urlaub geregelt werden», begründet der Präsident der Kantonalpartei, Anik Volger. Da sich mit dem Volks-Ja zur Abstimmung die Gesamtsituation verändert habe, hat allerdings auch die SVP ihre Meinung nochmals hinterfragt. «Wir haben immer den Standpunkt vertreten, dass der Staat der Wirtschaft in solchen Fragen nicht vorauseilen und sie somit unter Druck setzen darf. Nun ist der Vaterschaftsurlaub in der Wirtschaft bereits umgesetzt», so Volger.

Anick Volger, Präsident der SVP Ausserrhoden. Bild: PD

«Es geht also darum, zwischen Wirtschaft und Kanton ‹gleich lange Spiesse› herzustellen.»

Wie er weiter ausführt, würde seine Partei eine Forderung nach zehn Tagen Papizeit nicht mehr aktiv bekämpfen.

Die FDP hingegen scheint bei ihrer Haltung zu bleiben. Parteipräsidentin Monika Bodenmann sieht momentan keinen Handlungsbedarf. Einen Antrag auf Zehn-Tage-Vaterschaftsurlaub würde sie nach wie vor nicht unterstützen. Bodenmann sagt:

Monika Bodenmann, Präsidentin FDP Ausserrhoden. Bild: PD

«Ich finde einen Ausbau des Sozialstaates in der aktuellen Zeit nicht angebracht.»

In einem gesicherten Arbeitsumfeld deswegen von einem Wettbewerbsnachteil zu sprechen, während in anderen Branchen seit Monaten Kurzarbeit herrscht oder Kündigungen ausgesprochen werden müssen, grenze an Zynismus, so Bodenmann weiter. Für werdende Väter sei es zumutbar, bei der Geburt des Babys ordentlich Ferien zu planen und zu beziehen. Auch bezweifelt sie, dass die Fünf-Tage-Regelung den Ausschlag gibt, sich für oder gegen eine Anstellung in der kantonalen Verwaltung von Appenzell Ausserrhoden zu entscheiden.

Der damalige Finanzdirektor Köbi Frei (SVP) sprach 2016 von einem «marginalen und verkraftbaren» finanziellen Mehraufwand eines Vaterschaftsurlaubs für Kantonsangestellte. Damalige Schätzungen beliefen sich auf 56'000 Franken oder 0,07 Prozent des jährlichen Personalaufwands. Heute dürfte der finanzielle Aufwand für den Kanton kleiner ausfallen, weil die Erwerbsersatzordnung mitfinanziert.

Unabhängig von den kantonalen Regelungen können Gemeinden in ihren Personalreglementen selber Vorschriften treffen. In Ausserrhoden hatte beispielsweise Teufen bereits per Anfang 2020 das Personalreglement der Gemeindeverwaltung angepasst und einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub eingeführt. Die Gemeinde Herisau kennt einen solchen seit Anfang 2021.